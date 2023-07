L’Equipe: Dinamo je Rennesu i Lyonu upao na teritorij! Ovo su igrači koje želi iz francuske lige

Francuski L’Equipe glasi za jedan od najpopularnijih sportskih dnevnika. U njemu je objavljen tekst pod nazivom: "Zašto Dinamo Zagreb šoping u ljetnom prijelaznom roku obavlja u Francuskoj?"

Tekst govori o posljednjem Dinamovom pojačanju i tome što to znači za francuski nogomet:

“Početkom prošlog mjeseca je Maxime Bernauer (24) iz drugoligaša Parisa prešao u hrvatskog prvaka uz fiksni dio odštete od 1,3 milijuna eura, koja s bonusima može iznositi i do dva milijuna eura.

Nije uobičajeno da igrač iz Francuske, i to onaj kojeg žele tamošnji prvoligaški klubovi, ode u Hrvatsku. No, to je još moglo u sportskoj javnosti proći tek kao kuriozitet. Međutim, to nikako ne može biti ono što bi transfer tog braniča mogao pokrenuti. Egzodus iz Francuske u najbolji hrvatski klub. Dinamo naime prati čak deset igrača iz naše prve i druge lige."

Za francuski dnevnik govorio je Marko Marić, koji je preuzeo ulogu šefa škole nogometa u Dinamu. On je objasnio zašto Dinamo po igrače ide u Francusku, a u L’Equipeu su to objasnili kao “jako agresivnom kampanjom njegovog kluba u Francuskoj”:

- Ako želimo igrača iz hrvatskog kluba, ostali klubovi će za onoga koji nije ekstra klasa od nas tražiti najmanje dva milijuna eura, i to za početak. U Francuskoj pak za taj iznos možemo kupiti gotovog igrača s iskustvom jedne od najjačih liga - rekao je Marić.

Francuzi nazivaju Dinamo “novim bogatašem europskog nogometa”, koji je “Francusku pretvorio u svoje lovište”. L’Equipe govori da je Dinamo upao na teritorij Lyonu i Rennesu, jer pikira na njihove igrače, zato što francuskim nogometašima može ponuditi što ni ti ugledni klubovi ne mogu, a to je igranje u Ligi prvaka.

“Ne znamo imena Dinamovih meta iz Lyona i Rennesa, ali zato znamo da želi Mohameda Kabua iz Valenciennesa, koji je na meti Lorienta. Također prati i Ibrahima Sissoka, koji je slobodan igrač nakon što mu je završio ugovor sa Sochauxom. Lucien Agoume, koji se vraća u Inter nakon završetka posudbe u Troyesu, i Martin Adeline iz Reimsa su također želja ambicioznih Hrvata.”