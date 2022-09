Kovačić: Imam poseban odnos s Austrijom. Tu sam odrastao

Hrvatska u nedjelju od 20:45 sati igra posljednje kolo skupine 1 elitnog razreda Lige nacija. Za potvrdu prvog mjesta i plasman na završnicu igrat ćemo protiv reprezentacije Austrije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vatreni su odradili posljednji trening uoči utakmice gdje smo saznali da će Bruno Petković igrati umjesto Andreja Kramarića dok je Zlatko Dalić najavio još dvije promjene.

Također, na press konferenciji je govorio o izostancima i koje igrače muče ozljede.

A uoči Austrije govorio je i Mateo Kovačić. Bit će ovo posebna utakmica za Kovačića, kojeg brojne uspomene vežu za Austriju.

Mateo, rođen si u Linzu, koliko će ovo biti emotivna utakmica za tebe?

- Meni je to posebno. Rođen sam tu, odrastao sam tu, bio tu do 13. godine. Ova država mi je puno dala, moja obitelj i dan-danas živi tu. Doći će na utakmicu puno mojih prijatelja, doći će obitelj... Ne mogu reći da se vraćam kući, ali nije ni daleko od toga.

Zviždali su vam nakon prve utakmice ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. U Osijeku ste izgubili 3-0.

- Krenuli smo jako loše u Ligu nacija, nismo to očekivali. Krenuli smo jako dobro u utakmicu, ne znamo ni danas što se dogodilo u nastavku. Sad smo na vrhu skupine, moramo nastaviti igrati kako znamo i pokušati pobijediti - rekao je Kova pa nastavio:

- Navikli smo na izražene amplitude kod nas, ali to je i normalno. Nakon katastrofalne utakmice treba kritizirati, kada igramo dobro treba pohvaliti, ali treba i naći neku sredinu. Sigurno nam je nije lako kada igramo loše i kada nas se kritizira, ali i to je sport. Treba pokušati biti bolji u sljedećoj utakmici, i to smo napravili.

Koliko su Austrijanci opasni?

- Gledamo svoju igru, ali Austrija je odlična momčad. Vidjet ćemo njihove i dobre i loše strane, ali moramo nastaviti igrati istim tempom koji smo do sada pružali.

Pobjeda osigurava odlazak na Final Four Lige nacija. Koliko ste umorni?

- Kad smo prvi u skupini, naravno da nam je ovo natjecanje drago. No, puno je utakmica, ali volimo igrati za reprezentaciju, a kada je rezultat dobar, sve je još ljepše. Velika je stvar imati priliku plasirati se na Final Four, a sutra je prilika da ga potvrdimo.

Najčitaniji članci