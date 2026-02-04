Potez Lindsey Vonn graniči s ludošću! Evo kako misli skijati s pokidanim ligamentima koljena

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn (41) potvrdila je ono što se donedavno činilo potpuno nemogućim, nastupit će na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini unatoč potpunom puknuću prednjeg križnog ligamenta (ACL) lijevog koljena. Tešku ozljedu zadobila je samo tjedan dana uoči svečanog otvaranja, no njezina odluka da ipak stane na start odjeknula je sportskim svijetom kao simbol nevjerojatne upornosti i prkosa boli.

Dramatičan pad u Švicarskoj

Sve se dogodilo na posljednjoj utrci spusta Svjetskog kupa uoči Igara, u švicarskoj Crans-Montani. U teškim uvjetima i uz slabu vidljivost, Vonn je nakon jednog skoka izgubila kontrolu, pala pri velikoj brzini i završila u zaštitnoj mreži. Utrka je odmah prekinuta, a nakon višeminutne liječničke intervencije, s terena je prevezena helikopterom. Ubrzo je stigla i dijagnoza koja bi za većinu sportaša značila kraj sezone: potpuno puknuće prednjeg križnog ligamenta, nagnječenje kosti i oštećenje meniskusa. Zbog loših uvjeta koji su uzrokovali padove još nekoliko skijašica, utrka je na kraju otkazana.

'Neću dopustiti da mi ovo isklizne iz ruku'

Ipak, samo nekoliko dana kasnije, na konferenciji za medije u Cortini, Vonn je objavila da ne odustaje. Istaknula je kako je nakon intenzivnih terapija i konzultacija s liječnicima već odradila probne vožnje i da se osjeća spremno za nastup.

Foto: Michael Kappeler/DPA

- Imala sam osjećaj da je loše, ali nadala sam se sve dok nisam vidjela snimku magnetske rezonancije ispred sebe. Ali nisam plakala, nisam odstupila od svog plana - rekla je novinarima.

Naglasila je kako joj koljeno, unatoč ozljedi, nije natečeno te da će se natjecati uz pomoć posebnog stabilizatora, odnosno ortoze koja će pružati potrebnu čvrstinu. Takva funkcionalna ortoza djeluje kao vanjski ligament, izrađena od čvrstih, ali laganih materijala poput karbonskih vlakana, koristi sustav poluga i remena kako bi mehanički ograničila opasne pokrete, poput klizanja potkoljenice prema naprijed, što je glavna posljedica puknuća ACL-a. Time se koljenu daje umjetna stabilnost potrebna za izdržavanje ekstremnih sila koje nastaju tijekom skijanja.

Korištenje takvih ortoza u profesionalnom skijanju je dopušteno, ali podliježe strogim pravilima Međunarodne skijaške federacije (FIS). Osnovni je uvjet da stabilizator služi isključivo u medicinske svrhe i ne pruža sportašu nepoštenu aerodinamičku ili mehaničku prednost. Oprema mora biti nošena ispod natjecateljskog odijela, ne smije mijenjati njegov profil, a njezin dizajn i materijali moraju zadovoljiti specifikacije koje osiguravaju ravnopravnost natjecanja. U praksi to znači da svaku takvu ortozu moraju pregledati i odobriti tehnički delegati FIS-a kako bi se osiguralo da je njezina jedina funkcija zaštita ozlijeđenog zgloba.

​- Neću dopustiti da mi ovo isklizne iz ruku. Učinit ću to, i to je kraj priče. Glava mi je visoko, stojim uspravno i dat ću sve od sebe. Kakav god rezultat bio, takav je. Ali nitko neće moći reći da nisam pokušala.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Borba za povijest u omiljenoj Cortini

Za Vonn su ovo pete Olimpijske igre u karijeri, s kojih već ima tri medalje – zlato u spustu i broncu u super-G-ju iz Vancouvera 2010. te broncu u spustu iz Pyeongchanga 2018. godine. Ako u Cortini uspije doći do postolja, postat će najstarija osvajačica olimpijske medalje u povijesti alpskog skijanja.

Njezin povratak sam po sebi je čudesna priča. Nakon što se 2019. povukla zbog kroničnih bolova, podvrgnula se ugradnji djelomične proteze u desno koljeno 2024. godine, što joj je omogućilo povratak na stazu. Ove sezone skijala je u fantastičnoj formi i bila je vodeća u poretku spusta, što je ovu ozljedu učinilo još bolnijom. Ipak, činjenica da se Igre održavaju upravo u Cortini, njezinoj omiljenoj stanici Svjetskog kupa gdje je ostvarila rekordnih 12 pobjeda, dala joj je dodatnu motivaciju da izdrži sve do kraja.