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POSLAO PORUKU BILIĆU

Lovro Majer igrama poslao poruku Biliću! Ponovno među najboljima, sada i u Ligi prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
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Lovro Majer igrama poslao poruku Biliću! Ponovno među najboljima, sada i u Ligi prvaka
Foto: Alkis Konstantinidis
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Hrvatski veznjak tako je nastavio vrlo dobru formu. Nekoliko dana ranije imao je dvije asistencije u visokoj pobjedi AEK-a 5-0 protiv Arisa i bio proglašen igračem utakmice

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AEK se nakon osam godina vratio u Ligu prvaka i odmah otvorio natjecanje pobjedom. Grčki prvak u Ateni je svladao debitanta LASK 1-0, a Lovro Majer ponovno je bio jedan od najzapaženijih igrača domaće momčadi. Majer je već u početnim minutama sjajno proigrao Luku Jovića i izbacio ga samog pred gostujućeg vratara, ali srpski napadač nije uspio realizirati veliku priliku. AEK je poveo u 21. minuti. Răzvan Marin izveo je slobodni udarac s ruba kaznenog prostora i precizno pogodio u rašlje za 1-0.

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Majer je nastavio stvarati probleme obrani LASK-a, a u 63. minuti upisao bi i asistenciju da pogodak Luke Jovića nije poništen. Hrvatski veznjak pronašao je napadača AEK-a, koji je glavom zatresao mrežu, ali je utvrđeno da je Majer prije dodavanja bio u minimalnom zaleđu. Prema podacima Sofascorea, Majer je utakmicu završio s ocjenom 7,6. Imao je četiri ključna dodavanja i kreirao jednu veliku priliku, dok mu je očekivani broj asistencija iznosio 0,66.

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Pogodio je 30 od 36 dodavanja, odnosno 83 posto, a na protivničkoj polovici bio je precizan u 25 od 30 pokušaja. Uputio je šest centaršuteva, od kojih su dva pronašla suigrače, te osvojio četiri od osam duela. Majer je teren napustio u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Statistika Lovre Majera.

Foto: Sofascore za 24sata

Hrvatski veznjak tako je nastavio vrlo dobru formu. Nekoliko dana ranije imao je dvije asistencije u visokoj pobjedi AEK-a 5-0 protiv Arisa i bio proglašen igračem utakmice. Nakon dolaska iz Wolfsburga brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi Marka Nikolića. AEK je na kraju sačuvao minimalnu prednost i osvojio prva tri boda u povratničkoj sezoni Lige prvaka.

 U Grčkoj o njemu ne prestaju govoriti u superlativima, a nastavi li ovako igrati i u Ligi prvaka, mogao bi se ponovno nametnuti izborniku Slavenu Biliću. Povratnik na klupu "vatrenih" nije ga zaboravio te ga je istaknuo kao jednog od kandidata koji bi mogao dobiti priliku u nekim od sljedećih reprezentativnih akcija. Na popisu koji je Bilić objavio u ponedjeljak Majera ipak nije bilo, ali našao se među pretpozivima.

- Tu su i Segečić i Jagušić, a super je što i Majer sada igra dobro. Ovaj popis važan je za ove utakmice i dat će nam sliku za dalje. Ali za budući popis bitno je kako će oni igrati u nastavku sezone - rekao je izbornik Bilić.

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Ako ne bude naknadnih poziva zbog ozljeda, Majer neće igrati u četiri utakmice Lige nacija koje slijede "vatrenima". Ipak, na novu priliku neće dugo čekati jer je sljedeće reprezentativno okupljanje već u studenome, kada Hrvatska gostuje na Wembleyju, a potom kod kuće dočekuje Češku.

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