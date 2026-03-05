Cardoso Varela je ove sezone skupio 23 nastupa, zabio dva gola za prvu momčad Dinama. No, protiv Kurilovca je puno bolji dojam na lijevom krilu ostavio Horvat. Dopali su se i Radoš i Šunta...
Kovačević predstavio klince: Varela upao u veliku krizu, ali Zebić i Horvat su sve oduševili!
Mario Kovačević je protiv Kurilovca navijačima Dinama predstavio nova lica, juniore na koje se u budućnosti računa u Maksimiru. Ozbiljne minute tako su u četvrtfinalu Kupa dobili Marko Zebić (19), Sven Šunta (18), Noa Mikić (19), Krešimir Radoš (18), Patrik Horvat (17) i Cardoso Varela (17). Svi dobili lijepu priliku za dokazivanje, pokazali što i koliko mogu u budućnosti.
Najbolji dojam protiv četvrtoligaša ostavili su Zebić (stoper) i Horvat (lijevo krilo), koji je u svom debiju postigao i prvi gol u prvoj momčadi "modrih". Zebić se pokazao mirnim na lopti, modernim braničem koji zna iznijeti loptu i razigrati suigrače, dok je Horvat stalno bio opasan po gol. I svi će se ti klinci sljedeće sezone razvijati kroz Dinamo, ali i Dinamo 2.
Dopali su se i drugi, Šunta definitivno ima "ono nešto", sve vidi i prepoznaje, odmah je vidljivo kako taj dečko razumije nogomet. Radoš je pak miran na lopti, dojmljiv i po pitanju fizičkih kapaciteta. I ono što za igrača koji je prošle sezone bio najbolji strijelac kadetske lige najviše čudi, kao "šestica" djeluje taktički disciplinirano, ne gubi poziciju, ne vuče ga lopta...
Najslabiji dojam ostavio je Varela što čudi jer je cijele sezone standardan član seniorske momčadi. Mladi Portugalac je u velikoj krizi, nikako se ne uspijeva osloboditi, ne uspijeva "eksplodirati". I sad ne djeluje poput "wunderkinda" za kojeg će poludjeti Europa. Varela je u krizi, ne radi prevagu niti protiv četvrtoligaša. Jasno da taj dečko vrijedi, ali za sada se ne razvija prema očekivanjima.
I u Maksimiru se pod hitno moraju pozabaviti "slučajem Varela". Mladi Portugalac već je mjesecima dio seniorske momčadi za koju je upisao 23 nastupa, zabio tek dva gola (Malmö i Karlovac). No brine što je Varela jako rijetko opasan po suparnička vraća, pa i što u cijeloj sezoni kao krilni igrač nema nijednu asistenciju.
Jako je zanimljiv i način na koji Kovačević gura u vatru mladog nogometaša. Varela je u 24 HNL dvoboja nastupio u 12 utakmica, tu odradio 249 minuta. I dok je na europskoj sceni imao manje minuta, u Europi je preskočio samo dvoboje protiv Maccabi Tel Aviva (3-1) i Celte (0-3)!? Varela je tako u HNL-u dvaput odigrao cijelo poluvrijeme (porazi od Gorice i Vukovara), a u Europi čak tri puta. I barem 45 minuta dobio protiv Betisa, Midtjyllanda i u Genku. Čudno...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+