Ma gdje ćeš, Marc Andre?! Dugi izlet za veliki kiks Ter Stegena

Na španjolskom derbiju Atletico Madrida i Barcelone, njemački vratar Ter Stegen u gostima je napravio veliku pogrešku i poklonio pobjedu domaćinima u Madridu (1-0)

<p>Veliki španjolski derbi između <strong>Atletico Madrida i Barcelone</strong> završio je rezultatom 1-0.</p><p> </p><p>Na utakmici 10. kola Primere između Barcelone i Atletico Madrida rezultat je bio izjednačen sve do kraja prvog poluvremena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nou Camp</strong></p><p>U posljednjim minutama prvog poluvremena golman <strong>Ter Stegen</strong> (45+2) otišao je 'na izlet' daleko od svog gola, a Carrasco ga je samo lagano zaobišao i poslao loptu u mrežu. Prvo je Pique pogriješio, zaleđa nije bilo jer je Carrasco bio u svojoj polovici terena i u konačnici Ter Stegen nije uspio obraniti nogom. </p><p> </p><p>Bio je to drugi gol Carrasca u sezoni, a zabio je Celti i Barceloni. </p><p>Atletico je tako zauzeo drugo mjesto na tablici s istim brojem bodova (20) kao i vodeći Real Sociedad. Barceloni je to već treći poraz u osam utakmici i sada se nalazi na 10. mjestu tablice s 11 bodova.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Primera/a130533-VIDEO-Kako-je-Ter-Stegen-poklonio-pobjedu-Atleticu.html">OVDJE.</a></em></p>