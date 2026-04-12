Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRI ŠAVA NA OBRVI

Kylian Mbappé objavio fotku gadne posjekotine uoči Bayerna

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Kylian Mbappé propustio je trening Real Madrida nakon što je u utakmici protiv Girone zadobio duboku posjekotinu na obrvi koja je zahtijevala tri šava

Kylian Mbappé (27) nije se pojavio na prvom treningu Real Madrida uoči uzvratne četvrtfinalne utakmice Lige prvaka protiv Bayern Münchena, a razlog je ozljeda desne obrve koju je zadobio u petak protiv Girone. Španjolski mediji otkrivaju da je Mbappé nakon utakmice primio tri šava na obrvi te da je izostao s nedjeljnog treninga kao mjera opreza kako bi izbjegao svaki mogući kontakt. 

Unatoč zabrinutosti navijača nastup francuske zvijezde u uzvratnom četvrtfinalu Lige prvaka protiv Bayerna nije upitan, sugeriraju iz kluba. Francuski napadač neće nositi zaštitnu masku, no španjolski doprvak poručuje da će igrati jer Real mora preokrenuti poraz od 2-1 iz prve utakmice.

Foto: Instagram

Mbappé se ozlijedio u završnici dvoboja 31. kola LaLige s Gironom (1-1) kada ga je Vitor Reis udario laktom dok je pokušavao ući u kazneni prostor. Sudac Alberola Rojas nije dosudio prekršaj, ali kontakt je Mbappéu rasjecao obrvu uz obilno krvarenje. Francuski as uspio je odraditi ostatak utakmice, no u svlačionici se pokazalo da je rana duboka te je uslijedila medicinska intervencija.

Mbappé danas trenira u teretani i ne izlazi na teren, a na Instagramu je objavio fotografiju ozljede. Uz njega, trening su propustili i Thibaut Courtois te Rodrygo i ta su dvojica jedini koji sigurno neće putovati u München. Aurelién Tchouaméni propušta utakmicu zbog suspenzije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026