Liga prvaka uskoro kao NBA, Uefa uzima američku tradiciju!?

Europski nogometni spektakl, Liga prvaka, doživjet će značajnu promjenu od sezone 2027./28., uvodeći format otvaranja po uzoru na najuspješnije američke sportske lige. Aktualni prvak Europe otvorit će novu sezonu ekskluzivnom utakmicom na domaćem terenu, koja će se igrati kao jedini dvoboj u utorak navečer, čime se najavljuje nova, glamuroznija era najelitnijeg klupskog natjecanja.

Ova promjena nije samo kozmetičke prirode, već je ključni dio šire komercijalne strategije koju su osmislili Uefa i UC3, zajednička tvrtka Uefe i Europskog udruženja klubova (EFC). Cilj je jasan, stvoriti globalni događaj koji nadilazi okvire obične nogometne utakmice i dodatno povećati ionako goleme prihode.

Ekskluzivni utorak za prvaka

Prema novom formatu, branitelj naslova dobit će čast otvoriti natjecanje u "izlogu" utorka, osiguravajući si maksimalnu medijsku pokrivenost i pažnju cijelog nogometnog svijeta. Preostale utakmice prvog kola novoformirane ligaške faze od 36 klubova bit će raspoređene na srijedu i četvrtak.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Ovaj model preslikan je iz američkog sporta, gdje je postao tradicija. NFL sezona godinama započinje utakmicom u kojoj domaćin bude osvajač Super Bowla, dok NBA sezonu također otvaraju prvaci. Sličan princip od 2002. godine primjenjuje i njemačka Bundesliga, gdje prvak otvara sezonu u petak navečer. Uefa se ovim potezom nada stvoriti prepoznatljiv i iščekivan događaj koji će označiti početak europske nogometne sezone.

Spektakl u stilu Super Bowla

Osim ekskluzivnog termina, planira se da uvodna utakmica bude popraćena i raskošnom ceremonijom otvaranja. Američka agencija Relevent, koja je preuzela prodaju medijskih prava, želi ovu utakmicu pretvoriti u događaj po uzoru na finale Super Bowla, s nastupima najvećih svjetskih glazbenih zvijezda.

Ideja je stvoriti jedinstveni spektakl koji će privući ne samo nogometne fanove, već i širu publiku, čime se dodatno povećava komercijalna vrijednost natjecanja. Time bi se početak Lige prvaka transformirao iz standardnog sportskog kola u globalni zabavni događaj, sličan otvaranjima Svjetskih prvenstava.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Lov na milijarde i globalne divove

Sve ove promjene dio su novog šestogodišnjeg ciklusa prodaje medijskih prava, koji traje od 2027. do 2033. godine. Agencija Relevent, čiji je suosnivač vlasnik NFL momčadi Miami Dolphins, Stephen Ross, ima ambiciozan cilj: premašiti godišnji prihod od medijskih prava od fantastičnih 5 milijardi eura.

Kako bi to postigli, planiraju ponuditi ekskluzivne pakete utakmica globalnim streaming servisima poput platformi Netflix, Apple TV+ ili Amazon Prime. Jedan od tih paketa uključivao bi upravo prvu, ekskluzivnu utakmicu sezone, kao i pravo prvog odabira utakmice svakog tjedna, uključujući i veliko finale. Time se Uefa nada "poslužiti nove potrošače i trendove gledanosti te proširiti sve veći doseg natjecanja".

Ovaj strateški zaokret pokazuje kako Uefa ne samo da modernizira format natjecanja, već i usvaja provjerene poslovne modele iz drugih industrija kako bi osigurala da Liga prvaka ostane ne samo sportski, već i komercijalno najmoćniji proizvod na svijetu. Navijači se mogu pripremiti za još blještaviju i globalno dostupniju Ligu prvaka.

