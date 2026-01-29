Obavijesti

Sport

Komentari 1
VELIKE RIJEČI

Legenda Njemačke nahvalila Hrvate: 'Oni su najbolji kad ih stjeraš u kut. Žive od emocija'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Legenda Njemačke nahvalila Hrvate: 'Oni su najbolji kad ih stjeraš u kut. Žive od emocija'
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Hrvati žive od emocija. Prošle su godine došli do finala Svjetskog prvenstva i na ovom su turniru također pokazali da su sposobni za velike stvari, rekao je legendarni golman Andreas Wolff

Admiral

Susret Hrvatske i Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva tema je broj jedan u rukometnom svijetu. Sraz dvije rukometne velesile za finale ponudit će spektakl u danskom Herningu, a Hrvatska traži osvetu za poraze u dvije pripremne utakmice uoči Eura. Nijemci su svjesni, iako su favoriti, da je pred njima izrazito težak protivnik. Rukometna ikona i jedan od najboljih golmana svijeta, Andreas Wolff, imao je posebne riječi za Hrvatsku.

2026 European Handball Championship, Day 14, Croatia - Hungary, Malmö, Sweden - 28 Jan 2026 2026 European Handball Championship, Day 14, Croatia - Hungary, Malmö, Sweden - 28 Jan 2026
43
Foto: Jozo Čabraja/Kolektiff Images

- To što smo ih pobijedili dva put prije dva tjedna ne znači apsolutno ništa uoči polufinala. Hrvati žive od emocija. Prošle su godine došli do finala Svjetskog prvenstva i na ovom su turniru također pokazali da su sposobni za velike stvari - rekao je Wolff pa sjajno dodao:

-  Izvukli su se iz teške situacije nakon teškog poraza od Švedske i potom osvojili skupinu. Hrvatska u potpunosti zaslužuje svoje mjesto u polufinalu. Hrvati su uvijek najbolji kad su stjerani u kut.

NEMOGUĆA MISIJA Kako do ulaznica za polufinale? Nikako! EHF ima čudnu politiku, a crno tržište zbog toga divlja
Kako do ulaznica za polufinale? Nikako! EHF ima čudnu politiku, a crno tržište zbog toga divlja
RAPSODIJA NA EURU Islandska rukometna kolonija: Trojica trenera u polufinalu! Evo kako su pokorili Stari kontinent
Islandska rukometna kolonija: Trojica trenera u polufinalu! Evo kako su pokorili Stari kontinent

Komentirao je legendarni golman i želje za nastavak turnira.

- Protiv Danske smo u prvoj utakmici napravili malo previše pogrešaka. Ako budemo imali sreće, možda ćemo ipak dobiti priliku za revanš protiv Danske - zaključio je Wolff.

Odmora je malo, Hrvatska je načeta ozljedama, ali nema sumnje da će naši rukometaši "poginuti" na terenu da uđu u veliko finale. Prije godinu dana, pala je Francuska za finale Svjetskog prvenstva, a Njemačka se itekako može pobijediti. Spektakl je u najavi, a nadamo se kako ćemo Hrvatsku gledati u borbi za najsjajniju medalju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove: 'Ovo je moja omiljena poza...'

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: I Romano je potvrdio Livakovića u Dinamu, Janković blizu odlaska iz Rijeke?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!
POZNATA I SATNICA

Hrvatska je i službeno dobila protivnika u polufinalu Eura!

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatska rukometna reprezentacija briljira! Četiri pobjede i polufinale Europskog prvenstva. U polufinalu je u petak u Herningu očekuje Njemačka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026