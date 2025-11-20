Talijani pišu: Luka Modrić je na vrhuncu svoje karijere skoro otišao iz Reala! Htio je Vrsaljku

Luka Modrić (40) ljetos je napravio ogromnu promjenu i nakon 13 godina otišao iz Real Madrida, kluba u kojem je osvojio sve što se dalo osvojiti, kao i najprestižniju individualnu nagradu u nogometu, Zlatnu loptu, koju je dobio 2018. godine nakon što je imao sjajnu sezonu za "kraljevski klub" i Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Međutim, nogometna je povijest mogla biti nešto drugačija da je bila ispunjena Lukina želja 2018. godine. Naime, talijanske novine Gazzetta dello Sport pišu kako je Modrić te godine pristao na transfer u Inter, gdje zaigrao s nekoliko ''vatrenih'', ali ipak nije došlo do tog posla.

"To je ljeto bilo nešto drugačije za hrvatskog maestra. Nakon šest provedenih godina, počeo je razmišljati o svojoj budućnosti u Madridu. Ugovor mu je isticao 2020. i izgledalo je kao da nije blizu njegovom produženju," piše Gazzetta.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ipak, nije sve bilo tako jednostavno. Inter je tada imao velikih problema s pravilima financijskog "fair playa", a trebao mu je bek. Izbor je pao na "vatrenom" Šimi Vrsaljku, a pregovori su, tvrdi Gazzetta, počeli zahvaljujući Vladi Lemiću, Modrićevom agentu, koji je tada bio viđen u hotelu Gallia u Milanu.

Lemić je tada finalizirao Vrsaljkov transfer, a istovremeno su se otvorila vrata Intera otvorila i Modriću! Luku je intrigirala ideja da se preseli u Milan, a Inter je ozbiljno razmišljao o njegovom dovođenju. Prvotno su htjeli posuditi Modrića na sezonu uz opciju otkupa.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Modriću se svidjela ideja da zaigra u klubu sa sunarodnjacima Brozovićem, Perišićem i Vrsaljkom. Imao je 32 godine i tražio je nove izazove. Taj je kolovoz bio mjesec pun pregovora, iluzija i neugodnih istina. Zahvaljujući dobrim odnosima s Lemićem, Inter je imao Modrićev pristanak," piše Gazzetta.

Jedan je čovjek stao na kraj cijelom poslu, predsjednik Reala, Florentino Perez. Naime, on je 2. kolovoza te godine izjavio za Marcu "Modrić ima otkupnu klauzulu od 750 milijuna eura. Ako ga netko želi, mora toliko platiti." Nekoliko dana kasnije španjolske novine As na naslovnici su napisale "Modrić ostaje" i time je naglo srušen san "nerazzura" o dolasku jednog od najboljih veznjaka svih vremena.