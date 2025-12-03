Šok u NBA klubu Ivice Zupca! Naprasno su dali otkaz legendi: 'Saznao sam da me šalju kući'

Početak prosinca donio je pravi potres u NBA ligi. Legendarni razigravač Chris Paul (40) više nije član Los Angeles Clippersa, momčadi čije je bio zaštitno lice godinama i čiji je centar trenutačno hrvatski reprezentativac Ivica Zubac. Paul je jedan od najboljih razigravača i bekova u povijesti košarke, a prije nekoliko tjedana najavio je kako će završiti veliku karijeru nakon ove sezone.

Ipak, njegov klub, s kojim je proveo najznačajnije dane u karijeri, nekako mu je "zabio nož u leđa". Clippersi su katastrofalno ušli u sezoni, imaju katastrofalni omjer 5-16, a cijenu toga platio je, ni kriv ni dužan, Chris Paul, koji je u 16 odigranih utakmica ove sezone skupio 228 minuta na parketu.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Ovu vijest prenio je iskusni NBA insajder Chris Hayner, a o svemu se oglasio i sam Paul, koji je na društvenim mrežama napisao "Upravo sam saznao da me šalju kući!".

Clippersi su potvrdili kraj suradnje putem priopćenja.

- Razilazimo se s Chrisom i on više neće biti dio ove momčadi. Zajedno s njime radit ćemo na idućem koraku u njegovoj karijeri. Chris je legendarni Clipper koji je imao povijesnu karijeru. Jenda stvar mora biti jasna, nitko ne krivi Chrisa za loše rezultate ovog kluba. Zahvalni smo na otisak koji je ostavio u ovoj franšizi - stoji u priopćenju vlasnika Stevea Ballmera.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Ostaje za vidjeti hoće li Paul nakon ovoga zaključiti svoju karijeru, ili se želi oprostiti od sporta kojeg toliko voli na parketu. U karijeri je čak 12 puta bio All-Star i pet puta je bio najbolji asistent lige. Samo John Stockton (15,806) ima više od njegovih 12,552 asistencija.