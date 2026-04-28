Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOIGRAVANJE

Lider Istoka pred debaklom, a prvak NBA-ja pomeo je Sunse

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Lider Istoka pred debaklom, a prvak NBA-ja pomeo je Sunse
Foto: Mark J. Rebilas

Orlando Magic šokira Pistonse i vodi 3-1 u seriji! Povijesni preokret na pomolu, dok Magic gura Detroit na rub ispadanja. Na Zapadu, Oklahoma Thunder 'pomela' je Sunse i prošla dalje

Malo je tko uoči početka doigravanja očekivao da će Orlando Magic biti ravnopravan suparnik najboljoj momčadi Istoka, Detroit Pistonsima, koji su regularnu sezonu završili s impresivnih 60 pobjeda i 22 poraza. Orlando je, s druge strane, do playoffa stigao skromnije, s 45 pobjeda i kroz play-in turnir.

No, u seriji gledamo potpuno drugačiju sliku. Orlando je u noći s ponedjeljka na utorak slavio 94-88 na domaćem parketu i poveo 3-1 u seriji, gurnuvši Pistonse na rub ispadanja. Povijest pritom nije na njihovoj strani, samo je sedam puta najbolja momčad konferencije ispala već u prvoj rundi doigravanja.

Magic su predvodili Desmond Bane s 22 koša, Franz Wagner s 19 i Paolo Banchero s 18 poena. Wendell Carter Jr. dodao je double-double učinak (12 koševa i 11 skokova). Na drugoj strani, Cade Cunningham bio je najbolji kod Pistonsa s 25 koševa, devet skokova i šest asistencija, ali i čak osam izgubljenih lopti.

NBA: Playoffs-Detroit Pistons at Orlando Magic
Foto: Mike Watters

Na Zapadu, prvaci iz Oklahome već su osigurali plasman u drugu rundu. Aktualni prvaci slavili su 131-122 protiv Phoenix Suns i “pomeli” seriju s ukupnih 4-0. Zanimljivo, Thundru je to treća uzastopna “metla” u prvoj rundi, nakon New Orleans Pelicans 2024. i Memphis Grizzlies 2025. godine.

Još jednom je briljirao Shai Gilgeous-Alexander s 31 košem (šut 10/17, slobodna bacanja 9/11) i osam asistencija. Veliku pomoć imao je u Chet Holmgren, koji je upisao 24 koša i 12 skokova. Kod Sunsa se istaknuo Devin Booker s 24 koša i šest asistencija, dok su Dillon Brooks i Jalen Green dodali po 23 poena, uz nešto slabiju realizaciju (šut 10/25).

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026