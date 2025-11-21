Luka Modrić protiv Intera može stati na kraj neobičnom nizu

Ovog vikenda pred nama veliki talijanski derbi kojeg će na San Siru odigrati nogometaši Milana i Intera. Ulozi su visoki, s obzirom na to da pobjednik derbija može dočekati 12. kolo Serie A kao lider prvenstva. U tom statusu trenutačno uživaju ""nerazzurri"", koji su nakon šokantnog ulaska u sezonu okrenuli novi list.

Naime, ljetos je Christian Chivu naslijedio vrlo uspješnog trenera Simonea Inzaghija, a Rumunj je debitirao velikom pobjedom nad Torinom (5-0). Međutim, veselje u Interu nije dugo trajalo jer je momčad kiksala u idućim utakmicama protiv Udinesea (poraz 2-1) i Juventusa (poraz 4-3). Onda je aktualni europski prvak ubacio u višu brzinu i slavio u idućih osam od devet utakmica, uz poraz od Napolija u osmom kolu.

S druge strane, Milan ima tek jedan poraz u 11. ligaških utakmica. Massimiliano Allegri vratio je "rossonerima" stabilnost i pouzdanost, a legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić (40) unio je kreaciju koja je očajnički nedostajala Milanu prethodnih godinama. Ipak, momčad je pokazala i manjak koncentracije u pojedinim utakmicama, uključujući i u onoj posljednjoj Parme, u kojoj je Milan imao dva gola prednosti u manje od pola sata igre samo da bi ispustio tu prednost i uzeo mršavi bod.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Talijanski mediji ističu kako Modrić može stati na kraj jednom nizu u derbiju protiv Milana. Naime, hrvatski maestro nije zabio gol iz otvorene igre u derbiju čak 2148 dana! Točnije, od pobjede Real Madrida (3-0) u gradskom derbiju protiv Getafea. Modrić je bio i strijelac u pobjedi nad Rayo Vallecanom u studenom 2022. godine, ali tada je bio strijelac s bijele točke.

Talijanske novine Gazzetta dello Sport istaknule su još jedan "neobičan podatak" vezan uz Modrića. Naime, hrvatski reprezentativac u svojoj legendarnoj karijeri nije zabio gol Atletico Madridu, a talijanski list ističe kako je 'Derby della Madonnina' idealna prilika da Modrić prekine ovaj niz i zatrese mrežu iz otvorene igre.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Inače, Modrić nije stranac gradskim derbijima. U prosincu 2009. zabio je gol West Hamu čiji je trener bio Gianfranco Zola, a u ožujku iste godine zabio je Chelseaju Guusa Hiddinka. Za kraj, još malo statistike... Inter i Milan sastali su se čak 228 puta u velikom derbiju, a uspješniji su, zasad, "nerazzurri" s 85 pobjeda.

Milan je slavio u 74 utakmice uz 69 remija, a posebno su zanimljivi rezultati u posljednjim godinama. Naime, Inter je bio na povijesnom nizu od šest pobjeda protiv gradskog rivala, ali su u posljednjih 14 mjeseci uloge obrnute! Milan je ostvario tri pobjede uz dva remija, tako da će Inter sigurno biti posebno motiviran ove nedjelje.