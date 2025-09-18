Livaković službeno predstavljen u Gironi: Modrić i Budimir preporučili su mi dolazak ovdje

Dominik Livaković (30) i službeno su predstavili kao novog igrača Girone. Hrvatski reprezentativac posljednjeg dana prijelaznog roka napustio je Fenerbahče i otišao na posudbu u Španjolsku. Posljednjih mjeseci pao je u drugi plan kod trenera Josea Mourinha iako je branio ključnu utakmicu u play-offu za Ligu prvaka. Nakon njega Portugalac je otišao, a klub je doveo veliko pojačanje u vidu Edersona iz Manchester Cityja.

Iako je Livaković već sjedio na klupi u utakmici protiv Celte u prošlom kolu, sada su ga službeno predstavili. Na početku je objasnio kako je došlo do transfera:

- Ukazala se prilika zadnjeg dana prijelaznog roka i sretan sam što sam tu, u ligi petice. Nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat. Došao sam ovdje igrati i braniti, ali na kraju odlučuje trener. Pričao sam s njim, ima dosta zahtjeva, dobar je trener i nadam se da ćemo svi zajedno napredovati. Bilo je vrlo napeto, transfer smo završili u posljednjih sat-dva prijelaznog roka i bilo je poprilično intenzivno - rekao je Livaković.

Neizostavna tema bio je i Luka Modrić, a novinare je zanimalo je li s njim razgovarao uoči potpisa za Gironu.

- Naravno, puno pričam s njim, iz istog smo grada i družimo se. Pitao sam ga o svemu, kao i Antu Budimira. Rekao mi je puno dobrih stvari o treneru i to mi je sigurno pomoglo da dođem ovdje.

Foto: Hasan Bratic/DPA

Hrvatska jedinica otkrila je i kako je prethodnih sezona pratila Gironu, jedan od klubova povezanih s Manchester Cityjem.

- Prošlih sezona Girona je napravila veliki podvig u španjolskoj ligi. Cijeli svijet je saznao za njih, igrali su odlično. Prošle sezone igrali su Ligu prvaka, što je veliki uspjeh. Naravno da sam pratio Gironu.

Osvrnuo se i na utakmicu protiv Celte u četvrtom kolu La Lige koja je završila bez golova.

- Šteta što nismo uzeli tri boda, dobro smo igrali. Dobro smo se branili, a prema naprijed napadali i stvarali prilike. Izgubili smo tri boda. To je bila prva utakmica za mene, bio sam na klupi. Gazzaniga, suigrač i golman, odigrao je dobru utakmicu i doprinio rezultatu. Subota je nova prilika za dokazivanje i nadam se da ćemo pobijediti.

Girona je grad u Kataloniji, sjeveroistočno od Barcelone, a Livaković je otkrio kako planira provesti slobodno vrijeme sada kada je došao.

- Nisam ovdje bio, ali sam bio u blizini. Znam da je jako lijepa regija i ima puno dobrih restorana. Veselim se istražiti to s obitelji i nadam se da ću ovdje provesti lijepo vrijeme.

Na kraju konferencije otkrio je da se veseli napretku pod trenerom Michelom.

- Pohvatao sam dosta stvari, trener puno radi na taktici, voli igrati i temelji igru na njoj. Zato se veselim radu s njim i naučit ću dosta od njega - zaključio je Livaković.