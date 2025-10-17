Kovačević: Ne moram vraćati nijednom menadžeru. Promjene u ekipi? Drugačije ću razmišljati

Nakon reprezentativne stanke ponovno se vraćaju uzbuđenja u HNL-u. Prvi krug je odrađen, a u 10. kolu gledamo iste utakmice koje smo gledali u prvom kolu, samo s drugim domaćinima. Tako će Dinamo na Maksimiru dočekati Osijek, a podsjetimo, na Opus Areni su 'modri' slavili' 2-0 (0-0).

- Iskoristili smo pauzu dobro, dobro je došla nakon velikog broja utakmica u malom periodu. One koji su igrali više smo osvježili, svi jako dobro rade i jedva čekamo utakmicu protiv Osijeka. Oni sigurno nisu zadovoljni stanjem na tablici, ali odigrali su dobre utakmice, osim ove zadnje kad je Belupo bio bolji. I ona prva utakmica s nama je mogla otići na drugu stranu, a sigurno da očekujemo dobru utakmicu jer se oni neće doći braniti. Pitat će se i nas, vidim kod svojih igrača da jedva čekaju, imamo još jedan trening i napraviti sve da spremni dočekamo pobjedu - započeo je trener 'modrih'

Trener Mario Kovačević neće moći računati na Gabriela Vidovića i Matea Lisicu, a samim time znači da će biti nekih promjena u momčadi. Upravo su te promjene koje se većinom nisu dogodile prije poraza od Lokomotive (2-1) bile glavna tema nakon ostanka bez bodova.

- Imamo problema s ozljedama, ne mogu računati na Živkovića, Pierre Gabriela, ali za Lisicu ćemo vidjeti. Kod nas je bila viroza, Galešić je bio prije utakmice s Lokomotivom, Ljubičić je imao problema, Vidović je jučer trenirao i nadam se da ćemo na njega moći računati. Ovi što su bili s reprezentacijom su se vratili zdravi i nadam se da će biti spremni za utakmicu - rekao je Kovačević pa se osvrnuo na promjene:

- Bit će promjena, vidite da se događa svašta i ozljede, već sutra bude promjena u odnosu na Lokomotivu. Dosad smo imali analizu, koristili smo 23 igrača u devet kola, trojica simboličnu. I sad ćemo mijenjati, svi rade dobro, tko će u tom trenutku biti bolji, taj će i igrati

Nakon prvog dijela prvenstva Dinamo je vodeća momčad domaćeg prvenstva i Europske lige, a skupljeni su i dojmovi oko svega.

- Napravili smo mi analizu, možemo biti zadovoljni sa puno stvari, u procesu smo koji je tek počeo. Naravno da ne možemo biti zadovoljni s utakmicom i rezultatom kakav je bio protiv Lokomotive. Dosta dobro reagiramo kad imamo prostora, imamo problema kad se ekipe brane i zatvore prostor, na tome smo radili i vjerujem da će biti bolje. Želim pobjeđivati svaku utakmicu, ali nijedna ekipa na svijetu ne pobjeđuje sve. Kad pogledamo da smo prvi u HNL-u i EL-u, moramo biti zadovoljni - objasnio je Kovačević.

Andy Bara je u Podcast Inkubatoru komentirao status mladih igrača u HNL-u, a samim time i Cardosa Varelu (16) u Dinamu za kojeg je rekao da bi volio da je dobio više šanse, ali i kako mora poštovati odluke trenera i kluba.

- Ne želim komentirati izjave menadžera. Kao što svaki roditelj voljeti svoje dijete, tako menadžeri vole svoje igrače - prelomio je popularni Kova.

U redovima 'modrih' manje je reprezentativaca nego inače, a u među izabranicima Zlatka Dalića nije bilo nijednog.

- Ja bih volio da su moji svi reprezentativci, bit će mnogo reprezentativaca. Imamo ih i sad, što u stranim, što u mladim reprezentacijama. U Dinamu su igrali reprezentativci što znači da su kvalitetni, a Dinamo to želi i hoće - objasnio je Kova.

Prvi put od dolaska Kovačevića u Dinamo došlo je do većeg nezadovoljstva među navijačima izborom igrača i samim rezultatom utakmice.

- Potpuno razumijem. Trener sam već dugo godina, znam kako to funkcionira, nikad se nisam skrivao iza bilo čega. Uvijek radim po svome, ni prema jednom menadžeru nemam nikakve stvari da moram vraćati. Ekipa koju sam sastavio dobro je igrala četiri utakmice, mislio sam da mogu još s Lokomotivom, drugi put ću drugačije razmišljati. Da je bilo drugačije, možda bi se pitali što sam mijenjao, ali momčad je ispred svih - jasan je Mario.

Utakmica 10. kola HNL-a između Osijeka i Dinama na rasporedu je u subotu, 18. listopada, s početkom u 18 sati na stadionu Maksimir.