Luka igra, Real melje! Razbili su Eibar, već na predahu bilo 3-0

Kroos je zabio u 4. minuti. U 30. minuti je zabio Sergio Ramos na asistenciju Edena Hazarda, a tek je još sedam minuta bilo potrebno da se Real odvoji na velika tri gola razlike

<p>U 28. kolu španjolske Primere Real je na domaćem terenu svladao Eibar 3-1.</p><p>Madridska momčad povela je u samom startu utakmice golom <strong>Tonija Kroosa</strong> u 4. minuti, a iako nisu imali pretjerano velik broj šansi, nastavili su gaziti goste do predaha. </p><p>U 30. minuti gol je zabio <strong>Sergio Ramos</strong> na asistenciju Edena Hazarda, a tek je sedam minuta bilo potrebno da se Real odvoji na velika tri gola razlike. Tada je na 3-0 povisio <strong>Marcelo</strong>.</p><p>U nastavku je Eibar smanjio na 3-1 golom <strong>Bigas</strong>a u 60. minuti. Zanimljivo je kako su gosti imali više udaraca i jednako udaraca u okvir kao i 'kraljevski klub', ali realizacija im nije bila na razini.</p><p><strong>Luka Modrić</strong> igrao je u prvoj postavi i sve do 84. minute kada ga je zamijenio Federico Valverde.</p><p>Real i dalje zaostaje za prvoplasiranom Barcelonom, i to dva boda. Ranije je u nedjelju Atletico Madrid remizirao s Athletic Bilbaom 1-1 i pao na šesto mjesto tablice te je momčad Diega Simeonea sada sve dalje od ulaska u Ligu prvaka.</p>