Legenda i omiljeni lik HNL-a danas slavi 66. rođendan

Danas rođendan slavi Davor Mladina (66), jedan od najprepoznatljivijih likova HNL-a. Igračku karijeru započeo je u Slobodi iz Tuzle odakle je otišao u inozemstvo, a najveći dio karijere proveo je u Austriji, gdje je igrao za Stahl iz Linza, Volest, WAC, Marchtrenk i Knittelfeld. U hrvatsko prvenstvo vratio se 1992. godine kada je potpisao za Šibenik, zatim je prešao u Zadar, a karijeru je 1995. zaključio u Cibaliji. Iako rođen 1959. u Splitu, svoj je put nakon Hajduka vezao uz Slavoniju, najprije uz vinkovački Dinamo, a prve trenerske korake napravio je u omladinskom pogonu današnje Cibalije.

Mladina je poslije vodio momčadi Otoka, Vukovara i Marsonije, a kasnije i prvi sastav vinkovačkog kluba.

Legendarni Mirko "Cro Cop" Filipović u Podcast Inkubatoru spomenuo je i anegdotu iz razdoblja kada je vodio Cibaliju, prisjetivši se susreta s Mladinom u Vinkovcima.

- To je najjača nogometna faca, on je sav u nogometu. On sa sobom nosi ploču s magnetićima pod rukom. Sretnem ga i pitam "Što ima?", kaže on "Ništa, evo igram ti 4-4-2". On je sav u nogometu - ispričao je Cro Cop.

Upravo pod Mladininim vodstvom Filipović je odigrao i utakmicu za Cibaliju. Debitirao je 5. studenog 2004. protiv Vukovara ´91, a najavio je da bi u drugom nastupu želio postići pogodak. Ipak, ni tada nije uspio zabiti, ali je u 14 minuta koje mu je Mladina dao upisao pet uspješnih dodavanja. Vodio je klubove i u Prvoj i u Drugoj ligi. Nakon toga seli se u Bosnu i Hercegovinu, ali time ne završava njegova hrvatska trenerska priča. Godine 2007. preuzima Imotski, a u ljeto 2008. klupu Mosora iz Žrnovnice.

Najveći izazov dočekao ga je s Hrvatskim dragovoljcem u sezoni 2010./2011. Vodio je momčad na početku prvenstva, a nakon smjene vratio se u drugom dijelu sezone te odličnim rezultatima u proljeće privukao pozornost, iako nije uspio zadržati prvoligaški status kluba iz Sigeta.

Prihvatio je potom ponudu trećeligaša Primorca iz Stobreča, tada zamišljenog kao projekt druge momčadi Hajduka, i s njim izborio plasman u Drugu HNL. Veze s Hrvatskim dragovoljcem nikada nije prekinuo, a s vremenom je shvatio da u prvoj momčadi Hajduka neće dobiti pravu priliku. Nakon još jedne epizode u BiH, u GOŠK-u iz Gabele, u sezoni 2013./14. vratio se na prvoligašku klupu Dragovoljca, gdje je naslijedio profesora Krešimira Ganjtu. Tada je ponovno vodio klub u 1. HNL, ali je opet ispao iz lige. Uz Dragovoljac, kasnije je vodio Lučko, Goricu, Rash Al Kaima, Cibaliju, a posljednji klub prije Međimurja bio mu je austrijski Horn.

Međimurska publika prvi ga je put bolje upoznala u 5. kolu 2. HNL sezone 19./20., kada je kao trener Cibalije izgubio od čakovečke momčadi 3-0. Debi na klupi Međimurja imao je upravo protiv Hrvatskog dragovoljca. Ipak, samo dvadeset dana kasnije već je napustio klub. Nakon toga vratio se u Dragovoljac, gdje je u HNL-u odradio 14 utakmica i osvojio sedam bodova. Potom je preuzeo Rudeš, s kojim je izborio ulazak u HNL, ali ga je uprava smijenila i predala momčad Robertu Prosinečkom. Mladina se spustio u niži rang i preuzeo Dugopolje, no nakon loših rezultata Prosinečkog u Rudešu stigao je poziv za povratak. Ni tada, međutim, nije uspio spasiti klub od ispadanja. Prošle godine preuzeo je Dubravu, a ove sezone s njom igra vrlo dobro.

Dubrava je trenutačno treća na ljestvici, s četiri boda manje od vodećeg Rudeša. U posljednjem kolu Mladinina momčad slavila je u pravoj golijadi. Na poluvremenu je gubila 3-0, a u nastavku utakmice potpuno je preokrenula rezultat i pobijedila 4-3.