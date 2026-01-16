Obavijesti

LOŠA SJEĆANJA

Lovren: Možda su opet teorije zavjere, ali ne želim to gledati

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/screenshot

Kao i izbornik Zlatko Dalić i Dejan Lovren potvrdio je kako nikada nije pogledao ponovno utakmicu finala Svjetskog prvenstva 2018. između Hrvatske i Francuske

Umirovljeni hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (36) gostovao je u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu kod Valentine Miletić. Stoper PAOK-a iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je nastupao za velikane poput Liverpoola i Lyona. S "redsima“ je igrao i finale Lige prvaka, no trofej je ipak pripao Luki Modriću i Real Madridu.

U velikom intervjuu osvrnuo se na svoje početke u Dinamu te objasnio kako dolazi iz skromne obitelji kojoj je želio pomoći stipendijom koju je zaradio kao perspektivni igrač "modrih".

Nezaobilazna tema bilo je finale Svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji, koje su "vatreni" izgubili 4-2 od Francuske. Kao i izbornik Zlatko Dalić, i Lovren je potvrdio kako tu utakmicu nikada nije ponovno pogledao. Istaknuo je nekoliko spornih situacija, poput nepostojećeg prekršaja Marcela Brozovića na Antoineu Griezmannu te igranja rukom Ivana Perišića.

HNS ODABRAO KAMP FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva
FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva

- Nikad nisam pogledao tu utakmicu, samo sažetke i golove, jer mi je izašlo na YouTubeu. Uvijek ću se ljutiti na neke stvari, taj prekršaj na Griezmannu, jer nije postojao. Pa taj penal... Zato i ne želim gledati. Jednostavno, opet bi se vratila ta sjećanja, frustracija, ljutnja. Nažalost, je li to s političke strane, je li moralo biti tako? Ne znam. Možda su to opet teorije zavjere, pa će mi opet govoriti: 'Evo ga opet, on priča.' U redu, izgubili smo, što je, tu je. Tko zna što bi bilo da smo osvojili zlato - kazao je Lovren.

