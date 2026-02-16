Ono što je Jokić prepoznao, a Towns očito nije znao, bio je prikaz Svetog Jurja (u pravoslavlju poznatog kao Sveti Đorđe) kako na konju kopljem probada zmaja
Lik sveca na jakni od 15 tisuća dolara iznenadio Jokića: 'Čekaj malo, pa to je srpska stvar...'
NBA All-Star vikend u Los Angelesu, osim košarkaškog spektakla, donio je i jedan neočekivani viralni trenutak koji je spojio sport, modu i kulturu. U glavnim ulogama našli su se srpski centar Nikola Jokić i zvijezda New York Knicksa, Karl-Anthony Towns, a sve je započelo zbog jedne neobične jakne.
U kratkom videu koji je u manje od jednog dana prikupio gotovo milijun pregleda, vidi se opuštena atmosfera među All-Star igračima. Dok su se pripremali za fotografiranje, Jokić je prišao Townsu i pokazao na motiv izvezen na leđima njegove bež kožne jakne.
- Ovo je srpska stvar - rekao je Jokić.
- Srpska? - zbunjeno je upitao Towns, okrećući se da bolje vidi o čemu se radi.
- Da - potvrdio je Jokić s osmijehom.
Svetac na luksuznoj jakni
Ono što je Jokić prepoznao, a Towns očito nije znao, bio je prikaz Svetog Jurja (u pravoslavlju poznatog kao Sveti Đorđe) kako na konju kopljem probada zmaja. Ovaj motiv jedan je od najprepoznatljivijih simbola u kršćanstvu, a posebno je cijenjen u pravoslavnim zemljama, uključujući Srbiju, gdje je Sveti Đorđe jedna od najčešćih krsnih slava.
Korisnici na društvenoj mreži X brzo su se uključili u raspravu, objašnjavajući kulturnu pozadinu. Jakna, inače, nije bilo kakva. Riječ je o iznimno rijetkom i skupom komadu iz suradnje brendova Aimé Leon Dore i Jeff Hamilton. Proizvedeno ih je samo deset, a cijena joj je vrtoglavih 15.000 dolara, što je čini pravim kolekcionarskim primjerkom. Povrh toga, Townsov model izrađen je po mjeri, što mu dodatno povećava vrijednost.
Towns obećao: "Naučit ću lekciju iz povijesti"
Cijela priča dobila je i svoj nastavak kada se Towns pojavio pred novinarima. Vidno zabavljen situacijom, priznao je da nije bio svjestan značenja motiva na svojoj jakni dok mu Jokić nije skrenuo pozornost.
- Postao sam viralan u Srbiji zbog jakne. Nisam imao pojma, mislio sam da je to samo sjajan umjetnički rad. Svaka čast Jokiću na tome. Sada ću morati naučiti svoju lekciju iz povijesti - izjavio je Towns kroz smijeh.
