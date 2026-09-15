Kovačević o budućnosti: Glupo mi je o tome uopće pričati

Dinamo će u srijedu (21 sat) odigrati prvu utakmicu Europske lige nakon što je krajem kolovoza izgubio od Vikinga u doigravanju kvalifikacija za Ligu prvaka. Iako su se na Maksimiru nadali najprestižnijem Uefinom natjecanju, momčad Marija Kovačevića nada se nadmašiti prošlosezonski učinak u EL-u, kada je ispala u doigravanju od Genka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Htjeli smo Ligu prvaka, kao i Hapoel, koji je čak bio još bliže tome od nas. Naravno da smo htjeli Ligu prvaka, ali ne možemo reći da nam Europa liga nije izazov i da ne želimo ostvariti dobar rezultat. Odmah se susrećemo s Hapoelom, dobrom momčadi. Cilj nam je na ovom neutralnom terenu dobro otvoriti europsku sezonu - rekao je Kovačević.

Komentirao je gužvu u Bukureštu, gdje se igra utakmica, s obzirom na to da Hapoel ne može igrati domaće susrete u Izraelu. Kovačeviću to nije prvi test protiv izraelske momčadi otkako je na klupi "modrih".

Komentirao je i kritike.

- Kada Dinamo izgubi, nikome nije drago, a nama najmanje. Rekao sam igračima da ću dati sve od sebe da do sljedećeg poraza ponovno prođe deset ili 11 mjeseci, možda i koji dan više nego ovaj put. Poraz se mora dogoditi kad-tad - ističe trener Dinama i dodaje...

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Naravno da nisi sretan kada se dogodi, pogotovo sada pred Europa ligu, ali iz poraza se može izvući puno toga dobrog. Očekujem dobru reakciju svoje momčadi. Svjesni smo da posljednja utakmica nije bila dobra i jedva čekamo sutrašnju da to popravimo i pokažemo da je subota protiv Osijeka stvarno bila samo slab dan.

Na pitanje je li razgovarao o svom statusu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom nije dao konkretan odgovor.

-:Ponosan sam na sve što smo napravili u posljednjih godinu dana. Ne znam koja ekipa ne izgubi utakmicu, posebno ekipe koje igraju Europu i kvalifikacije. Mislim da smo ostvarili sve što smo htjeli. Osvojili smo dvostruku krunu, Liga prvaka nam je izmakla za malo, a Europa liga bila je minimalan cilj i to smo ostvarili. Sada idemo u nove izazove. Protiv Osijeka nije bilo dobro, svjesni smo toga, ali uopće ne sumnjam u svoju ekipu. Glupo mi je uopće o tome pričati.

Kovačević: Trebao bih dobiti više poštovanja

Smatra kako je zaslužio više poštovanja.

- Mislim da bi javnost, a barem ozbiljniji novinari, trebali imati malo više respekta prema meni i prema klubu. Dokazali smo se, osvojili dvostruku krunu, ušli u novu sezonu, ponovno prošli kroz teške kvalifikacije i došli do Europa lige. I to je trebalo izboriti. U prvenstvu se dogodio taj poraz, ali ne sumnjam ni u sebe, ni u svoj stožer, ni u igrače, ni u Dinamo. Ne razmišljam ni o čemu drugome. Radimo najjače što možemo da sutra odigramo dobru utakmicu, a onda se pripremamo dalje.

Kovačević u Bukureštu ne može računati na Diona Drenu Belju, koji je zbog bolesti ostao u Zagrebu.

- Kome ne bi nedostajao najbolji igrač? U ovom početnom dijelu sezone postizao je golove, asistirao i radio sve što smo od njega tražili. Sigurno će nam nedostajati, ali imamo Prevljaka i još neka druga rješenja. Vidjet ćemo. Pripremamo se za Hapoel i njihov način igre. Uopće ne sumnjam da Prevljak može jako dobro odigrati na toj poziciji.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pričao je o kvalitetama Hapoela.

- Vidjeli smo da žele dominirati i rade jako dobar pritisak. Mi to moramo popraviti, toga smo svjesni nakon zadnje utakmice, posebno pritisak kada nemamo loptu. Ali i s loptom moramo biti bolji. Dobro smo se pripremili i analizirali ih. Pokazali smo igračima dosta toga i još ćemo im pokazati, ali najviše je do nas. Moramo bolje odgovoriti. Znam da možemo. Mislim da ćemo pronaći igrače koji će na to dobro odgovoriti, a ako budemo na svojoj razini, mislim da ipak imamo kvalitetnije igrače i da možemo do pobjede.

U svlačionicu Dinama uvukla se viroza koja je osim Belje izbacila "iz stroja" i Brunu Godu te Stjepana Radeljića...

- Mislim da imamo kvalitetnije igrače. Hapoel je međunarodna momčad, imaju puno stranih i domaćih igrača, čvrsti su i dobro trče. Mi smo tu imali problema. Kao da je nakon toga što nismo ušli u Ligu prvaka pao intenzitet. Bilo je i bolesti i svega pomalo i to je utjecalo na nas. Ako budemo dobro trčali kao oni i osvajali duele, vjerujem da imamo kvalitetu za doći do golova. Svjesni smo i da moramo biti kompaktniji u obrani i čvršći.

Kovačević: Koristio sam gotovo sve igrače

Dotaknuo se i pojačanja Dinama, od kojih su se neki kasno priključili momčadi.

- Trebaju nam, ali ne možemo očekivati da su već na 100 posto. Vidjeli smo to i u posljednjoj utakmici. Treba im malo vremena da se uigraju. Drugačije je samo trenirati, nedostaju im utakmice i toga smo svjesni. Imamo ozbiljne utakmice, ali koristit ćemo ih. Jako sam zadovoljan igračima koji su došli. Kvalitetni su i dobri i to će se pokazati. Možda sada ne mogu dati koliko bih ja htio, ali doći će vrijeme kada će biti pravi. Vjerujem i igračima koji su nam puno puta donijeli veselje i dobre rezultate. Moramo izvući maksimum iz ove dvije utakmice, a onda imamo tri tjedna pauze. Vjerujem da ćemo nakon toga biti još bolje uigrani i kvalitetniji.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije htio previše otkrivati sastav za prvo kolo Europske lige.

- Mislim da sam kroz ovih 13 ili 14 utakmica koristio gotovo sve igrače. Normalno je da su neki igrali više. Imamo još današnji trening, ali sigurno ćemo nešto promijeniti u odnosu na utakmicu protiv Osijeka. Vidjet ćemo. Imamo tu Almenu, Ivanušeca... Ne bih sada htio govoriti o sastavu - rekao je pa konkretno pričao o Ivanušecu...

- Sigurno će nam biti pojačanje. Teško je odmah očekivati maksimum jer ni on dugo nije igrao utakmice. Sada polako ulazi, igrao je i u Kupu oko 60 minuta. Vjerujem da će svakim danom i svakom utakmicom svi novi igrači biti sve bolji.