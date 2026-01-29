Legenda Njemačke nahvalila Hrvate: 'Oni su najbolji kad ih stjeraš u kut. Žive od emocija'

Susret Hrvatske i Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva tema je broj jedan u rukometnom svijetu. Sraz dvije rukometne velesile za finale ponudit će spektakl u danskom Herningu, a Hrvatska traži osvetu za poraze u dvije pripremne utakmice uoči Eura. Nijemci su svjesni, iako su favoriti, da je pred njima izrazito težak protivnik. Rukometna ikona i jedan od najboljih golmana svijeta, Andreas Wolff, imao je posebne riječi za Hrvatsku.

- To što smo ih pobijedili dva put prije dva tjedna ne znači apsolutno ništa uoči polufinala. Hrvati žive od emocija. Prošle su godine došli do finala Svjetskog prvenstva i na ovom su turniru također pokazali da su sposobni za velike stvari - rekao je Wolff pa sjajno dodao:

- Izvukli su se iz teške situacije nakon teškog poraza od Švedske i potom osvojili skupinu. Hrvatska u potpunosti zaslužuje svoje mjesto u polufinalu. Hrvati su uvijek najbolji kad su stjerani u kut.

Komentirao je legendarni golman i želje za nastavak turnira.

- Protiv Danske smo u prvoj utakmici napravili malo previše pogrešaka. Ako budemo imali sreće, možda ćemo ipak dobiti priliku za revanš protiv Danske - zaključio je Wolff.

Odmora je malo, Hrvatska je načeta ozljedama, ali nema sumnje da će naši rukometaši "poginuti" na terenu da uđu u veliko finale. Prije godinu dana, pala je Francuska za finale Svjetskog prvenstva, a Njemačka se itekako može pobijediti. Spektakl je u najavi, a nadamo se kako ćemo Hrvatsku gledati u borbi za najsjajniju medalju.