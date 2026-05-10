Ludnica u ringu: Dubois dobio Wardleyja u nezaboravnoj borbi

Teška kategorija donijela je novi veliki obračun, a u središtu pozornosti našli su se Daniel Dubois (28) i Fabio Wardley (31), dvojica udarača koji su tjednima podizali tenzije uoči borbe za svjetsku titulu. Wardley je prije šest mjeseci šokirao svijet zaustavljanjem Josepha Parkera u 11. rundi, nakon čega ga je WBO promovirao u punopravnog prvaka kada se Oleksandr Usik odrekao pojasa.

Dvoboj je predvodio boksački spektakl u Manchesteru i privukao ogromnu pozornost britanske javnosti, ponajviše zato što su se sukobila dva borca potpuno različitih karijernih puteva, ali podjednako opasna u ringu.

Već u prvim sekundama meča Wardley je pogodio Duboisa snažnim desnim udarcem i srušio ga za samo 10 sekundi. Dubois je prebrodio odbrojavanje i nastavio borbu, no u trećoj rundi završio je na podu još jednom.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Nekima se činilo da je meč gotov, ali Dubois je pokazao karakter. Postupno je preuzimao kontrolu, gađao Wardleyja preciznim udarcima i sustavno ga razbijao. Wardleyjevo desno oko počelo je otjecati već u petoj rundi, nos mu je iskočio u šestoj, a do jedanaeste runde jedva je mogao vidjeti.

Sudac je zaustavio meč dok je Wardley još stajao na nogama. Pravi ratnik do kraja, ali pretrpio je previše udaraca da bi se borba mogla nastaviti.

Nakon meča Dubois nije krio oduševljenje.

- Znam da imam srca. Bio je to samo bljesak nokauta, vratio sam se jače. Wardley je sjajan borac i bila mi je čast biti u ringu s njim - rekao je novi WBO prvak.