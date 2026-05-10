Obavijesti

Sport

Komentari 0
TEŠKA KATEGORIJA

Ludnica u ringu: Dubois dobio Wardleyja u nezaboravnoj borbi

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Ludnica u ringu: Dubois dobio Wardleyja u nezaboravnoj borbi
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Daniel Dubois dva puta je završio na podu, ali ustao je oba puta i na kraju zaustavio Fabia Wardleyja u 11. rundi te istrgnuo WBO naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji

Admiral

Teška kategorija donijela je novi veliki obračun, a u središtu pozornosti našli su se Daniel Dubois (28) i Fabio Wardley (31), dvojica udarača koji su tjednima podizali tenzije uoči borbe za svjetsku titulu. Wardley je prije šest mjeseci šokirao svijet zaustavljanjem Josepha Parkera u 11. rundi, nakon čega ga je WBO promovirao u punopravnog prvaka kada se Oleksandr Usik odrekao pojasa.

ZELENO SVJETLO Ruski i bjeloruski boksači odsad se smiju boriti ako ispune uvjet
Ruski i bjeloruski boksači odsad se smiju boriti ako ispune uvjet

Dvoboj je predvodio boksački spektakl u Manchesteru i privukao ogromnu pozornost britanske javnosti, ponajviše zato što su se sukobila dva borca potpuno različitih karijernih puteva, ali podjednako opasna u ringu.

Već u prvim sekundama meča Wardley je pogodio Duboisa snažnim desnim udarcem i srušio ga za samo 10 sekundi. Dubois je prebrodio odbrojavanje i nastavio borbu, no u trećoj rundi završio je na podu još jednom.

Fabio Wardley v Daniel Dubois - WBO World Heavyweight Title
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Nekima se činilo da je meč gotov, ali Dubois je pokazao karakter. Postupno je preuzimao kontrolu, gađao Wardleyja preciznim udarcima i sustavno ga razbijao. Wardleyjevo desno oko počelo je otjecati već u petoj rundi, nos mu je iskočio u šestoj, a do jedanaeste runde jedva je mogao vidjeti.

Fabio Wardley v Daniel Dubois - WBO World Heavyweight Title
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Sudac je zaustavio meč dok je Wardley još stajao na nogama. Pravi ratnik do kraja, ali pretrpio je previše udaraca da bi se borba mogla nastaviti.

Nakon meča Dubois nije krio oduševljenje.

- Znam da imam srca. Bio je to samo bljesak nokauta, vratio sam se jače. Wardley je sjajan borac i bila mi je čast biti u ringu s njim - rekao je novi WBO prvak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Hajduk 2-0: 'Modri' prvi puta nakon čak tri godine slavili u derbiju na Maksimiru

DINAMO - HAJDUK 2-0 'Modri' su slavili u Vječnom derbiju i stigli do prve pobjede nad Hajdukom na Maksimiru nakon tri godine. Za Dinamo su zabili Bakrar u 22. i Beljo u 65. minuti. Susret su obilježili navijački neredi
Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?
POGLEDAJTE POSLJEDICE

Je li ovo uređaj kojim su zapalili transparent Boysa na derbiju?

POŽAR NA DERBIJU Navodna sabotaža Torcide zapalila transparent BBB-a uz pomoć daljinskog upravljača. Fotografije "oružja" šokirale su sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026