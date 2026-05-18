Kraj skupih pretplata? Uefa i Pérez razgovaraju o besplatnim prijenosima Lige prvaka...

Nogometni svijet mogao bi se naći na pragu najveće promjene u modernoj povijesti. Godinama tinjajući sukob između Florentina Péreza, predsjednika Real Madrida i arhitekta Superlige, te krovne europske nogometne organizacije Uefe, čini se, ulazi u neočekivanu fazu primirja. U središtu tajnih pregovora koji traju mjesecima nalazi se radikalna ideja: učiniti Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu besplatno dostupnima navijačima diljem svijeta putem nove digitalne platforme.

Od otvorenog rata do tajnih pregovora

Ono što je 2021. godine započelo kao otvoreni rat pokretanjem projekta Superlige, koji je prijetio raskolom europskog nogometa, sada se transformiralo u seriju konstruktivnih sastanaka iza zatvorenih vrata. Nakon niza pravnih pobjeda Superlige na europskim sudovima, koji su presudili da Uefa zloupotrebljava svoj monopolski položaj, obje strane sjele su za pregovarački stol. Prema izvještajima, dužnosnici Uefe, tvrtke A22 koja zastupa Superligu, te predstavnici Real Madrida i Barcelone održali su najmanje sedam sastanaka u posljednjih osam mjeseci.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Klimaks pregovora dogodio se u veljači ove godine, kada su Uefa, Europska udruga klubova (EFC) i Real Madrid objavili kako su postigli načelni dogovor o okončanju sukoba. U zajedničkom priopćenju istaknuto je kako dogovor poštuje načela sportskih zasluga i dugoročne održivosti klubova, s posebnim naglaskom na "poboljšanje iskustva navijača kroz korištenje tehnologije". Upravo je ta formulacija otvorila vrata za Pérezovu ključnu inicijativu. Kao dio mirovnog sporazuma, Real Madrid je navodno pristao obustaviti svoju višemilijunsku tužbu protiv Uefe, tešku čak 4,5 milijardi eura, pod uvjetom da se uspostavi novi, navijačima prihvatljiviji televizijski model.

Platforma 'Unify' i Pérezova vizija nogometa za sve

Središnji dio Pérezova prijedloga je stvaranje globalne streaming platforme "Unify", koja bi utakmice prenosila besplatno. Model bi se financirao ciljanim oglašavanjem, dok bi postojala i premium opcija bez reklama za one koji su voljni platiti. Florentino Pérez je na godišnjoj skupštini kluba strastveno branio ovu viziju, oštro kritizirajući trenutni sustav.

​- Navijači bi trebali moći gledati nogomet besplatno! - grmio je Pérez.

​- Vidjeli smo besplatan nogomet na Svjetskom klupskom prvenstvu. Želim zahvaliti Fifi koja je omogućila siromašnom djetetu u Africi da gleda utakmice. Mi imamo Unify, koji bi nam omogućio besplatan prijenos. Fifa je shvatila da je to put naprijed. Mogu se sjetiti samo jednog razloga zašto Uefa to ne čini, a to je da odgađanje znači još jednu godinu milijunskih plaća za njih.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Ideja je naišla na pozitivan odjek među navijačima, no izvori iz telekomunikacijskog sektora izrazili su duboku skepsu, nazivajući Pérezove najave "praznim obećanjima" usmjerenim na prikupljanje podrške uoči izvanrednih klupskih izbora. Kao upozorenje navode primjer francuske Ligue 1, čiji je prelazak na izravni streaming model doveo do dramatičnog pada prihoda od TV prava. Istodobno, dok Pérez zagovara besplatan pristup, trend u nekim zemljama ide u suprotnom smjeru. U Velikoj Britaniji, primjerice, finala europskih natjecanja po prvi put nakon 34 godine neće biti dostupna na besplatnim kanalima.

Što donosi budućnost?

Dok se pregovori vode, Uefa, čini se, ne sjedi prekriženih ruku. Izvori iz Nyona sugeriraju da i sama organizacija ozbiljno razmatra pokretanje vlastite streaming usluge (DTC - direct-to-consumer), s mogućim početkom u ciklusu od 2027. godine. Nije jasno bi li takva usluga bila u potpunosti besplatna ili bi slijedila hibridni model. Prijedlog koji je A22 dostavio Uefi također uključuje i novi format natjecanja s 36 klubova, koji bi zadržao ime Liga prvaka, ali s podjelom u dvije jakosne skupine kako bi se osigurale atraktivnije utakmice u ranoj fazi.

Odnosi između Péreza i Uefe, koji su donedavno bili obilježeni otvorenim neprijateljstvom i teškim optužbama, sada su radikalno drugačiji. Čini se da je pravni pritisak tvrtke A22 i prijetnja financijskim odštetama natjerala Uefu na kompromis. Hoće li se Pérezova vizija ostvariti u potpunosti ili će Uefa pronaći način da preuzme ideju i prilagodi je vlastitim interesima, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno: način na koji pratimo europski klupski nogomet mogao bi se uskoro iz temelja promijeniti.