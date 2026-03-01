Kovačević: Stojković ima moju podršku cijele sezone. Carević: Ostanak u ligi? Ma na 80% smo

Dinamo je upisao još jednu domaću pobjedu, nogometaši Marija Kovačevića igraju sjajno na domaćoj sceni. Zagrepčani su s visokih 4-2 svladali Goricu, prije velikog derbija pobjegli drugoplasiranom Hajduku na sedam bodova prednosti. I sad s puno manje pritiska odlaze put Poljuda. Trener Dinama može biti zadovoljan, njegova momčad mirno plovi prema novom naslovu.

- Bitno je da uz pobjedu nismo dobili kartone. Nije lagano, prije dva dana smo igrali 120 minuta u Genku, morali smo kombinirati. Dobro smo otvorili utakmicu, bilo je onda puno lakše. Gorica se nije predavala, primili smo gol prelagano, vidjelo se da nismo bili energetski pravi, osjetio se umor. Kad smo mijenjali otišli smo na tri razlike, tad je sve bilo gotovo. Zabili smo dvaput iz prekida, iz penala, imali i dvije grede - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Hajduk? Kao trener uvijek idem na pobjedu, trener sam Dinama. Poštujem sve, ali mi svaku utakmicu idemo po pobjedu, tako će biti i u nedjelju u Splitu. Neće biti nimalo lagano, vjerujemo u sebe, u dobrom smo momentu. Ali prvo nas čeka kup u Kurilovcu, onda ćemo razmišljati o derbiju.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stojković je danas opet bio pravi, jeste li imali s njim kakav razgovor poslije onog isključenja u Genku?

- Pričamo stalno, cijelu sezonu igra dobro. Razgovrali smo, on je sam najzaslužniji za za sve što mu se događa, ima moju podršku cijelu sezonu. Drago mi je da vodi ekipu do pobjeda, uz Mišića i još neke naše igrače ističe se potezima koje trebamo, vjerujem da će i on ovako nastaviti.

Beljo je već na 20 golova, a do kraja sezone ostalo je desetak utakmica...

- Gdje je brojka od 30 golova? Danas mu je rođendan, sam si ga je najbolje ćestitao s dva postignuta gola. Nagradilo je cijelu momčad, drago zbog njega da zabija, to je plod igre cijele momčadi. I prije tog penala lijepo je utrčao na loptu , dobro pucao glavom - završio je Kovačević.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mario Carević nije bio previše razočaran predstavom svoje momčadi.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Kad igrate u Maksimiru, priprema utakmice je takva da morate biti defanzivno stabilni i u prekidima doslovno perfektni. Nedopustivo je primiti tri gola iz prekida, šteta. Bili smo dobri u organizaciji, imali smo dobrih situacija gore, ali kad griješite puno u primopredaji..., to Dinamo kažnjava. I kad tako griješite, ne možete se nadati boljem rezultatu. Kod 2-1 smo imali šanse Pavičića i Bogojevića, ali Dinamo je na kraju bio bolji.

Koliko ste sigurni za ostanak u ligi?

- Ha, ha, 80%. S oba oka pratim što se događa, znam što nogomet nosi. Posebice s obzirom na širinu kadra, sad u šest dana imamo tri utakmice, puno bitnih dvoboja. Imamo svojih problema, ali moramo se skupiti. Znam da se vrlo brzo možemo uvaliti u borbu za ostanak, Osijek se diže, Vukovar je konkurentan. Jedna pobjeda nas pak približava sredini tablice. Nama fokus mora biti prvenstvo, ne znam s kojom ćemo momčadi izaći u Varaždinu u Kupu. Negdje smo dobro popunjeni, negdje smo u disbalansu selekcije. Idemo po prolaz u Kupu, ali razmišljat ćemo i o Slavenu, našoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici - kaže Carević.