Kriza u Hull Cityju! Jakirović i 'tigrovi' izgubili treću u nizu

Hull City u problemu! Četvrta utakmica bez pobjede, poraz 3-1 protiv QPR-a na domaćem terenu. Tigrovi popustili u zadnjim minutama i nalaze se na petom mjestu Championshipa

Hull City izgubio je na domaćem terenu od Queens Park Rangersa 3-1 u 33. kolu engleskog Championshipa. Tako se nastavio loš niz Sergeja Jakirovića i njegove momčadi koja je bez pobjede u zadnje četiri utakmice (tri poraza u nizu), od čega je jedan poraz od Chelseaja u FA Kupu. Ovo je deseti poraz Hulla ove sezone i peti domaći.

QPR je u 21. minuti došao do vodstva kada je McNair zabio loptu u vlastitu mrežu. "Tigrovi" su se vratili do poluvremena golom Gelhardta u 39. minuti koji se najbolje snašao u kaznenom prostoru gostiju. Borba je trajala sve do kraja utakmice, a onda je Hull popustio. U 84. je Bennie iz daljine pogodio za 2-1, a u petoj minuti nadoknade je Kone stavio točku na i. 

Kriza rezultata trese Hull koji je sada na petom mjestu s 54 boda. Isto toliko ima i Ipswich, ali uz dvije utakmice manje. Treći Millwall bježi Jakiroviću dva boda. 

