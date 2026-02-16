Wemby zasjenio Jokića na All-staru. SAD nakon produžetaka pobijedio ekipu ostatka svijeta

Dugo su navijači i analitičari zazivali promjene, tražili povratak natjecateljskog duha na NBA All-Star utakmicu koja se posljednjih godina pretvorila u nezainteresiranu reviju zakucavanja i trica bez obrane. U svom 75. izdanju, održanom u velebnoj Intuit Dome dvorani u Inglewoodu, vodstvo lige konačno je poslušalo.

Novi format s tri ekipe - dvije američke (mlađi "Stars" i veterani "Stripes") i jedna sastavljena od ostatka svijeta ("Team World") - obećavao je vratiti žar, a prva utakmica turnira odmah je pokazala da je promjena bila pun pogodak. U dvoboju punom preokreta i nevjerojatne drame, ekipa mladih američkih zvijezda pobijedila je "Svijet" 37-35 i to nakon produžetka odlučenog tricom u posljednjim trenucima.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Wembanyama postavio ton, Edwards odgovorio

Sve je počelo energijom koju je donio Victor Wembanyama. Francuski fenomen dao je do znanja da nije došao na izlet, već se natjecati. Utakmicu je otvorio zakucavanjem preko Anthonyja Edwardsa odmah nakon podbacivanja, a zatim je pogodio i tricu. Njegova borbenost i nekoliko impresivnih blokada postavili su ton koji su ostali morali slijediti. "Svijet" je dugo držao prednost, a uz Wembanyamu (14 koševa) isticao se i Karl-Anthony Towns s deset koševa.

Ipak, mlade američke nade nisu se predavale. Vodeću ulogu preuzeo je Anthony Edwards, koji je cijelu večer igrao s nevjerojatnim intenzitetom. Upravo je on pogodio ključnu tricu 13 sekundi prije kraja regularnog dijela za izjednačenje 32-32 i odveo utakmicu u produžetak.

​- Neću lagati, Wemby je postavio ton - priznao je Edwards nakon utakmice.

Foto: Kirby Lee

​- Izašao je na teren s velikom energijom i mi smo ga morali pratiti. Morali smo podići razinu igre i to smo i učinili - dodao je.

Drama u produžetku i junak iz sjene

Produžetak se igrao po posebnom pravilu: pobjednik je momčad koja prva zabije pet koševa. Ta je promjena stvorila kratak, ali iznimno napet period igre. Edwards je prvi zabio za vodstvo "Starsa" 2-0. Na drugoj strani odgovorio je, naravno, Wembanyama, i to tricom za vodstvo "Svijeta" 3-2.

Činilo se da će međunarodna selekcija doći do pobjede, no tada se pojavio junak iz sjene. Scottie Barnes, igrač Toronto Raptorsa, primio je loptu i pogodio pobjedničku tricu za konačnih 37-35. Bio mu je to jedini ubačaj na utakmici, ali vrijedan pobjede koja je na kraju odvela njegovu momčad do samog finala turnira.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Koliko je natjecanje bilo ozbiljno, pokazala je i reakcija Wembanyame, koji je nakon Barnesove trice bio vidno frustriran i ljutito je napustio parket. Novi format je tako već u prvoj utakmici isporučio ono što se od njega tražilo: pravu borbu, dramatičnu završnicu i strast igrača, nešto što je godinama nedostajalo na All-Star vikendu. Čak je i bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je utakmicu pratio s ruba terena, primijetio promjenu.

​- Znam da su mnogi bili zabrinuti zbog manjka truda na All-Staru. Danas smo ga vidjeli. Kad god imate međunarodnu ekipu protiv američke, oni se žele natjecati, a imate i mlade dečke koji žele nešto dokazati - prokomentirao je Obama.

