Kovačević traži nova rješenja: Vidović danas ostaje na klupi, Varela kreće od prve minute!?

Dinamo večeras (od 19.15 sati) u Maksimiru dočekuje Goricu. Zagrepčani su mirno dobri trenirali tijekom reprezentativne stanke iako Mario Kovačević u tom periodu nije mogao računati na velik broj reprezentativaca. Hrvatski viceprvak je u tom periodu odigrao i jednu službenu utakmicu, u šesnaestini finala Kupa s 6-0 svladao Dinamo iz Predavca. Trenera "modrih" u tom su dvoboju pristupom, zalaganjem, ali i igrom oduševili neki pojedinci, pa će se neki već danas naći u sastavu protiv Gorice.

Pokretanje videa... 01:22 Izbori u Dinamu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Čini se kako je najveći dobitnik tog kup dvoboja mladi Portugalac Cardoso Varela koji bi se večeras od prve minute mogao naći u početnom sastavu. Varela je stvarno bio dojmljiv protiv četvrtoligaša iz Predavca, 16-godišnjak je "letio" lijevom stranom, pokazao kako se na njega može računati i u ozbiljnijim utakmicama. I danas bi mogao dobiti novu priliku.

To bi značilo kako bi na klupu preselio Gabriel Vidović, jedno od najvećih pojačanja Dinama tijekom ljetnog prijelaznog roka. Vidović je bio najbolji igrač "plavih" na pripremama, ali tu formu nije preselio i na početak sezone. U uvodnih šest nastupa ima po jedan gol i asistenciju, ali ta lijeva strana Dinama nije dojmljiva kao desna na kojoj su sigurni Valinčić i Lisica.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Početni sastav Dinama je već dobro poznat, Kovačević za Goricu ne bi trebao napraviti puno iznenađenja. Nevistić će opet biti "jedinica", u zadnjoj liniji naći će se Valinčić, McKenna, Dominguez i Goda, priliku u veznoj liniji trebali bi dobiti Ljubičić, Mišić i Stojković, na krilima bi priliku trebali dobiti Lisica i Varela, a u vrhu napada opet od prve minute zaigrati Beljo.

Zagrepčanima je poslije ove reprezentativne stanke počeo novi ciklus u kojem će raspored i ritam utakmica biti puno zahtjevniji, dani u kojima će se (poslije derbija s Hajdukom sljedeći tjedan) zbog Europe igrati svaka tri-četiri dana. I Kovačeviću je bitno u taj period ući sa što više raspoloživih igrača, što veći broj prvotimaca dovesti do željene forme. A tad će svi biti u pogonu...

Trener Dinama ni večeras na raspolaganju neće imati još uvijek ozlijeđenog Ronaël Pierre-Gabriela, suspendiranog Marka Soldu koji je “pocrvenio” u Predavcu, niti Ismaëla Bennacera koji još nije u idealnom fizičkom stanju. No, u Maksimiru su svi apsolutno oduševljeni onime što Dinamov Alžirac pokazuje na treninzima, svi vjeruju kako će Bennacer biti spreman već za Hajduk, odmah u velikom derbiju pokazati kako je razina više u odnosu na HNL konkurenciju... 