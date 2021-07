Osim što nije briljirao na Europskom prvenstvu od kojeg se Hrvatska oprostila u osmini finala nakon poraza od Španjolske (5-3), hrvatski reprezentativac Ante Rebić mnoge je iznenadio šokantnom objavom na Instagram profilu.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićeva majstorija protiv Škotske

U statusu je prozvao izbornika Zlatka Dalića nakon čega su njegova objava i profil nestali.

- Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac' činjenica je da smo zadnje 2-3 godine (sranje - emoji)... Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu. A stručLJAci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku (emoji)! 'Zajedno smo jači' #robigoraneiostalasamovojsko. Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih - Hrvatska" - pisalo je navodno u statusu na Rebićevom Instagramu.

Nakon lavine negativnih komentara upućenih prema Rebiću, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić okrenuo se pozitivi te je na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju 'vatrenih' na kojoj pozdravljaju navijače, a u opisu su hrvatska zastava, emoji srca i ruke koje ukazuju na molitvu.

Izbornik Dalić je u studiju emisije EUROPEO na HTV-u 2 rekao jesu li nakon svega Rebiću zatvorena vrata reprezentacije.

- Tko sam ja da zatvaram vrata reprezentacije bilo kome? Nikad nisam nikome zatvarao - rekao je Dalić te osvrnuo na ostanak Luke Modrića:

- Naravno da će on sam donijeti odluku, to je na njemu. Obavit ćemo razgovor. Bila bi velika šteta da napusti reprezentaciju. On još može puno dati, barem do Katara. Na njemu je odluka, napravit će kako misli da je najbolje. Razgovarat ću s njim i ostalim igračima. Moramo obaviti razgovore i promijeniti neke stvari. Razgovarat ću sa svima njima.