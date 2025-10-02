Lisica: Uf, naježio sam se jer je Dinamo prvi u Europskoj ligi

Uh, naježio sam se... Komentirao je Mateo Lisica nakon što je čuo kako je Dinamo na prvom mjestu ljestvice Europske lige. "Modri" su u drugom kolu upisali drugu pobjedu slavljem (3-1) u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva.

Statistika Maccabi - Dinamo

Foto: Sofascore za 24sata

Izraelci su poveli u 14. minuti, ali samo dvije minute kasnije Mateo Lisica vratio je Dinamo u egal. Ovoljetno pojačanje Zvonimira Bobana završilo je akciju koju je započeo Moris Valinčić. Zajedno su ljetos stigli iz Istre 1961, a u četvrtak su bili zaslužni za prvi europski gol Dinama u gostima u ovoj sezoni.

- Nije to bila uigrana akcija , stvari dolaze sami od sebe kad igrate zajedno tri godine. Međusobno se podržavamo, on je sjajno prošao, ja sam morao samo završiti akciju. Drago mi je i za Ljubičića, desna strana ipak radi - komentirao je Lisica nakon utakmice, a Valinčić je dodao...

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Milan Rasic/PIXSELL

- Moramo tako nastaviti. Nažalost, ništa još nismo napravili... Mislim da nam je potrebno 12 bodova za potvrdu prolaza. Prvo mjesto? To je jako lijepo. Puno nam pomažu dečki koji već imaju iskustva u europskim natjecanjima, pogotovo Mišić. Treći žuti karton u nizu? Skupljam ih redom, haha. Najbitnije da momčad dobro igra, danas su opet iskočili neki pojedinci - rekao je Valinčić nakon utakmice, a Lisica smatra kako je bila teža nego ona protiv Fenerbahčea, u kojoj je Dinamo također slavio 3-1.

- Teška i zahtjevna utakmica, po meni teža nego ona protiv Fenerbahčea. Znali smo da su kompaktni i da vole igrati s loptom. Nismo dobro ušli u utakmicu, ali smo počeli bolje igrati nakon primljenog gola. Ne znam što se dogodilo na početku. Ali, pokazali smo karakter i izdigli se iz loše situacije. To je znak ove ekipe, bolji smo svaku utakmicu. Maccabi je imao dobru taktiku, stoperi su im jako dobri s loptom, ali neutralizirali smo ih kada smo počeli agresivnije ulaziti u duele - komentirao je Lisica.

Čak je i dinamovac priznao kako utakmica nije bila previše atraktivna za gledatelje.

- Možemo reći da je bila dosadna utakmica, puno dodavanja u zadnjoj liniji... Ali mi smo neutralizirali Maccabi i slavili u teškoj utakmici. Jako je hladno u Bačkoj Topoli, vjetar je snažno puhao.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Milan Rasic/PIXSELL

Lisica, izgleda, u Dinamovom dresu zabija samo eurogolove...

- Nadam se da mogu zabiti i normalan gol, haha! Puno sam vježbao taj udarac. Taj mi se trud isplatio, volim pucati izvan 16 metara. Drago mi je što sam zabio prvi gol u Europi i što zabijam golove za Dinamo, jer volim Dinamo. Svejedno mi je kakve golove zabijam, najvažnije mi je da Dinamo pobjeđuje - rekao je Lisica.

Usporedio je Europsku ligu s HNL-om.

- Sve je izazovno, možda to glupo zvuči, ali teško je igrati u HNL-u. Svi se žele nadmetati s Dinamom jer nitko nema što izgubiti. Možda su drugačije utakmice po kvaliteti, ali mi dajemo sto posto u svakoj - zaključio je Lisica.

Dejan Ljubičić bio je junak utakmice s dva gola.

- Znali smo kakav je Maccabi, jako je dobar. Odigrali smo stvarno top utakmicu, uzeli tri boda i to je najvažnije. Maccabi je snažan na lopti, njihovi stoperi su odlični u izgradnji napada, ali su svi dali sve od sebe i imamo šest bodova. Baš smo imali kontrolu, tu su odličan posao odradili naši stoperi i golman. Golovi? U prvom sam imao malo sreće, a drugi je ispao kako sam i htio.