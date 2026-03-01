Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZJAVE TRENERA

Kovačević: Stojković ima moju podršku cijele sezone. Carević: Ostanak u ligi? Ma na 80% smo

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Kovačević: Stojković ima moju podršku cijele sezone. Carević: Ostanak u ligi? Ma na 80% smo
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

DINAMO - GORICA 4-2 Sada nas čeka Kup, želimo proći dalje, ali puno važniji nam je Slaven u prvenstvu, kaže Carević, a Kovačević dodaje: Beljo si je čestitao rođendan s dva postignuta gola

Admiral

Dinamo je upisao još jednu domaću pobjedu, nogometaši Marija Kovačevića igraju sjajno na domaćoj sceni. Zagrepčani su s visokih 4-2 svladali Goricu, prije velikog derbija pobjegli drugoplasiranom Hajduku na sedam bodova prednosti. I sad s puno manje pritiska odlaze put Poljuda. Trener Dinama može biti zadovoljan, njegova momčad mirno plovi prema novom naslovu.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
3
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bitno je da uz pobjedu nismo dobili kartone. Nije lagano, prije dva dana smo igrali 120 minuta u Genku, morali smo kombinirati. Dobro smo otvorili utakmicu, bilo je onda puno lakše. Gorica se nije predavala, primili smo gol prelagano, vidjelo se da nismo bili energetski pravi, osjetio se umor. Kad smo mijenjali otišli smo na tri razlike, tad je sve bilo gotovo. Zabili smo dvaput iz prekida, iz penala, imali i dvije grede - rekao je Kovačević, pa nastavio:

PROTIV GORICE VIDEO Stojković zabio gol pa se ispričao navijačima! Evo zašto
VIDEO Stojković zabio gol pa se ispričao navijačima! Evo zašto

- Hajduk? Kao trener uvijek idem na pobjedu, trener sam Dinama. Poštujem sve, ali mi svaku utakmicu idemo po pobjedu, tako će biti i u nedjelju u Splitu. Neće biti nimalo lagano, vjerujemo u sebe, u dobrom smo momentu. Ali prvo nas čeka kup u Kurilovcu, onda ćemo razmišljati o derbiju. 

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stojković je danas opet bio pravi, jeste li imali s njim kakav razgovor poslije onog isključenja u Genku?

- Pričamo stalno, cijelu sezonu igra dobro. Razgovrali smo, on je sam najzaslužniji za za sve što mu se događa, ima moju podršku cijelu sezonu. Drago mi je da vodi ekipu do pobjeda, uz Mišića i još neke naše igrače ističe se potezima koje trebamo, vjerujem da će i on ovako nastaviti.

TRENER GORICE OPTIMISTIČAN Carević: Svi kažu da je najlakše igrati protiv Dinama, slažem se
Carević: Svi kažu da je najlakše igrati protiv Dinama, slažem se

Beljo je već na 20 golova, a do kraja sezone ostalo je desetak utakmica...

- Gdje je brojka od 30 golova? Danas mu je rođendan, sam si ga je najbolje ćestitao s dva postignuta gola. Nagradilo je cijelu momčad, drago zbog njega da zabija, to je plod igre cijele momčadi. I prije tog penala lijepo je utrčao na loptu , dobro pucao glavom - završio je Kovačević.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mario Carević nije bio previše razočaran predstavom svoje momčadi.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Kad igrate u Maksimiru, priprema utakmice je takva da morate biti defanzivno stabilni i u prekidima doslovno perfektni. Nedopustivo je primiti tri gola iz prekida, šteta. Bili smo dobri u organizaciji, imali smo dobrih situacija gore, ali kad griješite puno u primopredaji..., to Dinamo kažnjava. I kad tako griješite, ne možete se nadati boljem rezultatu. Kod 2-1 smo imali šanse Pavičića i Bogojevića, ali Dinamo je na kraju bio bolji.

IN MEMORIAM FOTO Moj Cico, tak imam te rad: Prije točno pet godina otišao je jedan od najomiljenijih trenera
FOTO Moj Cico, tak imam te rad: Prije točno pet godina otišao je jedan od najomiljenijih trenera

Koliko ste sigurni za ostanak u ligi? 

- Ha, ha, 80%. S oba oka pratim što se događa, znam što nogomet nosi. Posebice s obzirom na širinu kadra, sad u šest dana imamo tri utakmice, puno bitnih dvoboja. Imamo svojih problema, ali moramo se skupiti. Znam da se vrlo brzo možemo uvaliti u borbu za ostanak, Osijek se diže, Vukovar je konkurentan. Jedna pobjeda nas pak približava sredini tablice. Nama fokus mora biti prvenstvo, ne znam s kojom ćemo momčadi izaći u Varaždinu u Kupu. Negdje smo dobro popunjeni, negdje smo u disbalansu selekcije. Idemo po prolaz u Kupu, ali razmišljat ćemo i o Slavenu, našoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici - kaže Carević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom u kojoj se predstavio u novom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026