LeBron je najavio 'odluku svih odluka': Evo o čemu je riječ...

Košarkaški svijet je na jedan dan stao. LeBron James (40), jedna od najvećih legendi ovog sporta, najavio je "Odluku svih odluka", izazvavši lavinu nagađanja o kraju svoje veličanstvene karijere. No, kada se prašina slegla 7. listopada, umjesto oproštajnog govora, fanovi su dobili nešto sasvim drugo, marketinšku kampanju.

Marketinški Genij ili Obmana Navijača?

Sve je počelo zagonetnom objavom na društvenim mrežama 6. listopada. "Odluka svih odluka", pisalo je, uz najavu za sljedeći dan u 18 po srednjoeuropskom vremenu. U trenutku kada 40-godišnji James ulazi u svoju 23. NBA sezonu, spekulacije su bile neizbježne. Mnogi su očekivali kako će ''kralj'' objaviti kraj košarkaške karijere.

Foto: DENIS POROY/REUTERS

Društvene mreže su gorjele, a mediji su pripremali izvanredne vijesti, očekujući povijesni trenutak. Strepnja je rasla iz sata u sat, a obožavatelji su s nestrpljenjem iščekivali obraćanje svog idola.

Otkriće je iznenadilo

Danas je taj misterij riješen. "Druga odluka" nije bila sportske prirode, već vješto orkestriran marketinški potez. LeBron James je u suradnji s renomiranim brendom Hennessy predstavio limitiranu ediciju konjaka: "Hennessy V.S.O.P Limited Edition by LeBron James".

Riječ je o kolekcionarskoj boci upečatljivog narančastog dizajna, ukrašenoj LeBronovim potpisom i prepoznatljivim simbolom krune, inspiriranim njegovom gestom "krunjenja" na terenu. Ova suradnja produbljuje već postojeće partnerstvo između sportske ikone i vodećeg svjetskog proizvođača konjaka.

Parodija na Kontroverznu 'Odluku' iz 2010.

Cijela kampanja svjesno je parodirala njegovu zloglasnu televizijsku emisiju "The Decision" iz 2010. godine. Tada je James, na razočaranje cijelog Clevelanda, objavio prelazak iz Cavaliersa u Miami Heat, što je izazvalo bijes navijača i medijsku buru.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Petnaest godina kasnije, iskoristio je sjećanje na taj kontroverzni trenutak kako bi stvorio maksimalnu medijsku pažnju za svoj novi poslovni pothvat. Igrajući na kartu nostalgije i iščekivanja, njegov tim je uspio zaokupiti pažnju gotovo cijele svjetske sportske javnosti.

Iako su mnogi obožavatelji izrazili razočaranje na društvenim mrežama, osjećajući se prevarenima jer su očekivali vijest o karijeri, marketinški stručnjaci se slažu, kampanja je postigla apsolutni uspjeh. Privukla je globalnu pažnju, generirala milijune spominjanja i ponovno potvrdila LeBronov status ne samo kao košarkaškog velikana, već i kao iznimno vještog poslovnog čovjeka.