Kulenović: Stvaraju se priče, a u svlačionici je dobro. Kovačević: Mikić je najbliži startu na beku

Nakon dvije pobjede i remija u Europi, nogometaši Dinama u 4- kolu Europske lige na domaćem terenu dočekuju španjolsku Celtu iz Viga. Izabranici Marija Kovačevića četvrta su momčad EL nakon tri utakmice, a dolazi im momčad koja je krenula s porazom pa pobijedila kod kuće protiv PAOK-a (3-1) i Nice (2-1).

- Iako se piše drugačije, atmosfera je mnogo bolja nakon utakmice s Rijekom. Znali smo da možemo bolje, nadamo se već sutra protiv Celte. Zajc i Stojković su trenirali, Bakrar i Dominguez imaju problema, nadam se da ćemo moći na njih računati. Theophile je u konkurenciji, Pierre-Gabriel i Živković nisu. Željno iščekujemo utakmicu.- započeo je Kovačević pa se osvrnuo na Celtu:

- - Imaju izuzetnih pojedinaca poput legende Aspasa, izuzetno dobrih napadača, ali pokazali smo da smo dosta učinkoviti protiv ekipa koje žele igrati. Vidim priliku protiv takve ekipe kroz brzu tranziciju, možemo kroz posjed pritiskati Celtu i tu vidim neke naše prednosti.

Zna se da je europska prilika kad je na konferenciji za novinare i igrač, a ovaj put je to bio dokapetan momčadi Sandro Kulenović. Govorilo se o lošoj atmosferi u svlačionici, o nezadovoljstvu, a Sandro je progovorio o svemu.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Dinamo - Rijeka (2-1)

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Svi koji prate Dinamo znaju da se oko Dinama stvaraju svakakve priče koje nisu istinite. Ne znam zašto se to radi svaki put kad je klub u pozitivnoj putanji, iz prve ruke mogu reći da je stanje u svlačionici dobro. Idemo prema našim ciljevima, svi gledamo prema jednom cilju, želimo što bolje predstaviti momčad u Europi. Dogodio se remont, puno je tu mladih igrača koji kroz ove krizice uče o veličini kluba i pritisku. Usponi i padovi se događaju kad imate mladu ekipu, ali punih potencijala. Nekad se stvarno iznenadim o napisu o nezadovoljstvu, svađama, iznenadim se. Recite mi jednog igrača koji je zadovoljan dok ne igra. Nama je na svakom treningu da pokažemo treneru da zaslužujemo igrati, da nas stavi u igru u Dinamovom dresu. Treba stati na loptu, pokazati Dinamo u što boljem svjetlu - rekao je Kulenović pa se osvrnuo na svoja dosadašnja izdanja:

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Uvijek može bolje. Dogodila se mini kriza nas napadača, ali kad sve skupa zbrojimo, ne znam koliko smo zabili 21, 22 gola nas trojica napadača. Tek smo na početku studenog, statistika je OK, a jedino je bitna utakmica protiv Celte. Pokazali su da su dobra ekipa. Dolazili su tu na Maksimir, sutra želimo uzeti tri boda - objasnio je Kuilenović.

U ligi stvari na terenu još ne klapaju najbolje, iako su rezultatski samo bod iza Hajduka, dok u Europi izgledaju dobro. Nakon zadnje pobjede protiv Rijeke bilo je nekih 'trzavica' s publikom, a sad je vrijeme za nove izazove.

-- Sudjelujem u dosta nekih situacija i onda pročitam u medijima što se dogodilo pa se začudim, pomislim jesam li ja sudjelovao u tome. Mi smo u zajedništvu s navijačima, niti su oni protiv nas, niti smo mi protiv njih. Tu smo s njima i tako će biti i dalje - jasan je dokapetan Dinama.

Celta u domaćem prvenstvu ima tri pobjede u nizu, a pri dolasku u Hrvatsku imali su problema s avionom te su propustili prvi let.

- Baš su sad u formi kad ne trebaju, tipična španjolska ekipa. U sustavu su 3-4-3, dosta su okomiti, dobri su i kvalitetni. Moramo biti dobri da pariramo takvom protivniku. Svaku utakmicu su postigli gol, ali pred svojom publikom možemo svakoga pobijediti - objasnio je Kovačević.

Upitna je ostala pozicija desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića, a možda protiv Celte tu pogledamo i mladića iz Dinamove škole.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Theophile se vratio, znao je jako dobro igrati na desnom beku u Europi. Tu je i mali Noa Mikić (18), radi dobro i ne bojim se ako on krene. To su dvije opcije, koristili smo Lisicu protiv Rijeke, ali on će nam trebati ispred sutra. Bilo je to s njim solidno, ali treba nam sutra na poziciji ispred, treba ti par utakmica da dođeš na dobro. Mali Mikić je čak možda najbliže, to mu je prirodna pozicija. Ove godine nije mnogo igrao, ali ne bojim se da ako će igrati da će odraditi dobro - objasnio je Kovačević.