Kylian Mbappé objavio fotku gadne posjekotine uoči Bayerna

Kylian Mbappé (27) nije se pojavio na prvom treningu Real Madrida uoči uzvratne četvrtfinalne utakmice Lige prvaka protiv Bayern Münchena, a razlog je ozljeda desne obrve koju je zadobio u petak protiv Girone. Španjolski mediji otkrivaju da je Mbappé nakon utakmice primio tri šava na obrvi te da je izostao s nedjeljnog treninga kao mjera opreza kako bi izbjegao svaki mogući kontakt.

Unatoč zabrinutosti navijača nastup francuske zvijezde u uzvratnom četvrtfinalu Lige prvaka protiv Bayerna nije upitan, sugeriraju iz kluba. Francuski napadač neće nositi zaštitnu masku, no španjolski doprvak poručuje da će igrati jer Real mora preokrenuti poraz od 2-1 iz prve utakmice.

Mbappé se ozlijedio u završnici dvoboja 31. kola LaLige s Gironom (1-1) kada ga je Vitor Reis udario laktom dok je pokušavao ući u kazneni prostor. Sudac Alberola Rojas nije dosudio prekršaj, ali kontakt je Mbappéu rasjecao obrvu uz obilno krvarenje. Francuski as uspio je odraditi ostatak utakmice, no u svlačionici se pokazalo da je rana duboka te je uslijedila medicinska intervencija.

Mbappé danas trenira u teretani i ne izlazi na teren, a na Instagramu je objavio fotografiju ozljede. Uz njega, trening su propustili i Thibaut Courtois te Rodrygo i ta su dvojica jedini koji sigurno neće putovati u München. Aurelién Tchouaméni propušta utakmicu zbog suspenzije.