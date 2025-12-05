Kraj jedne ere i povijesnog niza u NBA ligi! LeBronu se 18 godina nije dogodila ovakva utakmica

Jedan od najnevjerojatnijih nizova u povijesti sporta završio je onako kako je i tekao život LeBrona Jamesa (40) potezom koji je stavio momčad na prvo mjesto. U triler završnici protiv Toronto Raptorsa, s loptom u rukama i prilikom da produži svoj rekord, 'Kralj' je napravio ono što radi cijelu karijeru. Asistirao je. Rui Hachimura zabio je tricu sa zvukom sirene, a Los Angeles Lakersi slavili su 123-120. Cijena? Prekid niza od 1297 uzastopnih utakmica u kojima je zabio dvoznamenkasti broj koševa.

James je završio je utakmicu s osam koševa, prvi put nakon gotovo 19 godina da nije prešao granicu od 10 koševa u regularnoj sezoni. Posljednji put to mu se dogodilo 5. siječnja 2007. godine. No, dok su statističari bilježili kraj jedne ere, on je slavio pobjedu.

Foto: Dan Hamilton

Na pitanje kakve su mu misli o kraju niza koji je trajao gotovo dva desetljeća, James je bio kratak i jasan.

"Nikakve. Pobijedili smo," poručio je novinarima.

Njegov trener, JJ Redick, potvrdio je da je James bio potpuno svjestan situacije.

"LeBron je u tom trenutku bio itekako svjestan koliko koševa ima. I napravio je ono što je radio toliko puta u karijeri. Sjećam se kako su ga ismijavali na početku karijere kad bi napravio pravi potez i suigrač bi zabio za pobjedu. Košarkaški bogovi imaju tendenciju nagraditi te ako igraš na pravi način," rekao je Redick.

Foto: Dan Hamilton

James je u posljednjih pet minuta utakmice ušao sa samo šest koševa. Zabio je za izjednačenje minutu i 46 sekundi prije kraja, a zatim promašio šut za deseti koš minutu prije kraja. To mu je bio posljednji pokušaj. U zadnjem napadu, Austin Reaves dodao mu je loptu, a on je bez oklijevanja pronašao samog Hachimuru u kutu.

Niz duži od prvog iPhonea

Da bismo stavili ovaj rekord u perspektivu, treba se vratiti u siječanj 2007. godine. Njegov niz započeo je šest dana nakon 22. rođendana. Apple je prvi iPhone predstavio tek četiri dana kasnije. Njegov sin i sadašnji suigrač Bronny imao je tek dvije i pol godine. Niz je trajao kroz mandate pet različitih američkih predsjednika.

Koliko je taj pothvat dominantan, najbolje govori usporedba s ostalim velikanima. Drugi najduži niz u povijesti NBA lige pripada Michaelu Jordanu, koji se zaustavio na 866 utakmica. Kareem Abdul-Jabbar imao je 787, a Karl Malone 575.

Novi aktivni lider je Kevin Durant s 267 utakmica, što znači da bi morao igrati do svoje 50. godine da dostigne Jamesa.

Uvijek ispravan potez

Tijekom cijele karijere, Jamesa su često kritizirali jer u ključnim trenucima ne uzima šut, već asistira suigračima. No, poštovanje koje uživa među kolegama i protivnicima govori sve.

Foto: Dan Hamilton

Znakovi da bi se niz mogao prekinuti pojavili su se posljednjih tjedana, kada je nekoliko puta ulazio u zadnju četvrtinu s jednoznamenkastim brojem koševa. Protiv Sunsa je uspio produžiti niz, no protiv Toronta je priči došao kraj. Iako je imao lošu šutersku večer (4-17 iz igre), utakmicu je završio s 11 asistencija i bez ijedne izgubljene lopte.

Na kraju, najbolji strijelac u povijesti lige još jednom je pokazao da su pobjede jedina statistika koja mu je uistinu važna. Odrekao se osobnog rekorda za slavlje momčadi i dokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim svih vremena.

