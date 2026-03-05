Kovačević predstavio klince: Varela upao u veliku krizu, ali Zebić i Horvat su sve oduševili!

Mario Kovačević je protiv Kurilovca navijačima Dinama predstavio nova lica, juniore na koje se u budućnosti računa u Maksimiru. Ozbiljne minute tako su u četvrtfinalu Kupa dobili Marko Zebić (19), Sven Šunta (18), Noa Mikić (19), Krešimir Radoš (18), Patrik Horvat (17) i Cardoso Varela (17). Svi dobili lijepu priliku za dokazivanje, pokazali što i koliko mogu u budućnosti.

Najbolji dojam protiv četvrtoligaša ostavili su Zebić (stoper) i Horvat (lijevo krilo), koji je u svom debiju postigao i prvi gol u prvoj momčadi "modrih". Zebić se pokazao mirnim na lopti, modernim braničem koji zna iznijeti loptu i razigrati suigrače, dok je Horvat stalno bio opasan po gol. I svi će se ti klinci sljedeće sezone razvijati kroz Dinamo, ali i Dinamo 2.

Dopali su se i drugi, Šunta definitivno ima "ono nešto", sve vidi i prepoznaje, odmah je vidljivo kako taj dečko razumije nogomet. Radoš je pak miran na lopti, dojmljiv i po pitanju fizičkih kapaciteta. I ono što za igrača koji je prošle sezone bio najbolji strijelac kadetske lige najviše čudi, kao "šestica" djeluje taktički disciplinirano, ne gubi poziciju, ne vuče ga lopta...

Dinamo pobijedio Kurilovec i izborio polufinale Kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Najslabiji dojam ostavio je Varela što čudi jer je cijele sezone standardan član seniorske momčadi. Mladi Portugalac je u velikoj krizi, nikako se ne uspijeva osloboditi, ne uspijeva "eksplodirati". I sad ne djeluje poput "wunderkinda" za kojeg će poludjeti Europa. Varela je u krizi, ne radi prevagu niti protiv četvrtoligaša. Jasno da taj dečko vrijedi, ali za sada se ne razvija prema očekivanjima.

I u Maksimiru se pod hitno moraju pozabaviti "slučajem Varela". Mladi Portugalac već je mjesecima dio seniorske momčadi za koju je upisao 23 nastupa, zabio tek dva gola (Malmö i Karlovac). No brine što je Varela jako rijetko opasan po suparnička vraća, pa i što u cijeloj sezoni kao krilni igrač nema nijednu asistenciju.

Horvat je zabio prvijenac za "modre" | Foto: Luka Stanzl

Jako je zanimljiv i način na koji Kovačević gura u vatru mladog nogometaša. Varela je u 24 HNL dvoboja nastupio u 12 utakmica, tu odradio 249 minuta. I dok je na europskoj sceni imao manje minuta, u Europi je preskočio samo dvoboje protiv Maccabi Tel Aviva (3-1) i Celte (0-3)!? Varela je tako u HNL-u dvaput odigrao cijelo poluvrijeme (porazi od Gorice i Vukovara), a u Europi čak tri puta. I barem 45 minuta dobio protiv Betisa, Midtjyllanda i u Genku. Čudno...

Mario Zebić bio je sjajan u zadnjoj liniji | Foto: Luka Stanzl