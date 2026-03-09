Obavijesti

ČUDESNA OKSANA

Potresna priča Paraolimpijskih igara! Majka žrtva Černobila, a ona sad osvojila zlatnu medalju

Piše HINA,
Foto: Reuters, Profimedia

Rođena je kao Oksana Aleksandrova Bondarčuk u ukrajinskom Hmeljnickom, tri godine nakon nuklearne katastrofe u Černobilu. Njezina majka je bila izložena radijaciji, pa je Oksana rođena je s invaliditetom

Amerikanka Oksana Masters (36) osvojila je zlatnu medalju u parabiatlonu na 7.5 km u Teseru osvojivši već 20. paraolimpijsku medalju u karijeri. Masters je na stazi u Teseru pobijedila ispred sunarodnjakinje Kendall Gretsch i Njemice Anje Wicker.

- Nisam ovo očekivala, 20 medalja zvuči tako nestvarno. Svaka pojedina medalja je jednako važna jer ima drugačije putovanje. Iskreno, nisam očekivala ni postolje, a kamoli zlato - kazala je 36-godišnja parasportašica.

Masters je devet medalja osvojila u para skijaškom trčanju, šest u biatlonu, četiri u para biciklizmu, te jednu u paraveslanju. Iza nje je nevjerojatna priča od mučnog djetinjstva, do paraolimpijske slave.

Rođena je kao Oksana Aleksandrova Bondarčuk u ukrajinskom Hmeljnickom, tri godine nakon nuklearne katastrofe u Černobilu. Njezina majka je bila izložena radijaciji, pa je Oksana rođena je s invaliditetom i nizom malformacija. Prve godine je provela u sirotištu nakon što su je biološki roditelji ostavili.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Nakon što je napunila sedam godina, Oksanu je posvojila američka profesorica komunikacijskih poremećaja Gay Masters koja nema biološke djece. Nakon što se preselila u Sjedinjene Države 1997. godine, Oksani su amputirane obje noge iznad koljena, lijeva noga s devet godina, a desna noga s 14 godina.

U godinama koje su uslijedile postala je jedna od najodlikovanijih američkih paraolimpijka svih vremena i snažna zagovornica paraolimpijskog pokreta.

- Za mene postoji vrlo snažan 'zašto', gdje je svaki zamah važan. To je za svakog paraolimpijca, svakog sportaša s invaliditetom koji je bio zanemaren i kojem je rečeno da nikada neće biti dovoljan i da ne pripada - kazala je.

