Potresna priča Paraolimpijskih igara! Majka žrtva Černobila, a ona sad osvojila zlatnu medalju

Amerikanka Oksana Masters (36) osvojila je zlatnu medalju u parabiatlonu na 7.5 km u Teseru osvojivši već 20. paraolimpijsku medalju u karijeri. Masters je na stazi u Teseru pobijedila ispred sunarodnjakinje Kendall Gretsch i Njemice Anje Wicker.

- Nisam ovo očekivala, 20 medalja zvuči tako nestvarno. Svaka pojedina medalja je jednako važna jer ima drugačije putovanje. Iskreno, nisam očekivala ni postolje, a kamoli zlato - kazala je 36-godišnja parasportašica.

Masters je devet medalja osvojila u para skijaškom trčanju, šest u biatlonu, četiri u para biciklizmu, te jednu u paraveslanju. Iza nje je nevjerojatna priča od mučnog djetinjstva, do paraolimpijske slave.

Rođena je kao Oksana Aleksandrova Bondarčuk u ukrajinskom Hmeljnickom, tri godine nakon nuklearne katastrofe u Černobilu. Njezina majka je bila izložena radijaciji, pa je Oksana rođena je s invaliditetom i nizom malformacija. Prve godine je provela u sirotištu nakon što su je biološki roditelji ostavili.

Nakon što je napunila sedam godina, Oksanu je posvojila američka profesorica komunikacijskih poremećaja Gay Masters koja nema biološke djece. Nakon što se preselila u Sjedinjene Države 1997. godine, Oksani su amputirane obje noge iznad koljena, lijeva noga s devet godina, a desna noga s 14 godina.

U godinama koje su uslijedile postala je jedna od najodlikovanijih američkih paraolimpijka svih vremena i snažna zagovornica paraolimpijskog pokreta.

- Za mene postoji vrlo snažan 'zašto', gdje je svaki zamah važan. To je za svakog paraolimpijca, svakog sportaša s invaliditetom koji je bio zanemaren i kojem je rečeno da nikada neće biti dovoljan i da ne pripada - kazala je.