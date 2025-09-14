Kovačević: Možda je i dobro što se nismo odvojili od Hajduka

Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su na maksimirskom stadionu s 2-1 (1-0) pobijedili velikog favorita Dinamo. Bio je to prvi poraz ''modrih'' otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu i, zanimljivo, prvi poraz od gostovanja kod Gorice 23. travnja!

Trener Dinama nije bio zadovoljan igrom pred domaćom publikom na Maksimiru. Istaknuo je kako su njegovi igrači bili previše nervozni.

- Nažalost, došao je i poraz. Nadali smo se bodovima, uspavano smo ušli u utakmicu. Bili smo usporeni, a onda je ušla i nervoza. Dejan je imao šansu za vodstvo, ali nismo dobro reagirali. Nismo bili pravi u prvom poluvremenu, vjerovao sam da ćemo možda izjednačiti. Ali nije išlo... Primili smo drugi gol, pa se vratili i zabili gol. Onda je došao i taj crveni karton. Mogu samo čestitati dečkima jer smo napadali unatoč igraču manje. Čestitam Gorici na pobjedi - rekao je Kovačević pa najavio...

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Imali smo jako dobre treninge u subotu i petak. Ali bili smo nervozni i puno griješili. Ovo nam je teška opomena. Znam da moji igrači mogu bolje i vjerujem da budu od sljedeće utakmice.Gorica je dobro zatvarala i koristila sve što nogomet dozvoljava. Bilo je puno prekida igre. Pokušali smo s novim napadačima, ali Gorica je uzimala vrijeme i nama je nervoza rasla - rekao je za Maxsport.

Smatra kako bi ishod utakmice bio drugačiji da Luka Stojković nije dobio crveni karton.

- Taman smo smanjili na 2-1... Vjerujem da bi bilo drugačije da ga nije dobio. To nam je jako otežalo, bila je to neopreznost Stojkovića, ali takve se stvari događaju.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Najavio je derbi sedmog kola HNL-a protiv Hajduka...

- To je najteža utakmica i možda je to dobro (što se Dinamo nije odvojio od Hajduka pobjedom protiv Gorice, op. a.). Analizirat ćemo ovu utakmicu i sigurno ćemo puno bolje reagirati. Idemo po pobjedu na Poljudu.

Carević: Nisam zadovoljan drugim poluvremenom

S druge strane, Mario Carević ima puno razloga za zadovoljstvo.

- Drago mi je zbog pobjede. Ovo je prva pobjeda Gorice na Maksimiru, bili smo odlični u prvom poluvremenu. Dobro smo pokrili njihova krila i odlično izlazili iz pritiska s loptom. Nisam zadovoljan igrom nakon što je Dinamo dobio crveni karton... Htio sam da imamo više posjeda. To je bila čista psihologoja, puno smo se i istrošili do tog trenutka. Dinamo je napadao, ali mi smo zasluženo pobijedili. Uvijek sam u strahu da zaluta neki ubačaj. Svaka čast dečkima. Jako smo dobro kontrolirali igru protiv Dinama. Bili smo hrabri, to me veseli, baš smo htjeli ovu pobjedu i dobili smo nagradu - rekao je za Maxsport.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zanimljivo, Goričani u šest kola još nisu igrali pred domaćom publikom!

- Zadovoljan sam, igrali smo sve utakmice u gostima. Ali to ne znači kako ćemo pobjeđivati čim dođemo na domaći teren. Mi smo momčad bez klasičnih kirla, igramo drugačije i tražimo kemiju unutar momčadi. Veseli me kako smo izlazili u kontranapade, inače baš i nismo tranzicijska momčad, ali danas smo malo odstupili. Znali smo da moramo biti dobri u srednjem bloku - rekao je Carević pa najavio Slaven Belupo...

- Slaven Belupo se digao u formi i igra dobro. Bit će prva utakmica kod kuće. Zna biti opasno kada pobijedite favorite, zna se dogoditi zadovoljstvo. Moramo dizati tenziju tijekom tjedna. Želimo i dalje rasti, ovo je potpuno nova momčad.