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PRISJETIO SE I RUSIJE I KATRA

Lovren: 'Volio bih da svi ginu na terenu kao Luka Modrić...'

Piše 24sata,
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Lovren: 'Volio bih da svi ginu na terenu kao Luka Modrić...'
Foto: HTV/screenshot
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"Vjerujem da možemo protiv Portugalaca, sve je moguće u večerašnjoj utakmici. Bit će teška utakmica, ali ja vjerujem u momke", kazao je Dejan Lovren...

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Sve je spremno za spektakl, za dvoboj Hrvatske i Portugala u 1/16 finala Svjetskog prvenstva. Utakmica se igra u petak od 1 ujutro po srednjoeuropskom vremenu, a na HRT-u ju je najavio naš proslavljeni reprezentativac, čovjek s dvije medalje sa Svjetskih prvenstava, Dejan Lovren. Odmah na startu su ga pitali je li teže kad si na turniru s ekipom, kad se igraju utakmice, ili gledati od kuće...

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Definitvno je teže gledati od kuće, s distance od 10.000 km. Bodrim ih svim srcem, žao mi je što nisam tamo. Vjerujem u momke, baš smo se jučer Šime Vrsaljko, Mateo Kovačić i ja čuli, pozitivne riječi, malo šala opet, da nabacimo osmijeh na lice svima - kazao je na startu Lovren za HRT.

Odmah je nastavio:

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-. Vjerujem da možemo protiv Portugalaca, sve je moguće u večerašnjoj utakmici. Bit će teška utakmica, ali ja vjerujem u momke. Znam dosta igrača s kojima sam godinama igrao, pogotovo Luku Gledajući Luku, ono što je napravio zadnjih 25 minuta protiv Gane, volio bi da stvarmo svi tako ginu na terenu. Jer u ovakvim utakmicama nekad je nebitna tehnika, bitno je dati srce na terenu. Naši imaju kvalitetu, samo je trebaju pokazati na terenu.- kaže Lovren, koji je za reprezentaciju odigrao 78 utakmica i zabio pet golova.

'Vatreni' su dosta razmazli hrvatsku javnost, naviknuti smo na medalje, na uspjehe...

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- Očekivanja su jako velika. Ja uvijek kažem, nama je uspjeh kad god se kvalificiramo. Kažem, ajmo pogledati Italiju, koje igrače imaju, a nema ih 3 SP-a. Nama je ovo uspkeh Teška utakmica, mi nemamo što izgubiti, treba odigrati muški i odradit kako spada - poručuje Lovren.

Je li bilo teže biti u finalu 2018. ili se potvrditi odmah na idućem SP-u, pitali su Lovrena.

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- U Katru je bilo puno teže, jer ajmo biti realni, nitko nije očekivao ništa od nas 2018. Mi smo sami sebe iznenadili, da budemo iskreni rasli smo iz utakmice u utakmicu... 

A je li bio neki posebni trenutak u Katru, kad ste osjetili da je to to?, pitali su Lovrena..

- Kad smo doznali da je Brazil protivnik, znali smo da ćemo ih pobijediti. Toliko smo vjerovali u sebe. - kazao je Lovren o SP-u 2022. godine u Katru.

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