Kovačević: Zašto je prekasno za Mišića? Modriću je 40 godina

Piše Luka Tunjić,
Slavlje nogometaša Dinama nakon pobjede u finalu kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vrijeme će sve pokazati, volio bih da su moji igrači na popisu za Svjetsko prvenstvo, a znam da je puno ljudi sumnjalo u mene i jasno mi je zašto. Pokazali smo da znamo, rekao je Kovačević

Rado bih vam izdiktirao sastav za Lokomotivu, ali ne znam ga još ni ja! Poručio je trener Dinama, Mario Kovačević, uoči posljednje utakmice HNL sezone između "modrih" i Lokomotive. 

- Sve je spremno oko proslave. Radimo u slavljeničkom okruženju nakon osvajanja Kupa, ali u subotu želimo odigrati dobru utakmicu i pobijediti. Želimo zabiti još koji gol. Ovi koji su dobili slobodno protiv Slaven Belupa neće igrati ni protiv Lokomotive - započeo je Kovačević pa najavio ljetni prijelazni rok.

- Već dugo razmišljamo o ljetnom prijelaznom roku, bit će puno posla, svjesni smo toga. Ali, najteži je dio iza nas i siguran sam da ćemo i ove godine obaviti sjajan posao. Koje bi pozicije htio pojačati? Stvarno sam zadovoljan s igračima koje imam na raspolaganju. Najviše ovisimo o većim odlascima. Možda bi neka osmica i zamjena za Mišića dobro došla. 

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kovačević se osvrnuo na svoju karijeru.

- Velika je čast biti trener Dinama, ali nikad se nisam bojao rada. Nikad se nisam htio negdje gurati, radio sam u nižim ligama, a posebno me veseli što nikad nisam dobio otkaz, ne računajući kad sam napustio Varaždin zbog bolesti. Drago mi je zbog ove sezone, Dinamo je veliki klub s ogromnim brojem navijača. Znam da je puno ljudi sumnjalo i jasno mi je zašto, ali moj stožer i ja pokazali smo da znamo napraviti dobar posao. Ovo što proživljavamo zadnja dva tjedna je veliki plus svima nama za naš rad.

Iako mu je žao zbog svojih aduta koji nisu pozvani na Svjetsko prvenstvo, Kovačević ističe kako je dobro što će ih imati na raspolaganju za prva pretkola Lige prvaka.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Vrijeme će sve pokazati, volio bih da su moji igrači na popisu za Svjetsko prvenstvo. Ali već u rujnu počinju nove kvalifikacije, sigurno im reprezentacija neće pobjeći. Beljo će nam trebati za prva pretkola u kvalifikacijama za Lige prvaka, a na Stojkovića nećemo moći računati (zbog crvenog kartona protiv Genka, op. a.). Mišić je isto sigurno zaslužio, ali što je tu je. Je li prekasno za Mišića? Možda izbornik nije tako mislio. Najbolji primjer je Luka Modrić s 40 godina, po meni ne postoje mladi i stari igrači. Zašto Mišić ne bi bio u reprezentaciji ako nastavi ovako igrati? On ima 31 godinu.

Otkrio je tko se oprašta u subotu.

- Perić i Theophile, njih dvojica su sigurno na odlasku. Zagorac? Mislim da će još biti s nama. Volio bih da ste vidjeli u četvrtak na treningu kakva je to mačka između stativi. 

