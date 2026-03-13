Obavijesti

Sport

Komentari 4
SUTRA NA SLAVEN

Kovačević: Ma nećemo žuriti s Bennacerom, imao je prehladu. Još nema nikakvog opuštanja...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Kovačević: Ma nećemo žuriti s Bennacerom, imao je prehladu. Još nema nikakvog opuštanja...
Zagreb: Konferencija za medije povodom derbi utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Od mladih će s nama biti Šunta i Varela, juniore očekuje ujutro utakmica s Rudešom. Budućnost Bennacera? Postoje ljudi u klubu koji se bave time, meni je drago što se on vratio, kaže Kovačević

Admiral

Dinamo sutra (od 17.15 sati) u Maksimiru dočekuje Slaven Belupo. Mario Kovačević konačno mirno spava, njegova momčad dominira domaćim nogometom, drugoplasiranom Hajduku već bježi 10 bodova. I sad više nema pritiska, prvenstvo je praktički riješeno, sad bi "modri" mogli zaigrati još bolje, još opuštenije. Treneru "modrih" sutra će nedostajati kartonirani Mišić i Bakrar.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
5
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Jako dobar tjedan je iza nas, svi smo sretni i veseli, proveselili smo se nakon Poljuda, ali smo već od utorka krenuli s pripremama za Slaven, znamo da prvenstvo još nije gotovo. OK, tu je negdje dvije-trećine to riješeno, ali ima još puno do kraja. Čeka nas Belupo, imamo nekih kartona, bez njih bi sve bilo idealno, ali znali smo kako ćemo u ovoj fazi sezone imati i takvih izostanaka - rekao je Kovačević, pa nastavio:

VLADA POMAMA 'Wunderkind' Osijeka velika je želja Dinama, prati ga i Hajduk
'Wunderkind' Osijeka velika je želja Dinama, prati ga i Hajduk

- Mišić i Bakrar imaju kartone, Hoxha i Lisica rade s nama, vidjet ćemo njihovo stanje, bit će u konkurenciji. Vidjet ćemo i koliko ćemo računati na Bennacera, odradio je kontrolu noge, dobro je, ali je imao malu prehladu. 

Kakvo je stanje s Bennacerom? Jeste li pričali s čelnicima klubom, postoji li šansa da ostane u Dinamu? 

- Nismo još išli tako daleko u te razgovore, nama je drago što se vratio spreman, bilo bi idealno kad bi sutra mogao zamijeniti Mišića, ali nećemo s njim previše žuriti. Njegova budućnost? Postoje ljudi u klubu koji se bave time. Glavno da je ta kontrola pokazala kako je on dobro.

GOVORIO I O VUŠKOVIĆU Rakitić: Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo. Imaju veće financijske mogućnosti...
Rakitić: Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo. Imaju veće financijske mogućnosti...

Tko će od mladih juniora konkurirati za sutrašnju utakmicu?

- Juniore očekuje sutra utakmica s Rudešom, pa će s nama biti tek Šunta i Varela.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Situacija se malo okrenula, Slaven je u utorak igrao 120 minuta u Kupu, vi ste imali mirniji tjedan...

- Volio bih ja da smo i mi dalje u ritmu srijeda - subota, jučer sam gledao utakmicu Genka i Freiburga. Još žalim za tim Genkom, za onom utakmicom doma. Slaven je igrao u utorak, imali su dovoljno vremena da se oporave do ove utakmice, mi ne računamo na njihov umor, već na našu kvalitetu. I znamo da moramo biti pravi za pobjedu sutra.

VELIKO ISTRAŽIVANJE Tko ima veću naklonost sudaca, Dinamo, Hajduk ili Rijeka? Ove brojke otklanjaju svaku sumnju
Tko ima veću naklonost sudaca, Dinamo, Hajduk ili Rijeka? Ove brojke otklanjaju svaku sumnju

Plašite li se opuštanja svojih igrača, imate veliku bodovnu prednost...

- To uvijek postoji, ali pričali smo s igračima, to su pametni i svjesni dečki, znaju da nisu lagano došli do ovog rezultata i vjerujem da neće biti opuštanja. Svaka nam je utakmica bitna do kraja sezone, a Slaven je dobra momčad, svima su osim nas otkinuli bodove. Imaju puno dobrih iskusnih igrača, igraju otvoren nogomet.

DRUGI KRUG IZBORA Jedan od ovih osam bit će novi dres Dinama. Koji je najljepši?
Jedan od ovih osam bit će novi dres Dinama. Koji je najljepši?

Vi ste ove sezone prošli i puno kroznih trenutaka, tko vam je u tim situacijama bio najveća podrška?

- Da, bilo ih je, teško je bilo očekivati da će nam cijela sezona biti idealna. Ja sam se okrenuo svom radu, bavio se onime na što mogu utjecati. Zahvalan sam svima u Dinamu koji su bili uz mene, igračima koji su mi dali podršku. Svi želimo da Dinamo bude bolji, tako i vi mediji, svi smo željni da nastavimo s dobrim igrama, a znam da možemo i još bolje - završio je Kovačević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026