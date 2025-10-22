Kovačević: Vjerujem da nećemo trebati 'Svetog Ivana Nevistića'. Sergi: Dinamo je baš velik klub

Dinamo je stigao u Malmö, gdje nogometaše Marija Kovačevića sutra od 21 sat očekuje dvoboj 3. kola Europske lige. Zagrepčani trenutačno vode na ljestvici natjecanja, a važan susret na Eleda stadionu dan prije utakmice najavili su Mario Kovačević i Sergi Dominguez na službenoj konferenciji za novinare, kojoj su nazočila samo dva domaća novinara.

Pokretanje videa... 01:02 Ivan Kelava za 24sata: 'S te utakmice je jedini dres koji čuvam' | Video: 24sata/pixsell

- Jedva čekamo utakmicu. Dobro smo putovali i odmorili se. U dobrom smo stanju, nedostaje nam samo Theophile koji nije doputovao u Švedsku, dok je Lisica ponovno u treningu. Vidjet ćemo još sastav. Veselimo se europskim utakmicama, a prve dvije pokazale su da možemo igrati sa svima. Malmö je dobra momčad, u posljednjem kolu su pobijedili i opasni su kod kuće. Tipično su skandinavska momčad – igraju brzo, okomito i izravno. Moramo biti na najvišoj razini da bismo došli do pozitivnog rezultata - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Malmö je imao mnogo ozlijeđenih igrača, ali im se neki sada vraćaju, pa će biti bolji. U posljednjih pet godina četiri su puta bili prvaci. Poštujemo ih i cijenimo, ali želimo iskoristiti slabosti koje su pokazali u posljednjim utakmicama. Dobro smo ih proučili i spremni smo za nadolazeći susret. Dobri su, ali nećemo podcjenjivati ni sebe.

Na pitanje kako bi ocijenio kvalitetu Malmöa u odnosu na Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv, Kovačević je odgovorio:

- Negdje su između. Slični su Maccabiju, nemaju izrazite pojedince. Skandinavske momčadi imaju dobar intenzitet, igraju s dva napadača i specifičan nogomet. Na to moramo odgovoriti. Imaju kvalitetne igrače, a trener im je s naših prostora. Sada pokušavaju igrati više po zemlji, pa moramo biti oprezni jer igraju vrlo okomito.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Švedske su novinare zanimale i pripreme Dinama bez Bennacera.

- Takvi nam igrači sigurno nedostaju, ali imamo dovoljno kvalitete. U vezi smo stvarno jaki i ne bi trebalo biti problema, znam da će ga ostali igrači dobro zamijeniti - rekao je Kovačević.

Na pitanje može li Dinamo dohvatiti rekord Nenada Bjelice, koji je jedini otvorio skupinu europskog natjecanja s četiri pobjede, odgovorio je:

- Vjerujem da možemo, ali zanima nas samo sljedeća utakmica, točnije Malmö. Nije lako stizati takve rekorde, ali to me ne opterećuje. Želimo igrati dobro, kad smo već ovako počeli. Svjesni smo da neće biti lako, ali vjerujem u igrače - kazao je i dodao:

- U svakoj utakmici želimo i "moramo" pobijediti, toga smo svjesni. Ne bih govorio o sudbonosnoj utakmici. Prva dva dvoboja pokazala su nam put, a sada je pred nama Malmö. Znam da možemo igrati sa svakim u Europi.

Gdje ste bili 2011. kad je u Malmöu jedan od vaših pomoćnika, Ivan Kelava, dobio nadimak "Sveti Ivan Kelava"?

- Sad smo to spomenuli na terenu. Sjećam se tih dana, bile su to dvije različite utakmice. Dinamo je kod kuće trebao pobijediti i s više od 4-1, a onda je ovdje bilo problema. Toga se najviše bojim i sutra, svi nas proglašavaju favoritima, ali neće biti "lako ćemo". Kelava je tada branio najbolju utakmicu u karijeri, a Dinamo je zasluženo ušao u Ligu prvaka. Ja sam tada bio pomoćni trener u Varaždinu i gledao sam utakmicu od kuće.

Možda sutra Dinamo dobije i "Svetog Ivana Nevistića"?

- Ha, ha, nadam se da će biti dobar, ali i da će imati što manje posla. Siguran sam da će Ivan odraditi svoj posao kako treba.

Bad Blue Boysi najavili su invaziju na Malmö...

- Veselimo se pravoj nogometnoj atmosferi. U posljednje tri utakmice toga nije bilo – od one u Bačkoj Topoli, pa kiše protiv Lokomotive, do susreta s Osijekom, kad nije bilo pravog navijanja. Puno je naših ovdje, znamo koliko znače kad navijaju. Nadam se da ćemo se svi zajedno veseliti nakon utakmice - zaključio je Kovačević.

Sergi Dominguez bio je znatno kraći u svojim odgovorima od trenera:

- Osjećam se jako dobro i spreman sam. Bit ćemo potpuno koncentrirani, želimo se dokazati u još jednoj utakmici i zadržati prvo mjesto. Naš je cilj pobjeda - rekao je Dominguez, pa dodao:

- Mnogo mi znači igrati Europsku ligu. Lani sam s Barcelonom nastupao u Ligi prvaka, ali sam odigrao samo dvije utakmice po petnaestak minuta. Sada igram puno, uživam u nogometu. Još ne znam hoću li sutra početi utakmicu, ali imam minutažu i zadovoljan sam, to mi puno znači za razvoj i život.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na pitanje o suradnji s McKennom, odgovorio je kroz smijeh:

- Za mene je on "polušpanjolac", jer je lani igrao u Španjolskoj. Ja "poluškot"? Ha, ha, ne, to sigurno nisam! Dobro se slažemo, odlično komuniciramo. On ima neke kvalitete koje meni nedostaju, a ja možda neke kojih on nema, i zato se odlično nadopunjujemo. Sjajan je i igrač i osoba.

Kako ste zadovoljni životom u Zagrebu? Tu ste već četiri mjeseca...

- Sretan sam ovdje i iznenađen koliko je Dinamo velik klub. Znam da su odmah rasprodane sve ulaznice našim navijačima za gostovanje u Švedskoj. Hrvatski jezik? Znam reći "dobro jutro", "dobro večer" i mnoge nogometne izraze, a jučer sam započeo tečaj hrvatskog jezika. Možda ću jednom i ja na konferenciji govoriti hrvatski.