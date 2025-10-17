Livakovićev trener: 'Moram ga bolje razumjeti, odluka je moja'

Andy Bara je u podcast Inkubatoru podigao prašinu izjavom o Dominiku Livakoviću i njegovom statusu u Gironi. Na njegovu izjavu reagirao je i direktor kluba koji je demantirao Baru, a sada se javio i trener kluba, Michel. Svojom izjavom pokušao je smiriti strasti te je na sebe preuzeo odgovornost oko odluke tko će braniti u njegovoj momčadi.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Podsjetimo, Bara je u Podcastu rekao da je osobno zvao Gironu te da je kub inzistirao na njemu, a Livaković se odrekao velike zarade kako bi došao igrati u katalonski klub. Hrvatski golman i dalje nema nastup za španjolsku momčad te je to izazvalo frustraciju kod njegovog menadžera, a onda je Baru demantirao direktor Girone koji je rekao da nikada Livakoviću nije obećao da će braniti. Trener Michel prokomentirao je situaciju.

- Lako je. Gledam što momčadi treba, gledam osjećaj momčadi. Moram bolje razumjeti Livakovića, ali trebam i da on bolje razumije momčad. To je proces. Ništa više od toga. Imamo tri jako dobra golmana i uvijek ja moram donijeti odluku. Lako je. Svatko može imati mišljenje, ali odluka je moja - rekao je trener Girone o Livakovićevom slučaju.

Girona u subotu igra derbi Katalonije protiv Barcelone u gostima. Barca je veliki favorit u ovom susretu, a i dalje nema nikakvih informacija o tome hoće li Livaković stati na gol. Ako bude branio, to će mu biti pravo vatreno krštenje u La Ligi, protiv jednog od najboljih napada na svijetu. Girona se nalazi na 18. mjestu tablice i trenutačno je u zoni ispadanja. U osam kola ima samo šest bodova te je skupila već četiri poraza.