Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJBOLJA SLALOMAŠICA

Zrinka Ljutić: Htjeli su me napiti nakon što sam osvojila Globus

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Zrinka Ljutić: Htjeli su me napiti nakon što sam osvojila Globus
38
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Leona mi je jako nedostajala, ponekad je teško stalno sama putovati, a čini mi se kako je svake godine konkurencija sve jača. Dobila sam par kilograma mišićne mase, komentirala je Zrinka Ljutić

Slalomska prvakinja Zrinka Ljutić (21) osvojila je 10. mjesto na prvoj utrci sezone Svjetskog kupa u veleslalomu u Söldenu. Najbolja hrvatska skijašica bila je treća nakon prve vožnje, ali se ipak morala zadovoljiti desetim mjestom, koje je njezin najbolji rezultat u austrijskom skijalištu. 'Zizi' se vratila u Zagreb uoči prvog slaloma sezone u Leviju (15. studenog), a u petak se družila s fanovima i skijaškim ljubiteljima u Intersportu u Arena Centru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu 04:13
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

- Naravno, htjela sam više u drugoj vožnji, što je u redu. Nisam odradila vožnju na razini prve, ali to je skijanje, jednostavno, moram poboljšati još neke stvari u veleslalomu - iskreno je komentirala Zrinka, koja je uveličala proslavu 70. rođendana Atomica, najvećeg svjetskog proizvođača skijaške opreme koji se pohvalio kako danas proizvodi 400.000 pari skija godišnje i zapošljava oko 1000 radnika.StartFragment

U Leviju trenutačno baš i nije bajna situacija po pitanju snijega.

- Da, nažalost, baš i nema puno snijega u Finskoj. To je stvarno rijetkost, inače su u ovo doba godine tamo temperature oko minus 15, tako da i nije neka sreća. Ali, sigurna sam da će staza biti skroz spremna za utrku. Malo smo zbog toga promijenili plan za trening, nisam išla trenirati u Finsku, već se vraćam u Austriju, pa onda idem u Finsku - rekla je Zrinka.

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Levi će biti povratnička utrka za odličnu hrvatsku slalomašicu Leonu Popović, koja je prošle sezone imala veliku pauzu zbog operacije koljena.

- Jako mi je nedostajala, ozlijedila se još na početku prošle sezone i praktički je nije bilo cijele sezone. Nije lako uvijek putovati sama i lijepo je imati Leonu uz mene. Jako smo bliske i definitivno je lakše trenirati kada je tu, međusobno se motiviramo i guramo, jako se veselim što će skijati u Leviju - uzbuđena je Ljutić.

Ljutić je zadovoljna odrađenim ljetnim pripremama.

- Dobila sam nekoliko kilograma mišićne mase, više u gornjem dijelu tijela, definitivno mi pomaže u stabilnosti i čvrstoći, balansu, koji su jako važni u skijanju. Dobro se osjećam i pripreme su prošle super, napredovala sam i u drugim aspektima, ne samo u snazi. Rekla bih da skijam kompaktno i da ću to pokazati uskoro u slalomu.

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Otvoreno je komentirala ambicije za veliki Globus i put do vrha.

- U skijanju je cilj pobijediti, ali veliki Globus je onaj krajnji cilj. Samo ga rijetki osvoje, to su oni skijaši koji su u vrhu u barem tri discipline. To je jako, jako teško i za to treba puno vremena. Trenutačno sam prvi vrhu u dvije discipline, ali treća disciplina mi je i dalje nepoznanica - rekla je Zrinka i nastavila...

DOJMOVI NAKON PRVE UTRKE Zrinka Ljutić: Skijala sam bolje nego što sam očekivala. Jedva čekam slalom u Leviju!
Zrinka Ljutić: Skijala sam bolje nego što sam očekivala. Jedva čekam slalom u Leviju!

- To bi za mene bio preveliki iskorak. Imam još puno toga za popraviti u veleslalomu prije nego što bih krenula u Super-G. Nemam toliko vremena trenirati sve tri discipline. Nadam se kako ću doći do vrha i u veleslalomu, a onda je veća šansa za veliki Globus. 

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Komentirala je povratak "kraljice slaloma" Mikaele Shiffrin i veliku konkurenciju u tehničkim disciplinama.

- Jaka je konkurencija, čini mi se kako je svake godine sve jača. Svake godine povećava se razina skijanja. Nažalost, ozlijedila se Brignone, a još nemamo ni Petru Vlhovu, Tu je Shiffrin, Paula Moltzan... Sara Hector je sjajna skijašica, tako da je konkurencija jaka. I kada se neka najbolja skijašica ozlijedi, odmah iskoči netko drugi. Teško je predvidjeti što će se dogoditi i kako će proći sezona - rekla je Ljutić i priznala kako je sport "surov".

Najavila je Olimpijske igre u Cortini 2026. godine.

OČEKUJE ISKORAK Zrinkin stariji brat Tvrtko Ljutić za 24sata: Pričam sa sestrom, ali nisam je vidio dva mjeseca
Zrinkin stariji brat Tvrtko Ljutić za 24sata: Pričam sa sestrom, ali nisam je vidio dva mjeseca

- U Cortini je staza dosta blaga, slalomska staza nije previše izazovna. Ali, takve staze, koje su naizgled lagane, ponekad baš budu najteže utrke zato što ne dozvoljavaju pogreške i traže veliku preciznost. Razlike budu male i sve su cure blizu. Ponekad je to dvosjekli mač, tako da ne bih rekla da će to biti lakša utrka. Prošle Olimpijske igre u Pekingu 2022. bile su mi dobro iskustvo, ali i puno drugačije nego što će biti ove. Zbog koronavirusa tada nisam ni dobila onaj pravi osjećaj Igara. Baš i nisam mogla komunicirati s drugim natjecateljima i upoznati nekoga, a ove Igre bit će blizu Hrvatske, doći će moja obitelj i prijatelji, tome se jako veselim - rekla je Zrinka, pa ju je moderator Bruno Kovačević pitao o očekivanja...

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

 - Ništa ne očekujem, ali želim osvojiti medalju. Ali, ništa ne očekujem - iskreno je rekla.

Zanimljivo je pitanje Zrinki došlo iz publike. Netko ju je pitao je li se napila prvi put u životu nakon osvajanja Globusa u slalomu.

- Nisam, svi su me htjeli napiti, ali predobro sam se osjećala i nisam htjela pokvariti taj osjećaj. A sljedeći dan smo i putovali, morala sam se spremati, nemam iskustava s mamurlukom i nisam htjela da me nose na aerodrom - našalila se Zrinka i nasmijala sve u trgovini Intersporta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...
FOTO: ZALJUBLJENI DO UŠIJU

Vinicius zaveo majku troje djece i kontroverznu TV zvijezdu. A kad joj vidi stanje na računu...

Vinicius Junior potvrdio vezu s Virginijom Fonsecom! Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...
'ZEČICA' MJESECA

FOTO Košarkašica se skinula za Playboy, a karijera joj tone...

Kysre Gondrezick, američka košarkašica, šokirala je svijet postavši Playboyeva 'Djevojka mjeseca' za lipanj 2025.! Prva aktivna košarkašica s ovom titulom izazvala je podijeljene reakcije, dok sama tvrdi da gradi višedimenzionalni brend. Ova kontroverzna odluka dolazi nakon burne karijere i turbulentnog privatnog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025