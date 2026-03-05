Šest zemalja bojkotira svečano otvaranje Paraolimpijskih igara

U petak navečer Verona će biti domaćin svečane ceremonije otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo, a zasad je poznato da šest zemalja neće sudjelovati na njoj. Razlog takvog epiloga je odluka Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) koji je dopustio ruskim i bjeloruskim sportašima nastup na Igrama s nacionalnim simbolima. Na posljednjim Igrama, ljetnima u Parizu 2024. godine, sportaši iz te dvije zemlje su se mogli natjecati, ali bez ikakvih obilježja zemlje iz koje dolaze.

Ukrajinski paraolimpijski odbor je prvo razmatrao bojkot kompletnih Igara, ali je potom odustao od takvog plana, već je pozvao na bojkot svečane ceremonije otvaranja. U njemu su se Ukrajini pridružili Češka, Estonija, Poljska, Finska i Latvija. Djelomični bojkot je prihvatio i Njemački paraolimpijski savez, odnosno, dopustio je svakom sportašu da pojedinačno može odustati od dolaska na svečanost u petak. Odluka IPC-a i dano „zeleno svjetlo“ ruskim i bjeloruskim sportašima povukla je za sobom različita razmišljanja.

Dok se jedni žestoko protive takvoj odluci drugi su razmišljanja da sportska borilišta ili svečane ceremonije otvaranja Igara ne bi smjele biti nikakav politički poligon. Po sadašnjim informacijama na Igrama bi trebalo nastupiti šest ruskih i četiri bjeloruska sportaša.