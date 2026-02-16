Lik sveca na jakni od 15 tisuća dolara iznenadio Jokića: 'Čekaj malo, pa to je srpska stvar...'

NBA All-Star vikend u Los Angelesu, osim košarkaškog spektakla, donio je i jedan neočekivani viralni trenutak koji je spojio sport, modu i kulturu. U glavnim ulogama našli su se srpski centar Nikola Jokić i zvijezda New York Knicksa, Karl-Anthony Towns, a sve je započelo zbog jedne neobične jakne.

U kratkom videu koji je u manje od jednog dana prikupio gotovo milijun pregleda, vidi se opuštena atmosfera među All-Star igračima. Dok su se pripremali za fotografiranje, Jokić je prišao Townsu i pokazao na motiv izvezen na leđima njegove bež kožne jakne.

‌- Ovo je srpska stvar - rekao je Jokić.

‌- Srpska? - zbunjeno je upitao Towns, okrećući se da bolje vidi o čemu se radi.

‌- Da - potvrdio je Jokić s osmijehom.

Svetac na luksuznoj jakni

Ono što je Jokić prepoznao, a Towns očito nije znao, bio je prikaz Svetog Jurja (u pravoslavlju poznatog kao Sveti Đorđe) kako na konju kopljem probada zmaja. Ovaj motiv jedan je od najprepoznatljivijih simbola u kršćanstvu, a posebno je cijenjen u pravoslavnim zemljama, uključujući Srbiju, gdje je Sveti Đorđe jedna od najčešćih krsnih slava.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Korisnici na društvenoj mreži X brzo su se uključili u raspravu, objašnjavajući kulturnu pozadinu. Jakna, inače, nije bilo kakva. Riječ je o iznimno rijetkom i skupom komadu iz suradnje brendova Aimé Leon Dore i Jeff Hamilton. Proizvedeno ih je samo deset, a cijena joj je vrtoglavih 15.000 dolara, što je čini pravim kolekcionarskim primjerkom. Povrh toga, Townsov model izrađen je po mjeri, što mu dodatno povećava vrijednost.

Towns obećao: "Naučit ću lekciju iz povijesti"

Cijela priča dobila je i svoj nastavak kada se Towns pojavio pred novinarima. Vidno zabavljen situacijom, priznao je da nije bio svjestan značenja motiva na svojoj jakni dok mu Jokić nije skrenuo pozornost.

‌- Postao sam viralan u Srbiji zbog jakne. Nisam imao pojma, mislio sam da je to samo sjajan umjetnički rad. Svaka čast Jokiću na tome. Sada ću morati naučiti svoju lekciju iz povijesti - izjavio je Towns kroz smijeh.