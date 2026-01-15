Kovačević: Opet primamo gol iz prve protivničke šanse, a ovaj sastav igrat će protiv FCSB-a

Dinamo je na Maksimiru izgubio u prvoj i jedinoj pripremnoj utakmici koju će odigrati u ovom zimskom razdoblju prije nastavka sezone. Od "modrih" je s 2-1 bio bolji Hartberg. Iako su Dinamovi nogometaši, posebno u prvih sat vremena, imali nekoliko izrazitih prilika, nisu ih uspjeli kapitalizirati.

Za pobjedu gostiju pogađali su Markus u 15. minuti te Aziz u 76. minuti. Počasni pogodak za Dinamo zabio je Soldo dvije minute poslije. Utakmica je bila zatvorena za javnost pa je navijači nisu mogli pratiti putem televizijskog prijenosa, a nakon susreta medijima se obratio trener Mario Kovačević.

- Zadovoljan sam utakmicom, poslužila je svrsi. Ne bih rekao da je ovo bila prijateljska utakmica, ušlo se jako žustro. Dobro smo krenuli, pogodili stativu i prečku, a onda nam se opet dogodi da iz njihova prvog udarca primimo gol. Utakmicu moram podijeliti na dva dijela. Prvih 60 minuta igrala je prva momčad i tu smo dominirali, ali vidjelo se da nam nedostaje mekoće. Odradili smo tek osam treninga, ali imamo još devet dana da sve to ispravimo do Steaue - kazao je i nastavio:

- Što se tiče drugih 50 minuta, primili smo pogodak iz kontre. Znali smo da oni tako igraju, tako igraju cijelo prvenstvo. Visoko su plasirani u Austriji upravo zbog tih dobrih kontri. Veseli me što smo zabili jedan pogodak nakon presinga. Vjerujem da smo zaslužili barem remi, ali ako se poraz morao dogoditi, bolje sada nego idući četvrtak.

Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Koji vam se segment igre najmanje svidio?

- Ne mogu reći da mi se nešto posebno nije svidjelo. Dominirali smo, vršili pritisak… Naravno da mi se nisu svidjeli primljeni pogoci. Ne smijemo tako griješiti i na tome moramo raditi.

Koliko ste zadovoljni pripremama u Sloveniji, s obzirom na to da se dosta radilo na fizičkoj pripremi?

- Morali smo. Pripreme su kratke, ostalo je još sedam dana do Steaue. Trkački smo danas bili dobri. Imali smo dobre uvjete, teren je bio dobar iako smo radili na minusima. Kako su najavili, takvi uvjeti bit će i kod nas. Moram pohvaliti igrače, veseli me što nemamo ozljeda. Mateo Lisica trebao bi se priključiti momčadi, Bennacer i Bakrar vraćaju se u petak pa se kompletiramo. Čeka nas puno uzbuđenja, Steaua pa Osijek.

Odmah vas čeka jaka europska provjera na početku nastavka sezone.

- Dobro smo ušli u Europsku ligu, zadnje utakmice nisu bile na razini, ali vjerujem da možemo nešto napraviti. FCSB je dobra momčad, okrenuli su Feyenoord. Vjerujem da pred našom publikom možemo doći do pobjede i samo nas to zanima.

Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Koliko je teško s obzirom na to da nemate natjecateljski podražaj prije utakmice s FCSB-om?

- Pripreme su specifične. Zadnju utakmicu odigrali smo 22. prosinca pa nije prošlo puno vremena. Sada smo ponavljali stvari na pripremama, dečki dobro sve usvajaju. Nedostaju nam još dvije ili tri pripremne utakmice, ali jednostavno nemamo vremena. Ova nam je utakmica dobro došla i mislim da ćemo biti još bolji i kvalitetniji te da ćemo pobijediti.

Kakvo je stanje s ozlijeđenima Lisicom, Valinčićem i Torrenteom?

- Svi se dobro oporavljaju. Vjerujem da će se Valinčić prvi vratiti, nadam se što prije, ali prije veljače teško. Lisica će se uskoro priključiti treninzima. Torrente se oporavlja, ali njemu će trebati nešto više vremena.

Došao je Tabinas iz Vukovara, u kojoj ga ulozi vidite?

- Ne bih to htio komentirati, nisam uopće u tome. Razmišljam samo o Steaui. Kada krene trenirati, vidjet ćemo. Ja sam trener i gledam tko je najbolji, igrat će samo najbolji.

Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hoće li biti promjena za Steauu u odnosu na momčad koja je igrala danas?

- Bakrar je na Kupu nacija odigrao jednu utakmicu i u ritmu je. Od ovih 11 koji su danas započeli tu su još dva igrača koja ozbiljno konkuriraju. Bitno je vidjeti tko je u formi. Ova prva momčad je 90 posto ona koja će igrati protiv Steaue. Vidjet ćemo za Bakrara, on nam je bitan. Možda neće moći odigrati cijelu utakmicu, ali veći dio hoće. Bennacer? Vjerujem da će konkurirati za Osijek - zaključio je Kovačević.