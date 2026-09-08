Ljubitelji Formule 1 neće biti baš oduševljeni: Ovog vikenda vozi se na novoj stazi. Na ulicama je!

Nakon 45 godina čekanja, Formula 1 vraća se u španjolsku prijestolnicu. Od sezone 2026. Velika nagrada Španjolske seli se iz Barcelone na potpuno novu, ambiciozno zamišljenu stazu u Madridu. Nazvana "Madring", ova hibridna konfiguracija smještena oko izložbenog centra IFEMA predstavlja jednu od najvećih nepoznanica u modernoj eri sporta. Za momčadi i vozače, koji stižu bez ikakvih prethodnih podataka, prvi trkaći vikend od 11. do 13. rujna 2026. bit će skok u nepoznato i pravi test prilagodljivosti.

Dizajneri staze Madring, predvođeni talijanskim stručnjakom Jarnom Zaffellijem, stvorili su konfiguraciju koja prkosi jednostavnoj klasifikaciji. S dužinom od 5,47 kilometara i 22 zavoja, staza je hibrid koji spaja karakteristike ulične utrke s elementima klasične, trajne staze. Prvi dio staze, koji vijuga oko masivnih paviljona izložbenog centra IFEMA, donosi uske i tehnički zahtjevne zavoje pod pravim kutom, tipične za gradske utrke. Ovdje će ključan biti maksimalan aerodinamički pritisak i mehanički grip.

Madring, en la parte de circuito cerrado a 4 días del pistoletazo de salida. #madring #f1 #madrid pic.twitter.com/Yw56Q0DPH0 — Mr. Pio Pio (@jcorcia) September 7, 2026

No, nakon što prođu kroz dva kratka tunela ispod uzdignute autoceste, bolidi ulaze u potpuno drugačiji svijet. Sekcija Valdebebas, izgrađena na privatnom zemljištu, donosi brze, fluidne zavoje, značajne promjene u elevaciji i duge pravce. Vrhunac ovog dijela je strmi spust između sedmog i devetog zavoja.

Ova dvojnost karaktera stvara pravu glavobolju za inženjere. Pronaći optimalan balans postavki bolida bit će gotovo nemoguće, svaka će momčad morati žrtvovati performanse u jednom sektoru kako bi bila konkurentna u drugom. To je kompromis koji će zasigurno razdvojiti uspješne od neuspješnih.

La Monumental: Zavoj koji će definirati utrku

Ako postoji jedan element staze o kojem se već sada priča s velikim uzbuđenjem, to je zavoj broj 12, nazvan "La Monumental". Inspiriran legendarnim nagnutim zavojima na stazama poput Zandvoorta i Indianapolisa, La Monumental je dugačak čak 550 metara i ima nagib od 24 posto (13,5 stupnjeva). Očekuje se da će ga bolidi prolaziti brzinom od oko 300 km/h, stvarajući ogromne sile na vozače i bolide. Nagib omogućuje zadržavanje veće brzine jer dio bočne sile preuzima sama staza, smanjujući opterećenje na gumama.

🎥 | 𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟:



The MADRING’s huge banked corner in action.



Around 550 metres long and banked at up to 24% — this is going to be one of the defining features of F1’s newest circuit.#F1 #MADRING #SpanishGPpic.twitter.com/UoRFVgCfxw — THE F1 HOOK (@TheF1Hook) September 7, 2026

Međutim, za bolide iz 2026. godine, koji se oslanjaju na "ground effect" aerodinamiku, ovaj zavoj predstavlja jedinstven izazov. Ogromna kompresija pri velikoj brzini gurat će podnicu bolida prema asfaltu, stvarajući rizik od oštećenja i gubitka performansi. Momčadi će morati podići visinu bolida, što će ih učiniti sporijima na ostatku staze, ili riskirati s nižim postavkama.

Uz to, nitko nema podatke o tome kako će se gume ponašati pod tako dugotrajnim i specifičnim opterećenjem. La Monumental nije samo spektakl za 45 tisuća gledatelja koji će ga moći pratiti s tribine, već i ključna točka koja bi mogla odlučiti pobjednika.

Foto: ANNA SZILAGYI

Projekt Madring nije samo sportski, već i politički i ekonomski pothvat. Snažno ga je zagovarala predsjednica Zajednice Madrida, Isabel Díaz Ayuso, a organizatori tvrde da se financira privatnim sredstvima, unatoč tome što je IFEMA, tvrtka s državnim udjelom, glavni nositelj projekta. Desetogodišnji ugovor s Formulom 1 vrijedan je stotine milijuna eura, a očekuje se da će utrka generirati oko 450 milijuna eura godišnjeg prihoda.

Za vlasnike Formule 1, Liberty Media, ključna je bila i lokacija staze, koja je izvrsno povezana javnim prijevozom i nalazi se tik uz međunarodnu zračnu luku.

Foto: ANNA SZILAGYI