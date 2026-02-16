Obavijesti

Sport

Komentari 6
ZANIMLJIV SUSRET

Lik sveca na jakni od 15 tisuća dolara iznenadio Jokića: 'Čekaj malo, pa to je srpska stvar...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Lik sveca na jakni od 15 tisuća dolara iznenadio Jokića: 'Čekaj malo, pa to je srpska stvar...'
Foto: X/screenshot

Ono što je Jokić prepoznao, a Towns očito nije znao, bio je prikaz Svetog Jurja (u pravoslavlju poznatog kao Sveti Đorđe) kako na konju kopljem probada zmaja

Admiral

NBA All-Star vikend u Los Angelesu, osim košarkaškog spektakla, donio je i jedan neočekivani viralni trenutak koji je spojio sport, modu i kulturu. U glavnim ulogama našli su se srpski centar Nikola Jokić i zvijezda New York Knicksa, Karl-Anthony Towns, a sve je započelo zbog jedne neobične jakne.

U kratkom videu koji je u manje od jednog dana prikupio gotovo milijun pregleda, vidi se opuštena atmosfera među All-Star igračima. Dok su se pripremali za fotografiranje, Jokić je prišao Townsu i pokazao na motiv izvezen na leđima njegove bež kožne jakne.

PUN POGODAK Wemby zasjenio Jokića na All-staru. SAD nakon produžetaka pobijedio ekipu ostatka svijeta
Wemby zasjenio Jokića na All-staru. SAD nakon produžetaka pobijedio ekipu ostatka svijeta

‌- Ovo je srpska stvar - rekao je Jokić.

‌- Srpska? - zbunjeno je upitao Towns, okrećući se da bolje vidi o čemu se radi.

‌- Da - potvrdio je Jokić s osmijehom.

Svetac na luksuznoj jakni

Ono što je Jokić prepoznao, a Towns očito nije znao, bio je prikaz Svetog Jurja (u pravoslavlju poznatog kao Sveti Đorđe) kako na konju kopljem probada zmaja. Ovaj motiv jedan je od najprepoznatljivijih simbola u kršćanstvu, a posebno je cijenjen u pravoslavnim zemljama, uključujući Srbiju, gdje je Sveti Đorđe jedna od najčešćih krsnih slava.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Korisnici na društvenoj mreži X brzo su se uključili u raspravu, objašnjavajući kulturnu pozadinu. Jakna, inače, nije bilo kakva. Riječ je o iznimno rijetkom i skupom komadu iz suradnje brendova Aimé Leon Dore i Jeff Hamilton. Proizvedeno ih je samo deset, a cijena joj je vrtoglavih 15.000 dolara, što je čini pravim kolekcionarskim primjerkom. Povrh toga, Townsov model izrađen je po mjeri, što mu dodatno povećava vrijednost.

Towns obećao: "Naučit ću lekciju iz povijesti"

Cijela priča dobila je i svoj nastavak kada se Towns pojavio pred novinarima. Vidno zabavljen situacijom, priznao je da nije bio svjestan značenja motiva na svojoj jakni dok mu Jokić nije skrenuo pozornost.

GAĐANJE TRICA Forma je prolazna, ali klasa vječna! Damian Lillard na All-Star vikendu pobijedio ozlijeđen
Forma je prolazna, ali klasa vječna! Damian Lillard na All-Star vikendu pobijedio ozlijeđen

‌- Postao sam viralan u Srbiji zbog jakne. Nisam imao pojma, mislio sam da je to samo sjajan umjetnički rad. Svaka čast Jokiću na tome. Sada ću morati naučiti svoju lekciju iz povijesti - izjavio je Towns kroz smijeh.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji
FOTO: JUTTA LEERDAM

Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. U nedjelju je osvojila srebro na 500 m

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026