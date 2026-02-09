Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON ŠOKANTNOG PADA

Otac Lindsey Vonn zagrmio: Ovo je kraj! Ako se mene išta pita, ona se više nikad neće utrkivati

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Otac Lindsey Vonn zagrmio: Ovo je kraj! Ako se mene išta pita, ona se više nikad neće utrkivati
4
Foto: Michael Kappeler/DPA

U svakoj utrci postoji trenutak kada morate pustiti malo brzine, a posebno u spustu. Trenutak kada si date malo više prostora u zavoju kako ne bi završili u upitnoj poziciji, poručio je otac legendarne skijašice

Admiral

Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere, prelomio je otac skijašice Lindsey Vonn (41). Podsjetimo, legendarna je Amerikanka imala stravičan pad na nedjeljnom spustu na Olimpijskim igrama. Vonn je izgubila kontrolu, pogodila vrata i nezgodno pala tijekom spusta u Cortini d'Ampezzo. Njezini su krikovi obišli svijet, a prevezena je u bolnicu, gdje je podvrgnuta operaciji nakon loma noge. Sve se to dogodilo desetak dana nakon što je pokidala križne ligamente u koljenu na utrci Svjetskog kupa u Crans-Montani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Alpine Skiing - Women's Downhill Alpine Skiing - Women's Downhill
4
Foto: Reuters

Ova 41-godišnja Amerikanka pomicala je granice izvedivog u profesionalnom skijanju. Vratila se u Svjetski kup krajem 2024. nakon šestogodišnje mirovine. Svi su mislili kako je njezin povratak besmislen i utemeljen na lažnoj nadi, ali ušutkala je kritičare i ove je sezone bila uvjerljivo vodeća u poretku spustašica.

NOVI DETALJI Lindsey Vonn operirana nakon strašnog pada: Bit će dobro, ali proces oporavka će trajati...
Lindsey Vonn operirana nakon strašnog pada: Bit će dobro, ali proces oporavka će trajati...

U Cortini je trebala biti glavna favoritkinja za zlato, a završila je u bolnici. I teško je reći hoćemo li senzacionalnu Lindsey Vonn ikad više vidjeti u startnoj kućici. Možda je bolje pitanje da li bi ona o tome trebala uopće razmišljati... Jer za njezinog oca, Alana Kildowa, nema diskusije...

Alpine Skiing - Women's Downhill Official Training
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

- Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere. Lindsey Vonn više neće sudjelovati u skijaškim utrkama, barem ako se mene išta pita - rekao je Kildow u razgovoru za The Associated Press.

'Vonn je vrlo snažna'

Inače, Alan Kildow svojevremeno je bio među najvećim skijaškim talentima u SAD-u. Međutim, njegova karijera stala je prije nego što je zapravo krenula. S 18 godina doživio je tešku ozljedu koljena, što ga je potaknulo da završi pravni fakultet. Izgradio je uglednu karijeru u Minnesoti, ali ljubav za skijanjem nije jenjavala. Prenio ju je na Lindsey, a ostatak je povijest.

Njezina majka Linda Krohn preminula je u kolovozu 2022. nakon jednogodišnje borbe s ALS-om, a ima brata i dvije sestre, koje su neprestano uz nju u bolnici u Trevisu, kao i otac Alan.

SLIJEDI OPORAVAK Novi detalji o Lindsey Vonn. Imala je dvostruku operaciju
Novi detalji o Lindsey Vonn. Imala je dvostruku operaciju

- Ona je vrlo snažna. Fizička bol nije joj strana i dobro razumije u kakvim se okolnostima nalazi. Ona se može s time nositi. Čak i bolje nego što sam očekivao. Ona je vrlo, vrlo snažna osoba. I mislim da se s ovim nosi jako dobro - rekao je Kildow, koji nije htio direktno komentirati u kakvom je fizičkom stanju Vonn.

Alpine Skiing - Women's Downhill Official Training
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Tvrdi kako je netko neprestano uz njegovu kćer.

- Stalno je netko s njom, ponekad i više ljudi. I tako će ostati dokle god je u bolnici - ističe. 

TRENUCI DANA FOTO Šokantan pad Lindsey Vonn, vjeverica i zabranjeni potez obilježili su 2. dan Igara!
FOTO Šokantan pad Lindsey Vonn, vjeverica i zabranjeni potez obilježili su 2. dan Igara!

Otkrio je što mu je prošlo kroz glavu kada je Lindsey pala.

- Prvo sam bio u šoku i hororu zbog cijele situacije i zato što sam vidio takav pad. To može biti dramatično i traumatično. Jednostavno ste užasnuti zbog mogućih posljedica. Možete završiti u stanju šoka jer je teško prihvatiti što se dogodilo - rekao je te dodao...

'Lindsey je u dobrim rukama'

- Ali Lindsey je u dobrim rukama. Američka skijaška reprezentacija dovela je vrhunskog doktora koji se brine o njoj. 

Kildow ističe kako ranija ozljeda križnih ligamenata nije utjecala na težak pad kojeg je Vonn imala na olimpijskom spustu. 

Alpine Skiing - Women's Downhill
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

- Ono što joj se dogodilo nema nikakve veze s ozljedom križnih ligamenata na njezinoj lijevoj nozi. Nikakve! Pokazala je kako je u stanju skijati na vrlo visokoj razini tijekom dva treninga. I vrhunski fizioterapeuti dali su joj zeleno svijetlo da sudjeluje u utrci - ističe otac legendarne skijašice.

Smatra kako je njegova kćer pala zato što je prenijela previše brzine u taj zavoj.

ANATOMIJA OZLJEDE VIDEO Liječnik analizirao težak pad Vonn i podijelio javnost: Je li ona samo opsjednuta slavom?
VIDEO Liječnik analizirao težak pad Vonn i podijelio javnost: Je li ona samo opsjednuta slavom?

- U svakoj utrci postoji trenutak kada morate pustiti malo brzine, a posebno u spustu. Trenutak kada si date malo više prostora u zavoju kako ne bi završili u upitnoj poziciji.

Tražila je 13. pobjedu u Cortini

Vonn je slavila čak 12 puta u Cortini i sanjala je još jednu, posljednju pobjedu u karijeri. Ove je sezone pobijedila u dva spusta, a završila je na postolju u sedam od osam utrka Svjetskog kupa u kojima je stigla do cilja, dok je u osmoj bila četvrtoplasirana.

I s 41 godinom pokazala je kako pripada u vrhu svjetskog skijanja, a približila se i na korak legendarnom Ingermanu Stenmarku, koji je u velikoj karijeri ostvario 86 pobjeda... Izgleda kako će Vonn ostati na 84.

- Osvojila je 84 utrke u Svjetskom kupu. To nije uspjelo mnogim skijašima i skijašicama - zaključio je njezin otac Alan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Seattle je osvojio Super Bowl, pogledajte prekid utakmice, Trumpovo ludilo i veliko slavlje
KAKVA NOĆ

Seattle je osvojio Super Bowl, pogledajte prekid utakmice, Trumpovo ludilo i veliko slavlje

Na terenu stadiona Levi's u kalifornijskoj Santa Clari, Seattle Seahawksi su u Super Bowlu LX pobijedili New England Patriotse 29-13.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026