Obavijesti

Sport

Komentari 8
GOVORIO I O VUŠKOVIĆU

Rakitić: Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo. Imaju veće financijske mogućnosti...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rakitić: Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo. Imaju veće financijske mogućnosti...
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

„Ne znam kako će ga Tottenham uspjeti zadržati iduće sezone. Kao što sam rekao, godine ne igraju ulogu, ako si spreman igraš. On preuzima odgovornost u Hamburgu, rekao je Rakitić o Vuškoviću

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, koji je u utorak napunio 38 godina, rekao je španjolskoj radijskoj postaji Marca da je zadovoljan u Hajduku s kojim će „do kraja“ prvenstva pokušati sustići Dinamo.

Pokretanje videa...

Rakitić smirivao Sancheza ispred svlačionice 00:22
Rakitić smirivao Sancheza ispred svlačionice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

„Pokušavamo s mladom momčadi. Općenito smo zadovoljni kako se odvija sezona jer igramo s puno igrača iz podmlatka. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti dostići Dinamo jer on ima financijske mogućnosti kakve mi nemamo, ali dat ćemo sve od sebe do kraja“, izjavio je Rakitić tijekom intervjua.

Dinamo je u nedjelju pobijedio s 3-1 u Splitu i pobjegao najvećem rivalu na deset bodova razlike. Rakitić, bivši vezni igrač Barcelone i Seville, prošlo je ljeto završio igračku karijeru u Hajduku, a onda postao tehnički direktor splitskog kluba gdje radi na transferima igrača.

„Zadovoljan sam zbog puta koji sam odabrao. Zadovoljan sam i uživam u svojoj novoj ulozi“ rekao je.

Upitan o bivšem suigraču iz hrvatske reprezentacije, 40-godišnjem veznjaku Luki Modriću, odgovorio je da mu je drago što mu ide dobro u Milanu.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

„Čuva se, dobro se priprema. S obzirom na uloženi rad to zaslužuje. Najvažnije je da uživa“, izjavio je Rakitić.

Upitan je li Real Madrid pogriješio što ga nije zadržao još godinu dana.

„Pogriješio je, ne samo Real Madrid, nego i španjolski nogomet. Svi su trebali učiniti više da ostane“, rekao je. „Vidimo kako u Italiji uživaju u njemu, ne samo u Milanu. Mislim da bi sada trener Real Madrida bio jako sretan da ga ima s obzirom kako se ondje odviju stvari“, dodao je.

PORUKA KOJA ĆE ODJEKNUTI Rakitić kritizirao Real: Odlazak Modrića velika je pogreška
Rakitić kritizirao Real: Odlazak Modrića velika je pogreška

Napomenuo je da u nogometu nije važna dob igrača. „Onaj tko je spreman treba igrati“, naglasio je.

Na komentar novinara da bi 19-godišnji Luka Vušković mogao doći u Barcelonu, zbog uspješnih nastupa u njemačkom prvoligašu HSV-u gdje ga je posudio londonski Tottenham, Rakitić je odgovorio da „mladić ima sve kako bi trijumfirao“.

„Ne znam kako će ga Tottenham uspjeti zadržati iduće sezone. Kao što sam rekao, godine ne igraju ulogu, ako si spreman igraš. On preuzima odgovornost u Hamburgu, u momčadi koja se vratila u prvu ligu, pa mislim da je spreman za igranje u najvećim klubovima“, izjavio je Rakitić koji je tijekom karijere igrao za njemački Schalke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju
PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026