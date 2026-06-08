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TRENER 'MODRIH'

Kovačević poslao poruku Daliću oko igrača Dinama za Mundijal

Piše Bruno Lukas,
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Kovačević poslao poruku Daliću oko igrača Dinama za Mundijal
Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trener Dinama Mario Kovačević komentirao je nastupe Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva te poručio da vjeruje u dug put 'vatrenih' na turniru. Priznao je i da bi na Dalićevu popisu rado vidio još nekoliko igrača iz svoje momčadi

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Mario Kovačević (51)¸odmara u Makarskoj prije početka priprema za novu sezonu, a u razgovoru za HRT osvrnuo se na reprezentaciju Hrvatske i nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Trener Dinama smatra da rezultat u pripremnim utakmicama nije presudan te vjeruje da će Vatreni biti pravi kada to bude najvažnije.

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- Nakon Belgije protiv Slovenije sve je izgledalo puno bolje. Nije važno da sada budemo u vrhunskoj formi. Izbornik isprobava nove stvari i traži najbolja rješenja za Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da ćemo dugo ostati na turniru - rekao je Kovačević.

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Posebno ga veseli što reprezentaciju nisu pogodile nove ozljede u završnim provjerama.

- Najvažnije je da su svi zdravi. Ove dvije utakmice poslužile su za uigravanje i da izbornik vidi što još treba popraviti. Optimist sam kada je riječ o našem nastupu na Mundijalu - dodao je.

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Kovačević se dotaknuo i Dalićeva popisa putnika za SAD. Iako poštuje odluku izbornika, priznaje da bi kao trener Dinama volio vidjeti još poneko poznato lice među reprezentativcima.

- Drago mi je što izbornik ima velik izbor igrača. Dalić je svojim rezultatima zaslužio puno povjerenje. Naravno, kao trener bih istaknuo svoje igrače i pozvao još neke koji su odigrali odlično proljeće u Dinamu, ali ne želim se miješati u njegove odluke - poručio je.

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Skupinu s Engleskom, Panamom i Ganom vidi kao dobru priliku za prolazak dalje.

- Skupina je prolazna. Možda je čak dobro što odmah igramo protiv Engleske jer protiv najjačih često pružamo najbolje partije. Nakon toga slijede dvije utakmice koje bismo trebali dobiti. A kada počne nokaut-faza, tada više nema favorita - zaključio je trener Dinama.

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