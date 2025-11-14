Leona Popović za 24sata: Zrinka je ispunila obećanje i počastila nakon što je osvojila Globus

Dok je Zrinka Ljutić skijala za povijest hrvatskog sporta, put za Leonu, još jednu fantastičnu hrvatsku slalomašicu, bio je nešto drugačiji. Oporavljala se od operacije koljena, a iza nje su sjajne pripreme. Srećom, dodatnih problema nije imala i osjeća se spremnom za početak sezone u Leviju u subotu, kada je na rasporedu prvi slalom sezone. Zrinka će startati šesta, a Leona 22.

- Polako se vraćam, skijaški treninzi bili su dosta dobri. Sigurno će mi povratak utrkama biti poput nekog novog izazova. Nadam se sve boljoj formi tijekom sezone, vjerojatno još nisam 100 posto spremna, mislim da to nije ni realno za očekivati u prvoj utrci, ali vjerujem da ću to nadograđivati kroz sezonu - rekla je Leona u razgovoru za 24sata uoči povratka Svjetskom kupu.

Popović je prvi put stala na skije u svibnju na austrijskom ledenjaku Kaprun. Proljetne, ljetne i jesenke pripreme odradila je europskim ledenjacima Les deux Alpes, Saas Fee i Zermatt te austrijski Hintertux.

- Da, sve je bilo po planu tijekom oporavka. U nekim trenucima morala sam bit strpljivija, htjela sam da neki procesi budu brži, ali to je tako i sve je išlo kao što smo planirali. Bilo je nekih sitnih problema koje smo rješavali u hodu i sad je sve super.

Sezona 2022./23. bila je najbolja u Leoninoj karijeri. Završila je šesta u poretku slalomašica s 349 bodova, a sezonu je okrunila i prvim postoljem karijere u Soldeu. Sjajnu formu prenijela je u sljedeću sezonu u Levi, gdje je završila druga. Međutim, nekoliko tjedana kasnije imala je težak sudar u Kranjskoj Gori, gdje je "lakše" ozlijedila koljeno, ali kao da je ta ozljeda otvorila Pandorinu kutiju po pitanju njezinog zdravlja. Zbog problema se odlučila za operativni zahvat, ali sve je to sad iza Popović.

- Psihički mi najteže padne prvi dio rehabilitacije nakon operacije, kada hodam sa štakom i pazim na svaki korak. To je bio najizazovniji dio. Kasnije sam počela s treninzima, vozila bicikl i odmah mi je bilo lakše čim sam bila u nekakvom pokretu - komentirala je Leona.

Nedostajalo joj je biti u društvu drugih skijašica.

- U Argentini sam se pripremala za sezonu i tamo je bilo dosta ekipe iz Svjetskog kupa. Baš mi je nedostajala ta ekipa, imamo iste navike i razmišljanja. Bilo je i nekih skijaša koji su se također vraćali od ozljede, oni razumiju ove izazove i procese i baš mi je bilo drago vidjeti ih.

Puno su joj značile poruke podrške.

- Definitivno. Stalno su mi se javljali Zrinka, Zubo i ostatak reprezentacije da bi pitali kako sam. Puno mi znači što smo bliski i da brinemo jedni za druge u reprezentaciji.

U ranijem intervjuu za 24sata Leona je otkrila kako će Zrinka častiti ako osvoji mali Kristalni globus u slalomu, što je i učinila.

- Da, Zrinka je počastila. Obećano i održano... Sigurna sam da će biti i nakon ove sezone prilika za čašćenje, dobro se skija - zaključila je Popović.

Leona i Zrinka startat će prvu vožnju u subotu u 10 sati po hrvatskom vremenu. Ako izbore drugu vožnju, ponovno ćemo ih gledati u drugom laufu od 13 sati. Obje vožnje možete pratiti na televizijskom prijenosu HRT 2.