Zrinka Ljutić: Htjeli su me napiti nakon što sam osvojila Globus

Slalomska prvakinja Zrinka Ljutić (21) osvojila je 10. mjesto na prvoj utrci sezone Svjetskog kupa u veleslalomu u Söldenu. Najbolja hrvatska skijašica bila je treća nakon prve vožnje, ali se ipak morala zadovoljiti desetim mjestom, koje je njezin najbolji rezultat u austrijskom skijalištu. 'Zizi' se vratila u Zagreb uoči prvog slaloma sezone u Leviju (15. studenog), a u petak se družila s fanovima i skijaškim ljubiteljima u Intersportu u Arena Centru.

- Naravno, htjela sam više u drugoj vožnji, što je u redu. Nisam odradila vožnju na razini prve, ali to je skijanje, jednostavno, moram poboljšati još neke stvari u veleslalomu - iskreno je komentirala Zrinka, koja je uveličala proslavu 70. rođendana Atomica, najvećeg svjetskog proizvođača skijaške opreme koji se pohvalio kako danas proizvodi 400.000 pari skija godišnje i zapošljava oko 1000 radnika.StartFragment

U Leviju trenutačno baš i nije bajna situacija po pitanju snijega.

- Da, nažalost, baš i nema puno snijega u Finskoj. To je stvarno rijetkost, inače su u ovo doba godine tamo temperature oko minus 15, tako da i nije neka sreća. Ali, sigurna sam da će staza biti skroz spremna za utrku. Malo smo zbog toga promijenili plan za trening, nisam išla trenirati u Finsku, već se vraćam u Austriju, pa onda idem u Finsku - rekla je Zrinka.

Levi će biti povratnička utrka za odličnu hrvatsku slalomašicu Leonu Popović, koja je prošle sezone imala veliku pauzu zbog operacije koljena.

- Jako mi je nedostajala, ozlijedila se još na početku prošle sezone i praktički je nije bilo cijele sezone. Nije lako uvijek putovati sama i lijepo je imati Leonu uz mene. Jako smo bliske i definitivno je lakše trenirati kada je tu, međusobno se motiviramo i guramo, jako se veselim što će skijati u Leviju - uzbuđena je Ljutić.

Ljutić je zadovoljna odrađenim ljetnim pripremama.

- Dobila sam nekoliko kilograma mišićne mase, više u gornjem dijelu tijela, definitivno mi pomaže u stabilnosti i čvrstoći, balansu, koji su jako važni u skijanju. Dobro se osjećam i pripreme su prošle super, napredovala sam i u drugim aspektima, ne samo u snazi. Rekla bih da skijam kompaktno i da ću to pokazati uskoro u slalomu.

Otvoreno je komentirala ambicije za veliki Globus i put do vrha.

- U skijanju je cilj pobijediti, ali veliki Globus je onaj krajnji cilj. Samo ga rijetki osvoje, to su oni skijaši koji su u vrhu u barem tri discipline. To je jako, jako teško i za to treba puno vremena. Trenutačno sam prvi vrhu u dvije discipline, ali treća disciplina mi je i dalje nepoznanica - rekla je Zrinka i nastavila...

- To bi za mene bio preveliki iskorak. Imam još puno toga za popraviti u veleslalomu prije nego što bih krenula u Super-G. Nemam toliko vremena trenirati sve tri discipline. Nadam se kako ću doći do vrha i u veleslalomu, a onda je veća šansa za veliki Globus.

Komentirala je povratak "kraljice slaloma" Mikaele Shiffrin i veliku konkurenciju u tehničkim disciplinama.

- Jaka je konkurencija, čini mi se kako je svake godine sve jača. Svake godine povećava se razina skijanja. Nažalost, ozlijedila se Brignone, a još nemamo ni Petru Vlhovu, Tu je Shiffrin, Paula Moltzan... Sara Hector je sjajna skijašica, tako da je konkurencija jaka. I kada se neka najbolja skijašica ozlijedi, odmah iskoči netko drugi. Teško je predvidjeti što će se dogoditi i kako će proći sezona - rekla je Ljutić i priznala kako je sport "surov".

Najavila je Olimpijske igre u Cortini 2026. godine.

- U Cortini je staza dosta blaga, slalomska staza nije previše izazovna. Ali, takve staze, koje su naizgled lagane, ponekad baš budu najteže utrke zato što ne dozvoljavaju pogreške i traže veliku preciznost. Razlike budu male i sve su cure blizu. Ponekad je to dvosjekli mač, tako da ne bih rekla da će to biti lakša utrka. Prošle Olimpijske igre u Pekingu 2022. bile su mi dobro iskustvo, ali i puno drugačije nego što će biti ove. Zbog koronavirusa tada nisam ni dobila onaj pravi osjećaj Igara. Baš i nisam mogla komunicirati s drugim natjecateljima i upoznati nekoga, a ove Igre bit će blizu Hrvatske, doći će moja obitelj i prijatelji, tome se jako veselim - rekla je Zrinka, pa ju je moderator Bruno Kovačević pitao o očekivanja...

- Ništa ne očekujem, ali želim osvojiti medalju. Ali, ništa ne očekujem - iskreno je rekla.

Zanimljivo je pitanje Zrinki došlo iz publike. Netko ju je pitao je li se napila prvi put u životu nakon osvajanja Globusa u slalomu.

- Nisam, svi su me htjeli napiti, ali predobro sam se osjećala i nisam htjela pokvariti taj osjećaj. A sljedeći dan smo i putovali, morala sam se spremati, nemam iskustava s mamurlukom i nisam htjela da me nose na aerodrom - našalila se Zrinka i nasmijala sve u trgovini Intersporta.