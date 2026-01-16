Lovren: Možda su opet teorije zavjere, ali ne želim to gledati

Umirovljeni hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (36) gostovao je u emisiji "Druga strana medalje" na MAXSportu kod Valentine Miletić. Stoper PAOK-a iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je nastupao za velikane poput Liverpoola i Lyona. S "redsima“ je igrao i finale Lige prvaka, no trofej je ipak pripao Luki Modriću i Real Madridu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:31 Dejan Lovren svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

U velikom intervjuu osvrnuo se na svoje početke u Dinamu te objasnio kako dolazi iz skromne obitelji kojoj je želio pomoći stipendijom koju je zaradio kao perspektivni igrač "modrih".

Nezaobilazna tema bilo je finale Svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji, koje su "vatreni" izgubili 4-2 od Francuske. Kao i izbornik Zlatko Dalić, i Lovren je potvrdio kako tu utakmicu nikada nije ponovno pogledao. Istaknuo je nekoliko spornih situacija, poput nepostojećeg prekršaja Marcela Brozovića na Antoineu Griezmannu te igranja rukom Ivana Perišića.

- Nikad nisam pogledao tu utakmicu, samo sažetke i golove, jer mi je izašlo na YouTubeu. Uvijek ću se ljutiti na neke stvari, taj prekršaj na Griezmannu, jer nije postojao. Pa taj penal... Zato i ne želim gledati. Jednostavno, opet bi se vratila ta sjećanja, frustracija, ljutnja. Nažalost, je li to s političke strane, je li moralo biti tako? Ne znam. Možda su to opet teorije zavjere, pa će mi opet govoriti: 'Evo ga opet, on priča.' U redu, izgubili smo, što je, tu je. Tko zna što bi bilo da smo osvojili zlato - kazao je Lovren.