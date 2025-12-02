Obavijesti

ŠTETA

Kraj za Sesvete u Europskoj ligi, Šveđani pobijedili jedan razlike

Piše HINA,
Susret Sesveta i Kristianstada u EHF Europskoj ligi | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sesvećanima je za prolazak dalje trebala pobjeda u Švedskoj, ali niti u jednom trenutku utakmice nisu bili u vodstvu. Kristianstad je pobijedio 28-27 i ide dalje

Rukometaši Sesveta nisu uspjeli izboriti prolazak u drugu fazu natjecanja po skupinama Europske lige, u susretu zadnjeg, 6. kola skupine F izgubili su na gostovanju kod švedskog Kristianstada sa 27-28 (11-15). Ivan Dumenčić sa sedam i Zlatko Raužan s pet pogodaka predvodili su Sesvete, dok su Eliott Stenmalm sa sedam i Axel Mansson sa šest pogodaka bili najbolji kod Kristianstada.

Sesvećanima je za prolazak dalje trebala pobjeda u Švedskoj, ali niti u jednom trenutku utakmice nisu bili u vodstvu. Ipak, imali su nekoliko prilika u završnici utakmice upravo za to, no baš u tim trenucima kao da im je ponestalo hrabrosti. Naime, nakon što su serijom 5-0 uspjeli poravnati na 25-25 na ulasku u zadnjih 10 minuta te se zatim u sljedeće tri minute igralo gol-za-gol sve do 27-27, u zadnjih više od sedam minuta postignut je samo jedan pogodak, a njega je zabio švedski sastav.

Sesvete su imale tri napada za prelazak u vodstvo, ali prvi su propustili prekršajem u napadu, drugi pogrešnim dodavanjem na kružnog napadača, a treći je put Dumenčić pucao visoko preko gola. I u zadnjoj minuti Sesvećani su kod zaostatka od jednog gola imali dva neuspješna napada. Zadnju je nadu odnio Bang koji je obranio udarac Fineka s krila.

Ključno odvajanje Kristianstad je ostvario sredinom prvog poluvreemena kada je razdoblje od sedam minuta bez gola Sesveta iskoristio za bijeg sa 7-6 na 11-6. Potom se sve do već spomenute velike serije Sesvećana razlika kretala između tri i pet pogodaka prednosti za Kristianstad.

Sesvete su tako natjecanje okončale na trećem mjestu s pet bodova, dok je Kristianstad drugi s devet. Uz Kristianstad, prolazak dalje osigurao je i Vardar koji je osvojio 10 bodova, dok je na dnu ostao Toulouse bez bodova.

