Hrvatske rukometašice pobijedile su Nizozemsku 24-23 na otvaranju HEP Croatia Cupa u Poreču i tako su još jednom opravdale broncu iz Danske.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice

Umjesto Nenada Šoštarića koji se nalazi u karanteni, na trenerskoj klupi glavnu riječ preuzela je pomoćna trenerica hrvatske rukometne reprezentacije Snježana Petika koja je zadovoljna ostvarenim uspjehom, ali smatra da za neke elemente ima prostora za popravak.

- Imali smo kontinuitet, atmosfera je i dalje odlična i to je okrunjena s dobrim rezultatima i nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje. Naravno da sam zadovoljna, najviše s obranom. Super smo reagirali i sa 6-0 i 5-1. Napadom sam također zadovoljna, ali mislim da realizacija može biti bolja. To je i kvaliteta njihove golmanice i naravno da kad se umor akumulira, prvo 'strada' glava - rekla je Petika.

Hrvatske rukometašice čeka novi izazov, a to je utakmica protiv Brazila koji će prije toga igrati s Nizozemskom.

- Čekamo sutrašnju utakmicu tako da je možemo pogledati i u što kraćem vremenu se što bolje pripremiti i pokušati im parirati. Nema puno vremena, igraju u osam navečer, ali pokušat ćemo se spremiti - kazala je izbornica.

Osim Petike, rukometašice su također izrazile zadovoljstvo odigranom utakmicom, ali Dora Kalaus jedna je od djevojaka koja je posebno dala do znanja koliko joj ova pobjeda znači. Njezina sestra Larissa je na Europskom prvenstvu nizozemskoj reprezentaciji utrpala čak devet golova, a u Poreču je ovoga puta zaigrala Dora.

- Utakmica s Nizozemskom prošli put je išla Lari, a ovaj put meni. Čujemo se cijelo vrijeme kao da je tu s nama, cijelo vrijeme je uz nas. S izbornikom je drugačija situacija zbog njegovog zdravstvenog stanja, ali je također s nama. Njemu su ovi susreti i turnir jednako bitni kao i nama, možemo reći da je ova pobjeda bila i za njega - rekla je Kalaus nakon čega je komentirala utakmicu:

- Obrana je bila dosta čvrsta. Naravno, uvijek ima kikseva, ali mislim da nam je najveći problem bila realizacija i tehničke pogreške kojih je bilo malo previše na kraju. No, uspjele smo izvući, kad bi jedna stala, druge bi povukle i to je naš način. Brazil je prva neeuropska utakmica iako većina igračica i igra u Europi. Bit će zanimljiva utakmica, a posebno će zanimljivo biti vidjeti kako ćemo se pripremiti s obzirom na to da ćemo ih tek u danas vidjeti - rekla je Kalaus.

Neke od rukometašica bile su spriječene doći u Dansku na Europsko prvenstvo, ali dobre atmosfere niti za njih nije manjkalo.

- Zaista je sve super. Starije igračice su odlične prema nama mlađima i nema te razlike stariji-mlađi. Za Brazil se nismo pripremale, čekamo tu njihovu utakmicu i vidjet ćemo kako će to izgledati.

Pobjedu protiv svjetskih prvakinja komentirale su Andrea Šimara i Nikolina Zadravec.

- Htjela bih čestitati curama, utakmica je bila borbena od samog početka. Očekivali smo jaku utakmicu i zasluženo smo pobijedili, dali smo sve od sebe i još jednom čestitam ekipi. Nastavile smo pobjednički niz, nadamo se da ćemo pobijediti i Brazil, idemo dalje - rekla je Šimara, a Zadravec se nadovezala:

- Sretna sam i zadovoljna, čestitam ekipi na pobjedi. Borile smo se i igrale 60 minuta i na kraju smo zasluženo pobijedile. Prvo poluvrijeme smo imale lošiju realizaciju, ali smo to popravile i mislim da smo pokazale da se možemo nositi s najboljima.