Uoči Zimskih paraolimpijskih igara nestalo vrijedno kamenje

Nepoznati počinitelj ukrao je dva kamena za curling iz olimpijskog centra u Cortini uoči početka Zimskih paraolimpijskih igara u Milanu i Cortini, a lokalne vlasti pokrenule su istragu. Svjetska curling organizacija potvrdila je krađu i osigurala zamjensko kamenje pa incident nije poremetio natjecanje.

Organizatori su krađu otkrili tijekom rutinske provjere opreme. Ukradeno kamenje vrijedi oko 750 funti (863 eura). Svaki kamen može težiti oko 18 kilograma, a za minule Igre izradili su svega 128 kamena, što ukraden par čini posebno vrijednim.

- Nažalost, došlo je do situacije u kojoj su dva kamena ukradena s mjesta održavanja. Lokalne vlasti trenutno istražuju - rekao je glasnogovornik organizacije Svjetski curling.

Krađa nije utjecala na tijek natjecanja, kružni turnir mješovitih parova u invalidskim kolicima počeo je u srijedu navečer prema planu. Britanski dvojac Jo Butterfield i Jason Kean otvorio je nastup porazom od Estonije 10-7. Službeno natjecanje na Zimskim paraolimpijskim igrama počinje u subotu, a svečano otvaranje održat će se u Veroni u petak navečer.