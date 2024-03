Legenda Dinama: Barišić me izbacio iz skupštine jer je znao da ću dati glas Velimiru Zajecu

Marijan Čerček (75) bio je u nevjerici nakon što je izgubio mjesto u skupštini Dinama. Riječ je o jedinom članu Skupštine iz slavne generacije 'modrih' koja je 1967. godine osvojila Kup Velesajmskih gradova. Upravo je Čerček zabio prvi gol u finalu protiv Leedsa koje je završilo 2-0.

Jedini član slavne Dinamove generacije iz 1967. godine koja je osvojila Kup Velesajamskih gradova Marijan Čerček od subote više nije član skupštine GNK Dinamo. Iako je bio na popisu od 87 članova, Mirko Barišić, kandidat za predsjednika kluba ga je odlučio – eliminirati!

Čerček je za Sportklub otkrio kako je neugodno iznenađen što je izgubio mjesto u skupštini Dinama, posebno nakon što je stao na stranu predsjednika Mirka Barišića, koji ga je u subotu eliminirao s popisa od 87 članova.

- Iskreno nisam vjerovao da će se to dogoditi. Moja je vjera uvijek bio Dinamo kojem sam kao igrač dao sve najbolje što sam znao i mogao, kasnije kao navijač, a kao član Skupštine sam uvijek glasao prema svojoj savjesti. U Sheratonu sam stao na Barišićevu stranu, a ne na Antolićevu i Mamićevu. No, dobro, mislim da je Barišić mislio da bih ja glas dao Velimiru Zajecu i da me zato maknuo - smatra Čerček.

Čerček bi glasao za Zajeca

Potvrdio je kako bi svoj glas dao Zajecu da je ostao član Skupštine.

- Da, odlučio sam se prije ovog raspleta svoj glas dati Zajecu. Mislim da Barišić treba biti počasni predsjednik kluba, da bi isto putovao s momčadi, a da je vrijeme za mlađe i nove ljude. I ja sam sa 75 godina već prestar za skupštinara. I da sam imao priliku glasati, i sam bio odstupio. Velimir Zajec je legenda kluba, u nekoliko je navrata već bio u klubu, ima dovoljno nogometnog iskustva i što je najvažnije, njega bi podržali svi koji vole Dinamo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bivši dinamovac navijat će za Zajeca na izborima i vjeruje kako se u Dinamu priprema promjena vlasti.

- Iskreno, mislim da će mu biti teško. Barišić je u takvim stvarima prekaljen, ali da ću navijati za Zeku u nedjelju u podne – hoću. Jer dolazi neko novo vrijeme, osjeća se da su navijači sve više uz klub što kod Mamića nije bio slučaj. Osjeti se to na svakoj utakmici, baš kako su i nazvali, osjeća se to proljeće.”