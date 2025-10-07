Obavijesti

MNOGE JE IZNENADIO

LeBron je najavio 'odluku svih odluka': Evo o čemu je riječ...

Piše Luka Tunjić
Čitanje članka: 2 min
LeBron je najavio 'odluku svih odluka': Evo o čemu je riječ...
Foto: Frank Gunn

Petnaest godina kasnije, LeBron James iskoristio je sjećanje na kontroverzni trenutak iz svoje karijere kako bi stvorio maksimalnu medijsku pažnju za svoj novi poslovni pothvat

Košarkaški svijet je na jedan dan stao. LeBron James (40), jedna od najvećih legendi ovog sporta, najavio je "Odluku svih odluka", izazvavši lavinu nagađanja o kraju svoje veličanstvene karijere. No, kada se prašina slegla 7. listopada, umjesto oproštajnog govora, fanovi su dobili nešto sasvim drugo, marketinšku kampanju.

 Marketinški Genij ili Obmana Navijača?

Sve je počelo zagonetnom objavom na društvenim mrežama 6. listopada. "Odluka svih odluka", pisalo je, uz najavu za sljedeći dan u 18 po srednjoeuropskom vremenu. U trenutku kada 40-godišnji James ulazi u svoju 23. NBA sezonu, spekulacije su bile neizbježne. Mnogi su očekivali kako će ''kralj'' objaviti kraj košarkaške karijere.

NBA: Preseason-Phoenix Suns at Los Angeles Lakers
Foto: DENIS POROY/REUTERS

Društvene mreže su gorjele, a mediji su pripremali izvanredne vijesti, očekujući povijesni trenutak. Strepnja je rasla iz sata u sat, a obožavatelji su s nestrpljenjem iščekivali obraćanje svog idola.

Otkriće je iznenadilo

Danas je taj misterij riješen. "Druga odluka" nije bila sportske prirode, već vješto orkestriran marketinški potez. LeBron James je u suradnji s renomiranim brendom Hennessy predstavio limitiranu ediciju konjaka: "Hennessy V.S.O.P Limited Edition by LeBron James".

LJUBAV CVJETA Bivša NBA zvijezda: Zaručnik Tije Jurčić masno zarađuje kao američki sportski komentator
Bivša NBA zvijezda: Zaručnik Tije Jurčić masno zarađuje kao američki sportski komentator

Riječ je o kolekcionarskoj boci upečatljivog narančastog dizajna, ukrašenoj LeBronovim potpisom i prepoznatljivim simbolom krune, inspiriranim njegovom gestom "krunjenja" na terenu. Ova suradnja produbljuje već postojeće partnerstvo između sportske ikone i vodećeg svjetskog proizvođača konjaka.

Parodija na Kontroverznu 'Odluku' iz 2010.

Cijela kampanja svjesno je parodirala njegovu zloglasnu televizijsku emisiju "The Decision" iz 2010. godine. Tada je James, na razočaranje cijelog Clevelanda, objavio prelazak iz Cavaliersa u Miami Heat, što je izazvalo bijes navijača i medijsku buru.

Paris 2024 Olympic Games - Day Thirteen
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Petnaest godina kasnije, iskoristio je sjećanje na taj kontroverzni trenutak kako bi stvorio maksimalnu medijsku pažnju za svoj novi poslovni pothvat. Igrajući na kartu nostalgije i iščekivanja, njegov tim je uspio zaokupiti pažnju gotovo cijele svjetske sportske javnosti.

MIŠIĆI ILI... Luka Dončić cijelo ljeto radio na fizičkoj spremi, a na pripreme je stigao teži nego prošle sezone
Luka Dončić cijelo ljeto radio na fizičkoj spremi, a na pripreme je stigao teži nego prošle sezone

Iako su mnogi obožavatelji izrazili razočaranje na društvenim mrežama, osjećajući se prevarenima jer su očekivali vijest o karijeri, marketinški stručnjaci se slažu, kampanja je postigla apsolutni uspjeh. Privukla je globalnu pažnju, generirala milijune spominjanja i ponovno potvrdila LeBronov status ne samo kao košarkaškog velikana, već i kao iznimno vještog poslovnog čovjeka.

