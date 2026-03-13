Kovačević: Ma nećemo žuriti s Bennacerom, imao je prehladu. Još nema nikakvog opuštanja...

Dinamo sutra (od 17.15 sati) u Maksimiru dočekuje Slaven Belupo. Mario Kovačević konačno mirno spava, njegova momčad dominira domaćim nogometom, drugoplasiranom Hajduku već bježi 10 bodova. I sad više nema pritiska, prvenstvo je praktički riješeno, sad bi "modri" mogli zaigrati još bolje, još opuštenije. Treneru "modrih" sutra će nedostajati kartonirani Mišić i Bakrar.

- Jako dobar tjedan je iza nas, svi smo sretni i veseli, proveselili smo se nakon Poljuda, ali smo već od utorka krenuli s pripremama za Slaven, znamo da prvenstvo još nije gotovo. OK, tu je negdje dvije-trećine to riješeno, ali ima još puno do kraja. Čeka nas Belupo, imamo nekih kartona, bez njih bi sve bilo idealno, ali znali smo kako ćemo u ovoj fazi sezone imati i takvih izostanaka - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Mišić i Bakrar imaju kartone, Hoxha i Lisica rade s nama, vidjet ćemo njihovo stanje, bit će u konkurenciji. Vidjet ćemo i koliko ćemo računati na Bennacera, odradio je kontrolu noge, dobro je, ali je imao malu prehladu.

Kakvo je stanje s Bennacerom? Jeste li pričali s čelnicima klubom, postoji li šansa da ostane u Dinamu?

- Nismo još išli tako daleko u te razgovore, nama je drago što se vratio spreman, bilo bi idealno kad bi sutra mogao zamijeniti Mišića, ali nećemo s njim previše žuriti. Njegova budućnost? Postoje ljudi u klubu koji se bave time. Glavno da je ta kontrola pokazala kako je on dobro.

Tko će od mladih juniora konkurirati za sutrašnju utakmicu?

- Juniore očekuje sutra utakmica s Rudešom, pa će s nama biti tek Šunta i Varela.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Situacija se malo okrenula, Slaven je u utorak igrao 120 minuta u Kupu, vi ste imali mirniji tjedan...

- Volio bih ja da smo i mi dalje u ritmu srijeda - subota, jučer sam gledao utakmicu Genka i Freiburga. Još žalim za tim Genkom, za onom utakmicom doma. Slaven je igrao u utorak, imali su dovoljno vremena da se oporave do ove utakmice, mi ne računamo na njihov umor, već na našu kvalitetu. I znamo da moramo biti pravi za pobjedu sutra.

Plašite li se opuštanja svojih igrača, imate veliku bodovnu prednost...

- To uvijek postoji, ali pričali smo s igračima, to su pametni i svjesni dečki, znaju da nisu lagano došli do ovog rezultata i vjerujem da neće biti opuštanja. Svaka nam je utakmica bitna do kraja sezone, a Slaven je dobra momčad, svima su osim nas otkinuli bodove. Imaju puno dobrih iskusnih igrača, igraju otvoren nogomet.

Vi ste ove sezone prošli i puno kroznih trenutaka, tko vam je u tim situacijama bio najveća podrška?

- Da, bilo ih je, teško je bilo očekivati da će nam cijela sezona biti idealna. Ja sam se okrenuo svom radu, bavio se onime na što mogu utjecati. Zahvalan sam svima u Dinamu koji su bili uz mene, igračima koji su mi dali podršku. Svi želimo da Dinamo bude bolji, tako i vi mediji, svi smo željni da nastavimo s dobrim igrama, a znam da možemo i još bolje - završio je Kovačević.