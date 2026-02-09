Otac Lindsey Vonn zagrmio: Ovo je kraj! Ako se mene išta pita, ona se više nikad neće utrkivati

Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere, prelomio je otac skijašice Lindsey Vonn (41). Podsjetimo, legendarna je Amerikanka imala stravičan pad na nedjeljnom spustu na Olimpijskim igrama. Vonn je izgubila kontrolu, pogodila vrata i nezgodno pala tijekom spusta u Cortini d'Ampezzo. Njezini su krikovi obišli svijet, a prevezena je u bolnicu, gdje je podvrgnuta operaciji nakon loma noge. Sve se to dogodilo desetak dana nakon što je pokidala križne ligamente u koljenu na utrci Svjetskog kupa u Crans-Montani.

Ova 41-godišnja Amerikanka pomicala je granice izvedivog u profesionalnom skijanju. Vratila se u Svjetski kup krajem 2024. nakon šestogodišnje mirovine. Svi su mislili kako je njezin povratak besmislen i utemeljen na lažnoj nadi, ali ušutkala je kritičare i ove je sezone bila uvjerljivo vodeća u poretku spustašica.

U Cortini je trebala biti glavna favoritkinja za zlato, a završila je u bolnici. I teško je reći hoćemo li senzacionalnu Lindsey Vonn ikad više vidjeti u startnoj kućici. Možda je bolje pitanje da li bi ona o tome trebala uopće razmišljati... Jer za njezinog oca, Alana Kildowa, nema diskusije...

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

- Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere. Lindsey Vonn više neće sudjelovati u skijaškim utrkama, barem ako se mene išta pita - rekao je Kildow u razgovoru za The Associated Press.

'Vonn je vrlo snažna'

Inače, Alan Kildow svojevremeno je bio među najvećim skijaškim talentima u SAD-u. Međutim, njegova karijera stala je prije nego što je zapravo krenula. S 18 godina doživio je tešku ozljedu koljena, što ga je potaknulo da završi pravni fakultet. Izgradio je uglednu karijeru u Minnesoti, ali ljubav za skijanjem nije jenjavala. Prenio ju je na Lindsey, a ostatak je povijest.

Njezina majka Linda Krohn preminula je u kolovozu 2022. nakon jednogodišnje borbe s ALS-om, a ima brata i dvije sestre, koje su neprestano uz nju u bolnici u Trevisu, kao i otac Alan.

- Ona je vrlo snažna. Fizička bol nije joj strana i dobro razumije u kakvim se okolnostima nalazi. Ona se može s time nositi. Čak i bolje nego što sam očekivao. Ona je vrlo, vrlo snažna osoba. I mislim da se s ovim nosi jako dobro - rekao je Kildow, koji nije htio direktno komentirati u kakvom je fizičkom stanju Vonn.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Tvrdi kako je netko neprestano uz njegovu kćer.

- Stalno je netko s njom, ponekad i više ljudi. I tako će ostati dokle god je u bolnici - ističe.

Otkrio je što mu je prošlo kroz glavu kada je Lindsey pala.

- Prvo sam bio u šoku i hororu zbog cijele situacije i zato što sam vidio takav pad. To može biti dramatično i traumatično. Jednostavno ste užasnuti zbog mogućih posljedica. Možete završiti u stanju šoka jer je teško prihvatiti što se dogodilo - rekao je te dodao...

'Lindsey je u dobrim rukama'

- Ali Lindsey je u dobrim rukama. Američka skijaška reprezentacija dovela je vrhunskog doktora koji se brine o njoj.

Kildow ističe kako ranija ozljeda križnih ligamenata nije utjecala na težak pad kojeg je Vonn imala na olimpijskom spustu.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

- Ono što joj se dogodilo nema nikakve veze s ozljedom križnih ligamenata na njezinoj lijevoj nozi. Nikakve! Pokazala je kako je u stanju skijati na vrlo visokoj razini tijekom dva treninga. I vrhunski fizioterapeuti dali su joj zeleno svijetlo da sudjeluje u utrci - ističe otac legendarne skijašice.

Smatra kako je njegova kćer pala zato što je prenijela previše brzine u taj zavoj.

- U svakoj utrci postoji trenutak kada morate pustiti malo brzine, a posebno u spustu. Trenutak kada si date malo više prostora u zavoju kako ne bi završili u upitnoj poziciji.

Tražila je 13. pobjedu u Cortini

Vonn je slavila čak 12 puta u Cortini i sanjala je još jednu, posljednju pobjedu u karijeri. Ove je sezone pobijedila u dva spusta, a završila je na postolju u sedam od osam utrka Svjetskog kupa u kojima je stigla do cilja, dok je u osmoj bila četvrtoplasirana.

I s 41 godinom pokazala je kako pripada u vrhu svjetskog skijanja, a približila se i na korak legendarnom Ingermanu Stenmarku, koji je u velikoj karijeri ostvario 86 pobjeda... Izgleda kako će Vonn ostati na 84.

- Osvojila je 84 utrke u Svjetskom kupu. To nije uspjelo mnogim skijašima i skijašicama - zaključio je njezin otac Alan.